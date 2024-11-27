Українські артилеристи знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві самохідні гармати і вантажівку окупантів. ВIДЕО
Оператори БпЛА штурмового полку "Сафарі" бригади Національної поліції України "Лють" забезпечили злагоджену роботу українським артилеристам під час ударів по російській техніці. Під коригуванням дронів було виявлено та знищено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", вантажівку "Урал" та дві самохідні гармати 2С7 "Піон" окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення ворожої техніки.
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