Бойцы артиллерийской бригады зафиксировали последние минуты жизни оккупанта около горящей бронетехники. ВИДЕО 18+

В Донецкой области бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВС Украины отбили российскую механизированную атаку, используя ударные беспилотники FPV-дроны по технике и вражеской пехоте.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бигады, информирует Цензор.НЕТ.

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