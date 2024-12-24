Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. ВИДЕО

Накануне Рождества и Хануки Президент Владимир Зеленький встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ваш голос слышат и прислушиваются к нему как в Украине, так и за рубежом, где Россия пытается использовать свои церковные структуры для влияния на политику и пропаганды войны. Мы должны и в дальнейшем вместе приближать мир. Спасибо за поддержку наших людей, молитвы за украинцев и украинок, за тех, кто на фронте, и тех, кого с нами уже нет", - прокомментировал встречу президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил капелланов, которые поддерживают украинских военнослужащих на фронте, и выразил надежду на то, что военное капелланство будет развиваться и в дальнейшем.

Также он отметил, что роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций важна для адвокации Украины в мире. Поскольку РФ пытается использовать церковь для влияния на мнение украинцев, которые из-за войны выехали за границу.

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