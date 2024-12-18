Бойцы артиллерийской бригады зафиксировали последние минуты жизни оккупанта около горящей бронетехники. ВИДЕО 18+
В Донецкой области бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВС Украины отбили российскую механизированную атаку, используя ударные беспилотники FPV-дроны по технике и вражеской пехоте.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.
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