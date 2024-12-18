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армия РФ (18059) ликвидация (3141) 5 ОШБр (58)

Набожный оккупант с автоматом в руках перекрестился и через мгновение был ликвидирован украинским дроном-камикадзе. ВИДЕО

На Краматорском направлении операторы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали оккупанта точным ударом дрона-камикадзе, а также нанесли удар по укрытию с захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский солдат за несколько секунд до удара с оружием в руках, перекрестился и замер.

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Топ комментарии
+6
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18.12.2024 20:52
+6
«Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся». Это - диагноз Достоевского, который прошел каторгу. Он хорошо знает, о чем говорит.
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18.12.2024 20:55
+2
Логічно. ФПВ дрон - це ж той самий хрест, але з пропелерами. Доставка "православія" повітряною поштою прямо в лоб
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18.12.2024 21:04
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Скрєпний кацап, але забув, що дрон не має душі і не читав божих заповідей, зокрема, не убий.
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18.12.2024 20:50 Ответить
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18.12.2024 20:52 Ответить
«Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся». Это - диагноз Достоевского, который прошел каторгу. Он хорошо знает, о чем говорит.
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18.12.2024 20:55 Ответить
Разбойники они крещенные, потому и советские, Богатых своих разграбили, а теперь капиталистов ненавидят и завидуют , соседей грабят
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18.12.2024 23:43 Ответить
Логічно. ФПВ дрон - це ж той самий хрест, але з пропелерами. Доставка "православія" повітряною поштою прямо в лоб
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18.12.2024 21:04 Ответить
І в путінський рай...
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18.12.2024 21:06 Ответить
Пу і чекісти, що продали душу дияволу, будуть в пеклі, а цей загарбник, якщо дійсно перед смертю розкаявся, буде помилуваний, як розбійник на Голгофі. Читайте Євангеліє. А хресне знамення тут ні до чого
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18.12.2024 23:34 Ответить
Набожний?!! Ви там що, зовсім ох✓їли? Відколи каZап став набожним?
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18.12.2024 21:30 Ответить
Чи допомогло кацапу?
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18.12.2024 22:18 Ответить
Крестное знамение нет. А вот если раскаялся в душе -да
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18.12.2024 23:37 Ответить
А встигло про душу згадати?
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19.12.2024 16:34 Ответить
Если набожный то не надо было автомат в руки брать и вообще присягу давать.
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18.12.2024 22:51 Ответить
не помогло...ну і слава богу..
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18.12.2024 23:09 Ответить
Там, вроде, чутку не дохрестил, вот еслиб дохрестил…
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19.12.2024 01:10 Ответить
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА СУЕЦИДНИКОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ !!!
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19.12.2024 07:00 Ответить
 
 