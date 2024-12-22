Дрон-камикадзе атакует российского захватчика прямо в голый зад
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+16 AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.12.2024 13:57
+14 Олег Марцінковський 22109e62
показать весь комментарий22.12.2024 14:09
+11 Енебиш
показать весь комментарий22.12.2024 13:52
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Енебиш
показать весь комментарий22.12.2024 13:52 Ответить Мне нравится 11
Енебиш
показать весь комментарий22.12.2024 13:53 Ответить Мне нравится 4
AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.12.2024 13:57 Ответить Мне нравится 16
Грицько Злий
показать весь комментарий22.12.2024 14:30 Ответить Мне нравится 5
saimansay
показать весь комментарий22.12.2024 14:06 Ответить Мне нравится 4
Олег Марцінковський 22109e62
показать весь комментарий22.12.2024 14:09 Ответить Мне нравится 14
Денис Коновалов 0511b81c
показать весь комментарий22.12.2024 14:18 Ответить Мне нравится 5
василий граздич b3a8f0bc
показать весь комментарий22.12.2024 14:34 Ответить Мне нравится 1
Vik Tor 98802600
показать весь комментарий22.12.2024 14:35 Ответить Мне нравится 2
Ol Ol 489f6131
показать весь комментарий22.12.2024 14:49 Ответить Мне нравится 5
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий22.12.2024 14:53 Ответить Мне нравится 1
дератизатор
показать весь комментарий22.12.2024 15:11 Ответить Мне нравится 1
Vitalievich
показать весь комментарий22.12.2024 15:26 Ответить Мне нравится 1
Joshua Brooks
показать весь комментарий22.12.2024 15:44 Ответить Мне нравится 1
Igor d683df47
показать весь комментарий22.12.2024 16:33 Ответить Мне нравится 1
Григорій Григорович
показать весь комментарий22.12.2024 18:55 Ответить Мне нравится 0
Андрей Емельянов 4c155c98
показать весь комментарий23.12.2024 09:04 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...