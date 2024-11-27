Украинские артиллеристы уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", две самоходные пушки и грузовик оккупантов. ВИДЕО
Операторы БПЛА штурмового полка "Сафарі" бригады Национальной полиции Украины "Лють" обеспечили слаженную работу украинским артиллеристам во время ударов по российской технике. При корректировке дронов была обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", грузовик "Урал" и две самоходные пушки 2С7 "Пион" оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале "Оперативный ЗСУ" опубликована видеозапись, на которой заснят момент уничтожения вражеской техники.
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