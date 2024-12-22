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армия РФ (18012) ликвидация (3128) 35 отдельная бригада морской пехоты (58)

Дрон-камикадзе атакует российского захватчика прямо в голый зад

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+16
Хорошо дрон зашел, даже без вазелина...
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22.12.2024 13:57
+14
Прямо в центр прийняття рішень.
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22.12.2024 14:09
+11
Насмотрелся "Храброе сердце"? ( Сцена дразнилок дупами валлийских лучников) ????
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22.12.2024 13:52
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Насмотрелся "Храброе сердце"? ( Сцена дразнилок дупами валлийских лучников) ????
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22.12.2024 13:52 Ответить
Хороший фильм "Храброе Сердце" молодцы, копируйте дальше!!
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22.12.2024 13:53 Ответить
Хорошо дрон зашел, даже без вазелина...
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22.12.2024 13:57 Ответить
А може підарас приготувався та змастив?
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22.12.2024 14:30 Ответить
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22.12.2024 14:06 Ответить
Прямо в центр прийняття рішень.
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22.12.2024 14:09 Ответить
Після кадирівців він навіть не помітив.
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22.12.2024 14:18 Ответить
шоу !!! оно уже было ГОТОВЫМ !!!(((
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22.12.2024 14:34 Ответить
а росіяніну кадировці показували братю любов перед цим?
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22.12.2024 14:35 Ответить
Ще хтось сумнівається, що кацапи - підараси?
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22.12.2024 14:49 Ответить
Срамота!
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22.12.2024 14:53 Ответить
Чарівно)))
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22.12.2024 15:11 Ответить
Шматок дупи відлетів та феєрить.
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22.12.2024 15:26 Ответить
Тут тільки кадирОВЦИ попрацювали з ванькай ......І тут ще й дрон. Скрепно!
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22.12.2024 15:44 Ответить
Мабуть з підорасів поповнення набрали. Все частіше голозадих відправляють до кабздона
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22.12.2024 16:33 Ответить
пощастило..
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22.12.2024 18:55 Ответить
Горіла дупа палала
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23.12.2024 09:04 Ответить
 
 