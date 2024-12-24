Оккупант сдался в плен воинам ВСУ на Курщине: россиянин наткнулся на наших бойцов, когда искал воду. ВИДЕО

Российский военный Филипп Цуркан, житель Новгородской области, решил попробовать "обогатить" свою семью, пойдя в военкомат. Это произошло 25 ноября 2024 года, когда он официально записался в ряды оккупационной армии, чтобы наконец выплатить алименты на своих детей.

Его служба оказалась недолгой - уже через 24 дня он вместе с сослуживцами бродил по посадкам на Курщине, в поисках воды. Поиски оказались тщетными, и единственный выход напиться для группы воинов - сдаться в плен украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликованная в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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