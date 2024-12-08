Ліквідований російський піхотинець валяється на землі напівголий на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Покровському напрямку на Донеччині ліквідували російських загарбників влучними скидами боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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