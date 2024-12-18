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армия РФ (18059) ликвидация (3141) 63 ОМБр (79)

Дроны-камикадзе 63-й ОМБр атаковали трех российских захватчиков: один ранен, другому оторвало ноги, третий сгорел. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали трех российских захватчиков с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на открытой местности, где враг пытался избежать ударов беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон нанес удар по первому оккупанту, который получил ранения. Его приспешники оставили раненого на произвол судьбы и пытались убежать, но это не спасло их. Второй захватчик получил тяжелое поражение - ему оторвало обе ноги. Третий оккупант, пытаясь спастись, попал под точный удар дрона и погиб, сгорев заживо.

Смотрите также: Набожный оккупант с автоматом в руках перекрестился и через мгновение был ликвидирован украинским дроном-камикадзе. ВИДЕО
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Безсмертні?
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18.12.2024 22:02 Ответить
Безмозглі.
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18.12.2024 22:19 Ответить
Бараны... До накабздону!!
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18.12.2024 22:05 Ответить
- Куме! А що означає вислів - "не бачив ти смаленого вовка"?
- Бачили, як кацап горить, коли в нього дрон влучає?
- Так...
- Ото він уже побачив...
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19.12.2024 01:55 Ответить
Лiзуть як жаби на корч.
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18.12.2024 22:06 Ответить
У, лова, грають. Як, діти маленькі і розуму стільки ж.
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18.12.2024 22:42 Ответить
Сообразили на троих, скоты.
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19.12.2024 00:39 Ответить
Як писав Корній Чуковський, в 30-ті роки ХХ ст, у вірші про "Айболіта":
"Я пришью тебе новые ножки,
И опять побежишь по дорожке..."
А в 30-ті роки ХХІ ст. з"явився анекдот на цю тему:
Жили-были в России три друга: "Айболит", "Айдапох" и "Айнунах"... Все трое закончили мединститут... Айбалит стал хирургом, "Айдапох" - паталогоанатомом, а "Айнунах" - психиатром... Но когда в России стал править Путин и начал "паднимать Рассию с кален", Айбалит уехал в Израиль и окрыл там свою клинику. А "Айдапох" и "Айнунах" остались в России... Именно поэтому в России так много калек, мертвяков и психически больных..."
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19.12.2024 01:50 Ответить
 
 