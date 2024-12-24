Пленные россияне лучше "сдадутся в плен", чем будут воевать: "Эвакуации нет, машины не присылают, снег топили сегодня". ВИДЕО

Воины 6-го полка Сил Специальных операций пополнили обменный фонд после серии сбросов боеприпасов на головы вражеским войскам. Уцелевшие оккупанты сами умоляют спецназовцев ССО взять их в плен.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Я лучше сяду в тюрьму, но сюда не вернусь", - говорит один из пленных, пока остальные жалуются на плохое обеспечение вражеских войск.

Смотрите: Бойцы 32-й ОМБр дроном уничтожили вражескую "буханку" с боеприпасами. ВИДЕО