Бойцы 5-й ОШБр дронами-камикадзе атакуют российский танк, укрепления и блиндажи на Краматорском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении подбили российский танк, укрепления и блиндажи противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале бригады.
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