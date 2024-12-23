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армия РФ (18042) самоубийство (947)

Тело российского солдата разлетелось на куски после того, как он подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики зафиксировали момент самоубийства оккупанта. На видео видно, как российский солдат подорвал себя гранатой: тело захватчика разлетелось на куски, оставив после себя лишь одно кровавое пятно на земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята последняя минута жизни россиянина, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+6
З приємністю декілька разів насолодився розкадровкою відео. Тепер буде здоровий, спокійний і глибокий сон.
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23.12.2024 23:35
+3
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23.12.2024 23:27
+3
прикобзонился…
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23.12.2024 23:29
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23.12.2024 23:27 Ответить
прикобзонился…
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23.12.2024 23:29 Ответить
Тіло російського солдата розлетілося на шматки через після того, як він підірвав себе гранатою

Аффтар!
У тебе все в порядку?
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23.12.2024 23:29 Ответить
Алекс Скела.придурок. Автор написал "тело россиского оккупанта разлетелись на куски..". Видимо тебе не нравится слово "оккупант". Ты паразит его ждешь как "освободителя"..
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24.12.2024 12:18 Ответить
Ще такого не бачив
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23.12.2024 23:30 Ответить
З приємністю декілька разів насолодився розкадровкою відео. Тепер буде здоровий, спокійний і глибокий сон.
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23.12.2024 23:35 Ответить
Хароший руцкій
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23.12.2024 23:38 Ответить
Моцна штука РГО.
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23.12.2024 23:39 Ответить
красівоє...
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23.12.2024 23:41 Ответить
"на семь метров против ветра, не считая мелких брызг!"
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23.12.2024 23:42 Ответить
Майстерність...
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24.12.2024 10:14 Ответить
Що ж він таке забористе під себе підклав, що біомасу розклало на молекули ??? Навіть черевики дематерилізувалися. Явно не штатна граната.
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23.12.2024 23:50 Ответить
Ф-1 чи РГО. Там заряд більший...
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24.12.2024 06:33 Ответить
Москалі мають отак прямо у пологовому будинку робити!
ЛААААААААЙК!!!!
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24.12.2024 00:00 Ответить
Профі
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24.12.2024 00:10 Ответить
Гранате - респект.
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24.12.2024 00:17 Ответить
На таке завжди приємно дивитись.
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24.12.2024 00:33 Ответить
Кожен Альошка повинен брати приклад з цього "доброго" каzапа.
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24.12.2024 02:49 Ответить
Ефектно
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24.12.2024 02:56 Ответить
Спешил к кабздону.
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24.12.2024 03:46 Ответить
Навчений
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24.12.2024 04:18 Ответить
Росія керується принципом "брєжнєвського" "развитова сациализма" - "Экономика должна быть экономной...". Тому в Кремлі дали команду розробить "Инструкцию для самоубийства"... Так державі не треба буде виплачувать ніяких компенсацій, витрачаться на лікування чи платить пенсії... Напишуть сім"ї - "прапал без вести" - та й по тому...
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24.12.2024 06:38 Ответить
Привіт,Холодний...
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24.12.2024 07:16 Ответить
......................................................
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24.12.2024 07:27 Ответить
А ТЫ НЕ ДУМАЛ ЧТО РОДСТВЕННИКИ ЕСТЬ !?)
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24.12.2024 08:09 Ответить
Та я-то, думать умію... А ТИ?... Бо для того, щоб написать "похоронку" (тобто, засвідчить юридичний факт - смерть особи) потрібно її ІДЕНТИФІКУВАТЬ!!! Для ідентифікації потрібно мать на руках документи (в нагрудній кишені), "смертну капсулу (закладається в кишеньку правої кишені штанів кацапської польової форми (зокрема, вона була там років п"ятнадцять тому). Або медальйон - на грудях...
Якщо йому вирвало, вибухом, груди і живіт - думаєш, хтоссь буде колупаться в шматках одягу, кишок і лайна, шукаючи ці "ідентифікатори"? Та ще й в снігу?...
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24.12.2024 10:22 Ответить
МОЖЕ ТИ Й ПРАВИЙ !
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24.12.2024 10:37 Ответить
Не "може", а правий... Бо я подібним займався ПРОФЕСІЙНО... Вів дві справи, про визнання людини померлою...
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24.12.2024 10:43 Ответить
ДИКАРИ !!!
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24.12.2024 08:07 Ответить
ДАЖЕ ПИТЕКАНТРОП ТАКОГО БЫ НЕ СДЕЛАЛ !!!
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24.12.2024 08:08 Ответить
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24.12.2024 08:11 Ответить
хай би кцапи зробили собі такий флешмоб ))))
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24.12.2024 09:58 Ответить
потрібно терміново дізнатись що то за граната така і робити з неї скиди. ефективність вражаюча. перший раз бачу щоб чувак під 80 кг розлітався просто на друзки і бризки.
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24.12.2024 13:49 Ответить
 
 