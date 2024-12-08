Ліквідований російський піхотинець валяється на землі напівголий на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Покровському напрямку на Донеччині ліквідували російських загарбників влучними скидами боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+15 saimansay
показати весь коментар08.12.2024 12:24
+6 Микола Січень #486030
показати весь коментар08.12.2024 12:16
+6 Яр Холодний
показати весь коментар08.12.2024 12:34
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А ******* російську форму я тримав у руках і пробував її підпалювать... Натуральна тканина - тліє... А кацапські "ратніки" - горять кіптявим полум"ям і плавляться...