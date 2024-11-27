УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10735 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 245 2

На Сумському напрямку знищено танк Т-80 вартістю 2,2 мільйона доларів, а також атаковано МТЛБ і позашляховик. ВIДЕО

На Сумському напрямку оператори FPV-дронів 15-го мобільного прикордонного загону всього за один день знищили три одиниці ворожої техніки: танк Т-80 вартістю 2,2 мільйона доларів, МТЛБ та позашляховик.

Про це повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські артилеристи знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві самохідні гармати і вантажівку окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба (5920) танк (2057) знищення (7123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у нас , що вже з'явився сумський напрямок? Тоже правду каже, що з курської обл ЗСУ вже вигоняють , А по Сумщині вже шастають корейці Сукі нвакуйовуйте сумську обл бо буде пізно
показати весь коментар
27.11.2024 17:40 Відповісти
Шось я танк ніби побачив, а знищення в кадр не попало...
показати весь коментар
27.11.2024 20:54 Відповісти
 
 