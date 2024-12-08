Ликвидированный российский пехотинец валяется на земле полуголый на Покровском направлении
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Покровском направлении в Донецкой области ликвидировали российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дронов-камикадзе по оккупантам опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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А ******* російську форму я тримав у руках і пробував її підпалювать... Натуральна тканина - тліє... А кацапські "ратніки" - горять кіптявим полум"ям і плавляться...