Набожный оккупант с автоматом в руках перекрестился и через мгновение был ликвидирован украинским дроном-камикадзе. ВИДЕО
На Краматорском направлении операторы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали оккупанта точным ударом дрона-камикадзе, а также нанесли удар по укрытию с захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский солдат за несколько секунд до удара с оружием в руках, перекрестился и замер.
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