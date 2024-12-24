Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. ВИДЕО
Накануне Рождества и Хануки Президент Владимир Зеленький встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ваш голос слышат и прислушиваются к нему как в Украине, так и за рубежом, где Россия пытается использовать свои церковные структуры для влияния на политику и пропаганды войны. Мы должны и в дальнейшем вместе приближать мир. Спасибо за поддержку наших людей, молитвы за украинцев и украинок, за тех, кто на фронте, и тех, кого с нами уже нет", - прокомментировал встречу президент.
Отдельно Зеленский поблагодарил капелланов, которые поддерживают украинских военнослужащих на фронте, и выразил надежду на то, что военное капелланство будет развиваться и в дальнейшем.
Также он отметил, что роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций важна для адвокации Украины в мире. Поскольку РФ пытается использовать церковь для влияния на мнение украинцев, которые из-за войны выехали за границу.
Пожалуйста, подождите...
Про які саме "інші книги Нового Завіту" ти мову ведеш? Адже "Новий завіт" - це і є "Євангеліє" (у кількох різних редакціях). І писали його не "юдеї" (як прихильники юдаїзму), а жителі Юдеї та Самарії, прибічники вчення Христа. Вони могли буть різних національностей. Наприклад, Ісус був "арамеєм"... Ким саме були апостоли - Євангеліє не уточняє... А от "Старий заповіт" дійсно, писали юдейські священники... І євреї "магометанство" не придумували - хоча "корейшит" Мухамед дійсно був знавцем Тори і навіть вступав у релігійні диспути з рабинами . "Аврамічними" ці релігії вважаються тому, що вони (якщо підходить до них з чисто наукового боку), є "похідними" від ЮДАЇЗМУ... А Авраам в юдаїзмі - одна з центральних фігур ( фактично - "батько народу"). З точки зору юдаїзму, і християнство, і іслам, є "ЄРЕТИЧНИМИ" вченнями... Християни визнають юдейську Біблію, а в ісламі визнаються християнські "святі (у якості "пророків" Аллаха. "Іса " (Ісус), Марьям (свята Марія", і так далі...
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
Мабуть, те саме сказали члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій своїм прибічниками, коли повернулися з зустрічі...
Патриарх Кирилл вручает Орден Сергия Радонежского Сергею Нарышкину, 9 декабря 2024 года.
Похоже, эту награду в условиях военного времени Кирилл считает особо связанной с разведкой. Ибо точно такой же орден он вручил 9 декабря директору Службы внешней разведки России Сергию Нарышкину, отметив его «особый вклад в церковно-государственные отношения». Действительно, в лучшие времена едва ли не все клирики РПЦ, включая самого будущего патриарха Кирилла, работали за рубежом по линии внешней разведки. Трудно сказать, насколько это связано с профессиональной деформацией личности, но немногочисленные интервью Нарышкина последних лет представляют полный набор самых вульгарных конспирологических штампов. В прошлом году он заявлял, что «в Европе и США разрешено почти всё, в том числе и спиливать христианские кресты и сжигать Коран», а в Украине завершается физическое уничтожение православия.
Невідомо, чи вони були на цій зустрічі, такого ще ніде не повідомлялось.
Що цікавого можна побачити на цьому фото:
-істого прихожанина УПЦ/МП д'Ермака на цьому колективному протокольному фото НЕМА!
-поруч з Зе - Епіфаній (причому, по праву руку) і представник римо-католицької церкви; за ними іудей і глава греко-католиків Шевчук... Що свідчить про ранг головних церков в Україні...