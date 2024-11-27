Бійці 5 ОШБр дронами-камікадзе атакують російський танк, укріплення і бліндажі на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Краматорському напрямку уразили російський танк, укріплення і бліндажі противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи опублікований у телеграм-каналі бригади.
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