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Бойцы 5-й ОШБр дронами-камикадзе атакуют российский танк, укрепления и блиндажи на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении подбили российский танк, укрепления и блиндажи противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале бригады.

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Автор: 

танк (2251) уничтожение (6878) 5 ОШБр (93)


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