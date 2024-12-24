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армия РФ (18042) война (456) плен (2532) ССО (486)

Пленные россияне лучше "сдадутся в плен", чем будут воевать: "Эвакуации нет, машины не присылают, снег топили сегодня". ВИДЕО

Воины 6-го полка Сил Специальных операций пополнили обменный фонд после серии сбросов боеприпасов на головы вражеским войскам. Уцелевшие оккупанты сами умоляют спецназовцев ССО взять их в плен.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Я лучше сяду в тюрьму, но сюда не вернусь", - говорит один из пленных, пока остальные жалуются на плохое обеспечение вражеских войск.

Смотрите: Бойцы 32-й ОМБр дроном уничтожили вражескую "буханку" с боеприпасами. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Мля, як вже дістали подібні статті на тему : "як у них все погано, і як у нас все добре".
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24.12.2024 22:42
+6
Підараси в полоні, що хочеш скажуть, алев душі все одно підараси
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24.12.2024 22:24
+4
А чого ж тоді у Торецьку особливо складна ситуація?
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24.12.2024 23:24
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Штормить кацапів -- то топили за путлєра - тепер сніг топлять
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24.12.2024 22:09 Ответить
розстрілювати копрофагів
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24.12.2024 22:18 Ответить
бачу пан знається на кацапських збоченнях
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25.12.2024 01:18 Ответить
Підараси в полоні, що хочеш скажуть, алев душі все одно підараси
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24.12.2024 22:24 Ответить
Так і є, полонені всі себе так ведуть.
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25.12.2024 06:30 Ответить
"Сльози мєшают мнє говоріть..."
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24.12.2024 22:33 Ответить
Мля, як вже дістали подібні статті на тему : "як у них все погано, і як у нас все добре".
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24.12.2024 22:42 Ответить
Але ми здали дякуючи Зеленському 6000 полонених захисників Маріуполя, а у них менше 1000.
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24.12.2024 23:15 Ответить
А чого ж тоді у Торецьку особливо складна ситуація?
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24.12.2024 23:24 Ответить
На счёт "я выбрал жизнь" - идея ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ. Сразу заметно, у человека ПРИСУТСТВУЕТ РАЗУМ.
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25.12.2024 00:32 Ответить
якби в нього був розум, то він би тут не опинився!
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25.12.2024 01:19 Ответить
Каким образом россия тогда каждый день забирает территорию
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25.12.2024 04:34 Ответить
Які ж файні німці, ой росіянці!
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25.12.2024 08:25 Ответить
Полонені росіяни здадуться в полон... Шо ви пишете...
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25.12.2024 09:32 Ответить
Вони наших не жаліють, то чого з цим сміттям сюсюкатись? А, точно, що ж про нас подумають у світі
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25.12.2024 10:55 Ответить
 
 