Попытки проникновения вражеских ДРГ на северном приграничье немногочисленны, - ОТГ "Северск"

Сейчас украинские защитники не фиксируют многочисленных попыток РФ осуществлять диверсионные операции на северном пограничье.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск", полковник ВСУ Вадим Мысник, пишет"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Военного спросили, пытаются ли сейчас россияне проводить диверсионные операции на границах Сумской и Черниговской областей.

"У нас есть возможность своевременно выявлять такие попытки врага. И мы своевременно обнаруживаем и даем им отпор. Но активность применения врагом ДРГ всегда сохраняется. И именно в это время года она увеличивается. Но многочисленных попыток мы не фиксируем, потому что у нас достаточно средств, чтобы своевременно их выявлять", - ответил спикер ОТОВ "Северск".

Он отметил, что захватчики ищут разные тропы, потому что это - сотни километров государственной границы, и здесь местность очень сложная.

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"У нас есть и леса, и болотистая местность, мелкие реки, которые отрезают населенные пункты приграничья от логистики, удобной для нас. Поэтому система обороны выстроена нами именно так, чтобы мы могли своевременно (это, - ред.) замечать. У нас достаточно техсредств. Но все равно есть населенные пункты у нас в приграничье, которые размещены вплотную к полосе границы, там вообще без людей, или единичные люди остались еще не эвакуированы. Поэтому это немного усложняет применение Сил обороны", - рассказал Мысник.

Кроме этого, военный рассказал, что на северном пограничье оккупанты в основном в темное время суток применяют ударные беспилотники. Однако бывают случаи, когда захватчики применяют ударные БпЛА и днем.

Также враг применяет минометы, в частности 120-го калибра и РСЗО.

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