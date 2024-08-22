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Новости Война
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Более 500 церквей уничтожила РФ с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

Российские войска разрушили уже более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла. И мы очень ценим каждое проявление поддержки нашего государства и людей в битве за нашу жизнь – жизнь, которую Россия хочет уничтожить полностью.

Тот, для кого и церкви мишени для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство – самый большой террорист в сегодняшнем мире", - отметил он.

Также смотрите: Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20202) церковь (1322)


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Тому на знак подяки кацапську фсбшну "церкву" не заборонили. Дякую, дуже дякую!
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22.08.2024 11:45 Ответить
І переважно московського сатанату!)
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22.08.2024 11:48 Ответить
Ерунда,главное зоны отдыха на Чонгаре не пострадали,сдали без боя,ну и все мангалы страны живы и готовы к жарке шашлыков.
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22.08.2024 11:49 Ответить
Треба запускати челендж: - "Ходиш до московського сатанату-спонсоруєш ворога"!
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22.08.2024 11:53 Ответить
ТА ******* ПОВНИЙ!!! Чим годувать пики з сраками, що в їх двері не влазять, нехай краще донатять на ЗСУ й матимуть СПАСІННЯ, бо від соплів типу молитва ггуська нафтобаза палає вже четвертий день, - щось з соплями "не так". Тож не помогаааает!!!
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22.08.2024 11:59 Ответить
відкриваючи ногою двері, священник ,спитав--отроки!,що маєте на продаж
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22.08.2024 14:34 Ответить
 
 