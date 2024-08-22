УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 417 6

Понад 500 церков знищила РФ від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО

Російські війська зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла. І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя – життя, яке Росія хоче знищити повністю.

Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава – найбільший терорист у сьогоднішньому світі", - зазначив він.

Читайте: Зеленський продовжив санкції проти Пушиліна, Гужви та Шарія

Автор: 

Зеленський (23659) церква (698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому на знак подяки кацапську фсбшну "церкву" не заборонили. Дякую, дуже дякую!
показати весь коментар
22.08.2024 11:45 Відповісти
І переважно московського сатанату!)
показати весь коментар
22.08.2024 11:48 Відповісти
Ерунда,главное зоны отдыха на Чонгаре не пострадали,сдали без боя,ну и все мангалы страны живы и готовы к жарке шашлыков.
показати весь коментар
22.08.2024 11:49 Відповісти
Треба запускати челендж: - "Ходиш до московського сатанату-спонсоруєш ворога"!
показати весь коментар
22.08.2024 11:53 Відповісти
ТА ******* ПОВНИЙ!!! Чим годувать пики з сраками, що в їх двері не влазять, нехай краще донатять на ЗСУ й матимуть СПАСІННЯ, бо від соплів типу молитва ггуська нафтобаза палає вже четвертий день, - щось з соплями "не так". Тож не помогаааает!!!
показати весь коментар
22.08.2024 11:59 Відповісти
відкриваючи ногою двері, священник ,спитав--отроки!,що маєте на продаж
показати весь коментар
22.08.2024 14:34 Відповісти
 
 