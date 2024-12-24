Бойцы 32-й ОМБр дроном уничтожили вражескую "буханку" с боеприпасами. ВИДЕО
Расчет FPV-дрона батальона беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Покровском направлении поймал вражескую "буханку", загруженную боеприпасами для миномета.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий24.12.2024 21:29 Ответить Мне нравится 1
Wlad West
показать весь комментарий24.12.2024 21:41 Ответить Мне нравится 1
Amber
показать весь комментарий24.12.2024 21:52 Ответить Мне нравится 1
Wlad West
показать весь комментарий24.12.2024 22:07 Ответить Мне нравится 0
Леонид Тищенко 711eae6c
показать весь комментарий24.12.2024 21:59 Ответить Мне нравится 3
Wlad West
показать весь комментарий24.12.2024 22:05 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...