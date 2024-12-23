Тело российского солдата разлетелось на куски после того, как он подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики зафиксировали момент самоубийства оккупанта. На видео видно, как российский солдат подорвал себя гранатой: тело захватчика разлетелось на куски, оставив после себя лишь одно кровавое пятно на земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята последняя минута жизни россиянина, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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