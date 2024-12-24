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Бойцы 32-й ОМБр дроном уничтожили вражескую "буханку" с боеприпасами. ВИДЕО

Расчет FPV-дрона батальона беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Покровском направлении поймал вражескую "буханку", загруженную боеприпасами для миномета.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Буханка - авто, в якому буха́ють.
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24.12.2024 21:29 Ответить
Это значительный успех на фоне кацапских "неудач" на добассе.
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24.12.2024 21:41 Ответить
Радій на здоровʼє мовчки 😡
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24.12.2024 21:52 Ответить
Читай ниже, я ответил.
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24.12.2024 22:07 Ответить
Влад , шо паскуда братішек жалко ?
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24.12.2024 21:59 Ответить
Дурак, мне Украину жалко, которую эти суки сдают и кормят такими видосами!!!
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24.12.2024 22:05 Ответить
 
 