Дрон-камикадзе бойцов 60-й ОМБр прервал спокойную прогулку оккупанта по украинскому полю. ВИДЕО
Воины 97-го батальона 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, который, вероятно, не заметив дрона, спокойно шел по полю.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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