На Сумском направлении уничтожен танк Т-80 стоимостью 2,2 миллиона долларов, а также атакованы МТЛБ и внедорожник. ВИДЕО
На Сумском направлении операторы FPV-дронов 15-го мобильного пограничного отряда всего за один день уничтожили три единицы вражеской техники: танк Т-80 стоимостью 2,2 миллиона долларов, МТЛБ и внедорожник.
Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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User 1492
показать весь комментарий27.11.2024 17:40 Ответить Мне нравится 2
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий27.11.2024 20:54 Ответить Мне нравится 1
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