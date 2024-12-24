Пленные россияне лучше "сдадутся в плен", чем будут воевать: "Эвакуации нет, машины не присылают, снег топили сегодня". ВИДЕО
Воины 6-го полка Сил Специальных операций пополнили обменный фонд после серии сбросов боеприпасов на головы вражеским войскам. Уцелевшие оккупанты сами умоляют спецназовцев ССО взять их в плен.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Я лучше сяду в тюрьму, но сюда не вернусь", - говорит один из пленных, пока остальные жалуются на плохое обеспечение вражеских войск.
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