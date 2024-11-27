На Сумському напрямку знищено танк Т-80 вартістю 2,2 мільйона доларів, а також атаковано МТЛБ і позашляховик. ВIДЕО

На Сумському напрямку оператори FPV-дронів 15-го мобільного прикордонного загону всього за один день знищили три одиниці ворожої техніки: танк Т-80 вартістю 2,2 мільйона доларів, МТЛБ та позашляховик.

Про це повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

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