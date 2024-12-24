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Зеленский (19042) религия (852) церковь (1321)

Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. ВИДЕО

Накануне Рождества и Хануки Президент Владимир Зеленький встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ваш голос слышат и прислушиваются к нему как в Украине, так и за рубежом, где Россия пытается использовать свои церковные структуры для влияния на политику и пропаганды войны. Мы должны и в дальнейшем вместе приближать мир. Спасибо за поддержку наших людей, молитвы за украинцев и украинок, за тех, кто на фронте, и тех, кого с нами уже нет", - прокомментировал встречу президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил капелланов, которые поддерживают украинских военнослужащих на фронте, и выразил надежду на то, что военное капелланство будет развиваться и в дальнейшем.

Также он отметил, что роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций важна для адвокации Украины в мире. Поскольку РФ пытается использовать церковь для влияния на мнение украинцев, которые из-за войны выехали за границу.

Смотрите: Более 500 церквей уничтожила РФ с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+4


Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:

- Слухаю!...

- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?

- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»

Мабуть, те саме сказали члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій своїм прибічниками, коли повернулися з зустрічі...
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24.12.2024 05:24
+2
А що в складі представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій була і кацапська -кремлівська церква московського сатанату (МП). В філіалі РПЦ (МП) то там капелани точно що не Українській а у окупаційній кацапській армії - орді.
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24.12.2024 06:04
+2
в складі представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій УПЦ/МП, звісно, де-юре є; але минулого разу їх на такій зустрічі з ЕрЗе не було.
Невідомо, чи вони були на цій зустрічі, такого ще ніде не повідомлялось.

Що цікавого можна побачити на цьому фото:
-істого прихожанина УПЦ/МП д'Ермака на цьому колективному протокольному фото НЕМА!
-поруч з Зе - Епіфаній (причому, по праву руку) і представник римо-католицької церкви; за ними іудей і глава греко-католиків Шевчук... Що свідчить про ранг головних церков в Україні...
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24.12.2024 09:33
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http://www.Bible-For-You.org/Issleduem/zar.php законні обов'язки царя по Біблії
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24.12.2024 05:23 Ответить
А ти почитай Євангеліє... Там зовсім про інше Ісус говорить... Біблію написали юдеї... А Євангеліє - християни... Чи ти - "боговибраний"?
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24.12.2024 05:28 Ответить
я Тебе розочарую !!! Євангіліє як інші книни Нового Завіту є частина Біблії - також написано євреями, правда для не євреїв, тобто "гоїв" !!! Старий Завіт, як частина біблії це юдеська Тора (ТаНаХ) !!! це ще євреї придумали Мосульманство (Магаметанство) для своїх "братів" арбів та інших азійських народів ... усі ці три реліїгії відносять до аврамічних релігій ...
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24.12.2024 06:41 Ответить
Ти не повіриш - ти мене ТОЧНО "розчарував"...
Про які саме "інші книги Нового Завіту" ти мову ведеш? Адже "Новий завіт" - це і є "Євангеліє" (у кількох різних редакціях). І писали його не "юдеї" (як прихильники юдаїзму), а жителі Юдеї та Самарії, прибічники вчення Христа. Вони могли буть різних національностей. Наприклад, Ісус був "арамеєм"... Ким саме були апостоли - Євангеліє не уточняє... А от "Старий заповіт" дійсно, писали юдейські священники... І євреї "магометанство" не придумували - хоча "корейшит" Мухамед дійсно був знавцем Тори і навіть вступав у релігійні диспути з рабинами . "Аврамічними" ці релігії вважаються тому, що вони (якщо підходить до них з чисто наукового боку), є "похідними" від ЮДАЇЗМУ... А Авраам в юдаїзмі - одна з центральних фігур ( фактично - "батько народу"). З точки зору юдаїзму, і християнство, і іслам, є "ЄРЕТИЧНИМИ" вченнями... Християни визнають юдейську Біблію, а в ісламі визнаються християнські "святі (у якості "пророків" Аллаха. "Іса " (Ісус), Марьям (свята Марія", і так далі...
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24.12.2024 06:59 Ответить


Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:

- Слухаю!...

- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?

- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»

Мабуть, те саме сказали члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій своїм прибічниками, коли повернулися з зустрічі...
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24.12.2024 05:24 Ответить
Прибічники в московській секті! Не можна насміхатись над ПАПОЮ і главами церков в Україні! Вони цього не заслужили
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24.12.2024 08:46 Ответить
А де я насміхаюся над "ПАПОЮ і главами церков в Україні"? Ну назвем їх не "прибічниками", а "адептами", "апологетами"... В кінці-кінців, "єдиновірцями"... Це щось змінить!?...
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24.12.2024 10:13 Ответить
не допускаєш, що ти помилився в персонажах? Що це був не Папа, а Епіфаній?
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24.12.2024 09:35 Ответить
Ну - як тобі сказать... Якщо анекдот "авторський" - автор сам призначає "персонажів...
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24.12.2024 10:06 Ответить
Не скажуть вони своїй пастві!
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24.12.2024 11:51 Ответить
Ти погано знаєш попів... Більших "безбожників" годі й пошукать... І я не кажу про "прихожан"... Я кажу про "близьке оточення" глав церков...
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24.12.2024 11:54 Ответить
Я добре знаю Святослава Шевчука- свята людина, як і Гузар, Шептицький, Й.Сліпий і всі митрополити УГКЦ!
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24.12.2024 12:19 Ответить
Та "знай" кого завгодно! Які претензії до мною сказаному?!!!
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24.12.2024 12:30 Ответить
А що в складі представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій була і кацапська -кремлівська церква московського сатанату (МП). В філіалі РПЦ (МП) то там капелани точно що не Українській а у окупаційній кацапській армії - орді.
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24.12.2024 06:04 Ответить
Взагалі ця тема не раз обговорювалась. І наскільки пам'ятаю московські попи УПЦ МП є капеланами в ЗСУ, якщо нічого не помінялось. Адже УПЦ коли припекло, то почали казати, що вони якась там окрема структура. Лукавлять, як завжди, бо на сайті РПЦ їхні митрополити є невід'ємною частиною кацапського сатанату.
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24.12.2024 06:57 Ответить
novayagazeta.eu

Патриарх Кирилл вручает Орден Сергия Радонежского Сергею Нарышкину, 9 декабря 2024 года.


Похоже, эту награду в условиях военного времени Кирилл считает особо связанной с разведкой. Ибо точно такой же орден он вручил 9 декабря директору Службы внешней разведки России Сергию Нарышкину, отметив его «особый вклад в церковно-государственные отношения». Действительно, в лучшие времена едва ли не все клирики РПЦ, включая самого будущего патриарха Кирилла, работали за рубежом по линии внешней разведки. Трудно сказать, насколько это связано с профессиональной деформацией личности, но немногочисленные интервью Нарышкина последних лет представляют полный набор самых вульгарных конспирологических штампов. В прошлом году он заявлял, что «в Европе и США разрешено почти всё, в том числе и спиливать христианские кресты и сжигать Коран», а в Украине завершается физическое уничтожение православия.
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24.12.2024 07:20 Ответить
в складі представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій УПЦ/МП, звісно, де-юре є; але минулого разу їх на такій зустрічі з ЕрЗе не було.
Невідомо, чи вони були на цій зустрічі, такого ще ніде не повідомлялось.

Що цікавого можна побачити на цьому фото:
-істого прихожанина УПЦ/МП д'Ермака на цьому колективному протокольному фото НЕМА!
-поруч з Зе - Епіфаній (причому, по праву руку) і представник римо-католицької церкви; за ними іудей і глава греко-католиків Шевчук... Що свідчить про ранг головних церков в Україні...
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24.12.2024 09:33 Ответить
Щось там на столі не видно термосу.
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24.12.2024 10:06 Ответить
 
 