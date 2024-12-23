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армия РФ (18042) ликвидация (3138) 60 ОМБр (8)

Дрон-камикадзе бойцов 60-й ОМБр прервал спокойную прогулку оккупанта по украинскому полю. ВИДЕО

Воины 97-го батальона 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, который, вероятно, не заметив дрона, спокойно шел по полю.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Не ...уй шастати по українській землі

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23.12.2024 23:19 Ответить
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23.12.2024 23:22 Ответить
Шпацірен ґеен
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24.12.2024 04:19 Ответить
"Касіл" пад "гражданскава"? (курточка, зверху, цивільна, здається...).
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24.12.2024 06:42 Ответить
джинсова
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24.12.2024 09:46 Ответить
Українська земля для кацапні може бути тільки бетоном зі стекловатою.
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24.12.2024 10:46 Ответить
 
 