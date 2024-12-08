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Новости Видео Война
13 024 17

Ликвидированный российский пехотинец валяется на земле полуголый на Покровском направлении

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении в Донецкой области ликвидировали российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дронов-камикадзе по оккупантам опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) 5 ОШБр (95)


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Топ комментарии
+15
степаш, а степаш - ну езжай... ну че ті... вот все в деревне поехали - ні одін пока не вернулься - відно хорошо там - денежку плотютъ. А че пысем нету - так секретно всьо. Езжай, езжай... сыды лутьша там а не здесь - денежку ой как надо... пшел. пшел.
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08.12.2024 12:24
+6
добре..
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08.12.2024 12:16
+6
У Афгані випадок був - міна коло солдата розірвалася... "Роздягло до трусів"... Навіть "берці" зірвало... (тоді вони були не на "шнурівці", а на застібках. І кирзові) І, що саме цікаве - ні одної рани... Лише сильна контузія...
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08.12.2024 12:34
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добре..
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08.12.2024 12:16 Ответить
класне відео ,Слава ЗСУ.
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08.12.2024 12:21 Ответить
степаш, а степаш - ну езжай... ну че ті... вот все в деревне поехали - ні одін пока не вернулься - відно хорошо там - денежку плотютъ. А че пысем нету - так секретно всьо. Езжай, езжай... сыды лутьша там а не здесь - денежку ой как надо... пшел. пшел.
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08.12.2024 12:24 Ответить
У Афгані випадок був - міна коло солдата розірвалася... "Роздягло до трусів"... Навіть "берці" зірвало... (тоді вони були не на "шнурівці", а на застібках. І кирзові) І, що саме цікаве - ні одної рани... Лише сильна контузія...
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08.12.2024 12:34 Ответить
Контузія буває гірше поранення,тим паче тяжка.
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08.12.2024 13:10 Ответить
Тут мова не про "ступінь" контузії...
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08.12.2024 13:15 Ответить
Тут мова про контузію як таку,як би з цим не зіткнувся особисто-нічого б не казав,а взагалі то ви самі про "сильну" заговорили.
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08.12.2024 13:53 Ответить
Біля мене 120-ка у***ла, розкрила бліндаж. Жодного уламку не отримав, але по кішкам та неврології файно пройшло вибуховою хвилею. Півроку пройшло, досі не дуже розмовляю, а ледве ходити до кінця життя буду и на краще невролог порадила не сподиватись. Сам не прощупавши на собі, ніколи не осозновав що таке важка контузія...
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11.01.2025 07:36 Ответить
В мене практично така ж історія,побратима розірвало,мене на три метри відкинуло.
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11.01.2025 09:05 Ответить
слабка тканина у кацапів на формі.
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08.12.2024 12:43 Ответить
Які солдати - така і форма ... "Одноразові"... Синтетика... Горить і плавиться, прямо на тілі...
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08.12.2024 13:16 Ответить
Панове, пагано знаєтеся на хімії... синтетика всюди, але різна. Якщо робити одяг з чистої природньої бавовняної чи вовняної матерії - життя їй коротке. Так що ... син працює над одягом саме, колдують над сумішами пряжі... але без синтетики - нічого не робиться. Спарва у технологіях. Дійсно, якщо це капронове, або чисто нітронове лайно - то приплавиться до шкіри в секунди. А що до пацієнта у роліку... ну не треба було витрачати джгут, не треба... не для того ти сюди приперся.
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08.12.2024 15:39 Ответить
Я - не хімік... Але, у свій час, носив різну форму... Носив чисто х/б. Носив суміш конопель та бавовни. Носив х/б з додаванням синтетики ("стєкляшку"). Найкраща (хоч і грубувата) - суміш бавовни та конопель... Влітку не жарко. Взимку - не холодно... І дуже зносостійка...
А ******* російську форму я тримав у руках і пробував її підпалювать... Натуральна тканина - тліє... А кацапські "ратніки" - горять кіптявим полум"ям і плавляться...
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08.12.2024 15:53 Ответить
Напівголий, напівцілий...
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08.12.2024 12:53 Ответить
Альхамдуллиля, суки росийские.
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08.12.2024 15:48 Ответить
******* російська родина
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08.12.2024 18:19 Ответить
 
 