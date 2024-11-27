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Новости Война
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Украинские артиллеристы уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", две самоходные пушки и грузовик оккупантов. ВИДЕО

Операторы БПЛА штурмового полка "Сафарі" бригады Национальной полиции Украины "Лють" обеспечили слаженную работу украинским артиллеристам во время ударов по российской технике. При корректировке дронов была обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", грузовик "Урал" и две самоходные пушки 2С7 "Пион" оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале "Оперативный ЗСУ" опубликована видеозапись, на которой заснят момент уничтожения вражеской техники.

Смотрите также: Воздушные силы уничтожили базу оккупантов в Курской области, выпустив из истребителя МиГ-29 авиабомбу. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16442) уничтожение (6878) РСЗО (195)


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Чудово, просто чудово !
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27.11.2024 16:32 Ответить
Молодці. Віримо в ЗСУ!!!
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27.11.2024 16:37 Ответить
Плюс один військовий конфлікт на Сході: протурецькі озброєнні фракції розпочали наступальну операцію проти сил асада в Сирії
А ось і перший улов по русні в Сирії - протурецькі сили захопили позиції сирійської і російської армії в провінції Алеппо

Зʼявляється інформація, що серед русні в Сирії вже є втрати - так повстанці знищили автівку з особовим складом російського спецназу/ПВК в районі Алеппо

Як мед у вуха знати про «мінуснуту» русню
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27.11.2024 16:42 Ответить
Ердоган теж не спить
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27.11.2024 16:45 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.11.2024 17:48 Ответить
 
 