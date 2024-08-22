Более 500 церквей уничтожила РФ с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО
Российские войска разрушили уже более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла. И мы очень ценим каждое проявление поддержки нашего государства и людей в битве за нашу жизнь – жизнь, которую Россия хочет уничтожить полностью.
Тот, для кого и церкви мишени для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство – самый большой террорист в сегодняшнем мире", - отметил он.
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