Дроны-камикадзе 63-й ОМБр атаковали трех российских захватчиков: один ранен, другому оторвало ноги, третий сгорел. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали трех российских захватчиков с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на открытой местности, где враг пытался избежать ударов беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон нанес удар по первому оккупанту, который получил ранения. Его приспешники оставили раненого на произвол судьбы и пытались убежать, но это не спасло их. Второй захватчик получил тяжелое поражение - ему оторвало обе ноги. Третий оккупант, пытаясь спастись, попал под точный удар дрона и погиб, сгорев заживо.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Бачили, як кацап горить, коли в нього дрон влучає?
- Так...
- Ото він уже побачив...
"Я пришью тебе новые ножки,
И опять побежишь по дорожке..."
А в 30-ті роки ХХІ ст. з"явився анекдот на цю тему:
Жили-были в России три друга: "Айболит", "Айдапох" и "Айнунах"... Все трое закончили мединститут... Айбалит стал хирургом, "Айдапох" - паталогоанатомом, а "Айнунах" - психиатром... Но когда в России стал править Путин и начал "паднимать Рассию с кален", Айбалит уехал в Израиль и окрыл там свою клинику. А "Айдапох" и "Айнунах" остались в России... Именно поэтому в России так много калек, мертвяков и психически больных..."