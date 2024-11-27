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На Сумском направлении уничтожен танк Т-80 стоимостью 2,2 миллиона долларов, а также атакованы МТЛБ и внедорожник. ВИДЕО

На Сумском направлении операторы FPV-дронов 15-го мобильного пограничного отряда всего за один день уничтожили три единицы вражеской техники: танк Т-80 стоимостью 2,2 миллиона долларов, МТЛБ и внедорожник.

Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6398) танк (2251) уничтожение (6878)


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А у нас , що вже з'явився сумський напрямок? Тоже правду каже, що з курської обл ЗСУ вже вигоняють , А по Сумщині вже шастають корейці Сукі нвакуйовуйте сумську обл бо буде пізно
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27.11.2024 17:40 Ответить
Шось я танк ніби побачив, а знищення в кадр не попало...
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27.11.2024 20:54 Ответить
 
 