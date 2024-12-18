Дроны-камикадзе 63-й ОМБр атаковали трех российских захватчиков: один ранен, другому оторвало ноги, третий сгорел. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали трех российских захватчиков с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на открытой местности, где враг пытался избежать ударов беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон нанес удар по первому оккупанту, который получил ранения. Его приспешники оставили раненого на произвол судьбы и пытались убежать, но это не спасло их. Второй захватчик получил тяжелое поражение - ему оторвало обе ноги. Третий оккупант, пытаясь спастись, попал под точный удар дрона и погиб, сгорев заживо.

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