Ликвидированный российский пехотинец валяется на земле полуголый на Покровском направлении

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении в Донецкой области ликвидировали российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дронов-камикадзе по оккупантам опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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