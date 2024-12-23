Дрон-камикадзе бойцов 60-й ОМБр прервал спокойную прогулку оккупанта по украинскому полю. ВИДЕО

Воины 97-го батальона 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, который, вероятно, не заметив дрона, спокойно шел по полю.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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