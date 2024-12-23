Тело российского солдата разлетелось на куски после того, как он подорвал себя гранатой. ВИДЕО
Украинские аэроразведчики зафиксировали момент самоубийства оккупанта. На видео видно, как российский солдат подорвал себя гранатой: тело захватчика разлетелось на куски, оставив после себя лишь одно кровавое пятно на земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята последняя минута жизни россиянина, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+6 Ihor Ihor 3debc293
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+3 Алекс Скела
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Аффтар!
У тебе все в порядку?
ЛААААААААЙК!!!!
Якщо йому вирвало, вибухом, груди і живіт - думаєш, хтоссь буде колупаться в шматках одягу, кишок і лайна, шукаючи ці "ідентифікатори"? Та ще й в снігу?...