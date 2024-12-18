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армия РФ (18059) ликвидация (3141) штурм (494) Донецкая область (8786) Десантно-штурмовые войска (199)

Бойцы артиллерийской бригады зафиксировали последние минуты жизни оккупанта около горящей бронетехники. ВИДЕО 18+

В Донецкой области бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВС Украины отбили российскую механизированную атаку, используя ударные беспилотники FPV-дроны по технике и вражеской пехоте.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Пилоты 3-й ОШБр ликвидировали группу российских пехотинцев в посадке на Харьковщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Мабуть кричав путєн памагі.
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18.12.2024 19:26
+6
Здох і здох! У путлєра не помітять потєрі бойца....
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18.12.2024 19:38
+3
Останньому раптом зле стало?
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18.12.2024 19:45
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Мабуть кричав путєн памагі.
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18.12.2024 19:26 Ответить
- За путена!
- За сралина!
- За потанина!
- За дерипаску!
- За ротенберга!
- За абрамовича!
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18.12.2024 20:06 Ответить
за чучхе ына и кабаива
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18.12.2024 22:56 Ответить
"Галсуки,туфельки вряд: каток переехал отряд октябрят!"
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18.12.2024 19:34 Ответить
Здох і здох! У путлєра не помітять потєрі бойца....
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18.12.2024 19:38 Ответить
Останньому раптом зле стало?
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18.12.2024 19:45 Ответить
Так добре ,сволота зазнала легкої прожарки,тваринки будуть в захваті
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18.12.2024 20:47 Ответить
Хлопці піднімайтеся,ще Берлін треба брати!!!
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18.12.2024 20:49 Ответить
Tę Moskalik nie zmrozi się....Ruska bania....
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18.12.2024 21:44 Ответить
Красивое.
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18.12.2024 22:54 Ответить
КГБЭШНИКАМ ТАКИЕ ВИДЕО НРАВЯТСЯ !)
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19.12.2024 08:06 Ответить
 
 