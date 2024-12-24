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Оккупант сдался в плен воинам ВСУ на Курщине: россиянин наткнулся на наших бойцов, когда искал воду. ВИДЕО

Российский военный Филипп Цуркан, житель Новгородской области, решил попробовать "обогатить" свою семью, пойдя в военкомат. Это произошло 25 ноября 2024 года, когда он официально записался в ряды оккупационной армии, чтобы наконец выплатить алименты на своих детей.

Его служба оказалась недолгой - уже через 24 дня он вместе с сослуживцами бродил по посадкам на Курщине, в поисках воды. Поиски оказались тщетными, и единственный выход напиться для группы воинов - сдаться в плен украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликованная в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+21
щоб нарешті виплатити аліменти на своїх дітей, він вирішив повбивати наших дітей...
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24.12.2024 20:54
+11
шукаючи воду

Як сказав би Генадій Москаль: "Нехай сечу п'ють". Але тепер цього кацапа чекають сігарєтка та задушевні бесіди з Золкіним
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24.12.2024 20:55
+7
Бояришник шукав..... Знайшов!
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24.12.2024 20:54
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Бояришник шукав..... Знайшов!
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24.12.2024 20:54 Ответить
щоб нарешті виплатити аліменти на своїх дітей, він вирішив повбивати наших дітей...
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24.12.2024 20:54 Ответить
шукаючи воду

Як сказав би Генадій Москаль: "Нехай сечу п'ють". Але тепер цього кацапа чекають сігарєтка та задушевні бесіди з Золкіним
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24.12.2024 20:55 Ответить
Пилипп.
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24.12.2024 20:59 Ответить
...з конопель
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24.12.2024 21:01 Ответить
А вже плачу!
Треба в Єдопомозі замутити допомогу для родин полонених років!
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24.12.2024 20:59 Ответить
По любому,козир віддасть назад,так як керує функцією,яка зветься "обмінний фонд".
Нам би свого "козиря" :азовці давно би були дома.
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24.12.2024 21:02 Ответить
На х#я ты детей вытрахивал?
На х#я в плен брали?
Одна людина вимовила: "Росіяни - це навіть не тварини...". Який же він правий...
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24.12.2024 21:03 Ответить
А смоли гарячої а не води!
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24.12.2024 21:06 Ответить
чому всі відоси з курська, харкова, сіверська ?7? А з великої новосілки вже не видно про дикі шершні, булава ... В мене брат там з 1 грудня безвісти піхота... Де відео ??? Де дрони ???булава дикі шершні
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24.12.2024 21:19 Ответить
Мабуть, не треба все що відбувається на фронтах в моменті викладати у відкритий доступ? Не всі ж москалі такі як цей полонений.
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25.12.2024 10:19 Ответить
Ці відоси з полоненими та скидами на кацапів фпвішками були смачні раніше, до тих пір поки на брата не принесли тцка сповіщення сімї... Далі ці видоси з полоненими та відірваними головами дивитись мені важко, бо брат легко 300 здався в полон , а його кацапи забили до коми, до смерті
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24.12.2024 21:22 Ответить
Воду искал?С автоматом?С лозой не пробовал?
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24.12.2024 21:40 Ответить
Цуркан - українське прізвище
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24.12.2024 22:03 Ответить
Ура! Окупант здався в полон коли шукав воду. І почали наситися з тим окупантом, як з писаною торбою, а він і радий розповідати, як їм бідним тяжко жити на війні, як його обдурили і замість охороняти склад з горілкою і ковбасою направили в окоп. І одне, і те ж, одне, і те ж.
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25.12.2024 08:07 Ответить
 
 