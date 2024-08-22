Понад 500 церков знищила РФ від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО
Російські війська зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла. І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя – життя, яке Росія хоче знищити повністю.
Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава – найбільший терорист у сьогоднішньому світі", - зазначив він.
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