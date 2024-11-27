УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10911 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 659 5

Українські артилеристи знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві самохідні гармати і вантажівку окупантів. ВIДЕО

Оператори БпЛА штурмового полку "Сафарі" бригади Національної поліції України "Лють" забезпечили злагоджену роботу українським артилеристам під час ударів по російській техніці. Під коригуванням дронів було виявлено та знищено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", вантажівку "Урал" та дві самохідні гармати 2С7 "Піон" окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення ворожої техніки.

Також дивіться: 17 ліквідованих російських морпіхів валяються у лісосмузі на Курщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

Нацполіція (15123) знищення (7123) РСЗВ (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово, просто чудово !
показати весь коментар
27.11.2024 16:32 Відповісти
Молодці. Віримо в ЗСУ!!!
показати весь коментар
27.11.2024 16:37 Відповісти
Плюс один військовий конфлікт на Сході: протурецькі озброєнні фракції розпочали наступальну операцію проти сил асада в Сирії
А ось і перший улов по русні в Сирії - протурецькі сили захопили позиції сирійської і російської армії в провінції Алеппо

Зʼявляється інформація, що серед русні в Сирії вже є втрати - так повстанці знищили автівку з особовим складом російського спецназу/ПВК в районі Алеппо

Як мед у вуха знати про «мінуснуту» русню
показати весь коментар
27.11.2024 16:42 Відповісти
Ердоган теж не спить
показати весь коментар
27.11.2024 16:45 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
27.11.2024 17:48 Відповісти
 
 