На Сумському напрямку знищено танк Т-80 вартістю 2,2 мільйона доларів, а також атаковано МТЛБ і позашляховик. ВIДЕО
На Сумському напрямку оператори FPV-дронів 15-го мобільного прикордонного загону всього за один день знищили три одиниці ворожої техніки: танк Т-80 вартістю 2,2 мільйона доларів, МТЛБ та позашляховик.
Про це повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
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User 1492
показати весь коментар27.11.2024 17:40 Відповісти Мені подобається 2
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар27.11.2024 20:54 Відповісти Мені подобається 1
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