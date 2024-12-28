РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9941 посетитель онлайн
Новости Видео
15 249 33

"Магура" - первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль, - ГУР. ВИДЕО

Magura V5 - оружие, которое гарантирует морское право Украины. Стаи "Магур", уничтожили и поразили 15 кораблей и судов государства-агрессора России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Ударный морской дрон Magura V5 - изящное технологическое произведение украинских инженеров и военных. Произведение с четвертью тонны взрывчатки в элегантном корпусе. Оружие, которое помогло изменить "погоду" в Черном море в пользу Украины - очистить акваторию от угрозы российского флота и обеспечить свободное судоходство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Магура" - первый в мире беспилотник, который потопил военный корабль.

Стаи стремительных и маневренных "Магур", управляемые мастерами из спецподразделения ГУР МО Украины "Group13", уничтожили и поразили 15 кораблей и судов государства-агрессора России.

"Первое задание - уже успешно выполнено: это полноценное блокирование черноморского флота РФ. Он абсолютно не функционирует", - подчеркнул Тринадцатый, командир спецподразделения ГУР.

В черноморском поражении пиратов из Москвы "Магура" выступает как неумолимая и справедливая судья трибунала по морскому праву: приговор осуществляется безотлагательно.

Читайте также: Морские дроны СБУ поразили 11 военных кораблей РФ, - спикер СБУ Дехтяренко

Тринадцатый отмечает, что Magura V5 перечеркнула преступные амбиции России в море - потеряв ряд дорогих кораблей, Кремль унизительно сбежал: вывел остатки флота из временно оккупированного Крыма и спрятал их по дальним портам.

"Магура" - сила технологий для свободы морей, воплощенная украинцами в ударном морском беспилотнике, который постоянно совершенствуют ради еще более высокой эффективности и безопасности.

"Эта платформа будет использоваться как зенитно-ракетный комплекс, только на воде. Шаг за шагом мы перебираем контроль не только моря, но и воздуха", - подытожил Тринадцатый.

Читайте также: Россиянам не удастся по обломкам скопировать украинские морские дроны, но они будут пытаться, - ГУР МО

Автор: 

ГУР (430) морской дрон (47)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
ЗСУ Найкращі!
показать весь комментарий
28.12.2024 20:47
+14
Якби нашим ЗСУ та нормального верховного, а не кремлівського крота…
показать весь комментарий
28.12.2024 20:57
+11
А куди вони зникли? Рашисти знову вивели в море свої ракетоносії і ніхто їх не знищує, зєля заборонив?
показать весь комментарий
28.12.2024 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ Найкращі!
показать весь комментарий
28.12.2024 20:47 Ответить
Якби нашим ЗСУ та нормального верховного, а не кремлівського крота…
показать весь комментарий
28.12.2024 20:57 Ответить
Ходять БЕК "Магура" по Чорному морю, і матюкаються: "І де той непереможний Чорноморський флот Росії? Втомилися шукать!"
показать весь комментарий
28.12.2024 20:48 Ответить
Ірану і севкорєє приготуватися . Але краще топити рашистів в інших морях.
показать весь комментарий
28.12.2024 20:48 Ответить
поки що приготувались лише Європейці та ізраільтяне, коли їхні торгові флоти почали атакувати іранськими "магурами" проксі хусити.
От так от. Немає нічого унікально у малюках та іншіх іграшках, крім старлінків,..
показать весь комментарий
28.12.2024 21:11 Ответить
Не чув щоб якись ізраїльський чи європейський військовий корабель потонув від дрону. Дрон дрону рознь. Хоча 73% какаяразница🤮
показать весь комментарий
28.12.2024 22:59 Ответить
тому що це не тупі кацапи на ржавих коритах.
Але тактика атаки дронів на танкери стара як світ.
читай історію.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:23 Ответить
Мене цікавлять конкретні речі, в конкретній війні з підорашкой, а не блаблабла диваних експердів.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:46 Ответить
написав оператор магури-малюка.
клоун.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:32 Ответить
Який ти оператор🤮 а те що ти клоун, я й так бачу.
показать весь комментарий
29.12.2024 20:12 Ответить
то ти диванний експерд чи оператор магур якого думка диванних не цікавить ?
клоун.
показать весь комментарий
29.12.2024 20:52 Ответить
Та я одразу понйяв хто ти, ти даже на клоуна не тягнеш, несмішний і глупий🥴
показать весь комментарий
30.12.2024 01:08 Ответить
Йому б ше випускні крила щоб перепригував сітки і загородження якими рашисти закривають бухти і керченський міст
показать весь комментарий
28.12.2024 20:52 Ответить
А куди вони зникли? Рашисти знову вивели в море свої ракетоносії і ніхто їх не знищує, зєля заборонив?
показать весь комментарий
28.12.2024 20:55 Ответить
кацапи навчилися їх знищувати за багато миль від цілі...нажаль..((
показать весь комментарий
28.12.2024 21:30 Ответить
Дуже шкода,якщо це так. Ніде не зустрічала такої інфи…
показать весь комментарий
28.12.2024 22:10 Ответить
То їм зеля заборонив утюжити новоросійськ. Нікуди вони не зникали
показать весь комментарий
28.12.2024 22:19 Ответить
Брехня, нічим не підтверджена. Кацапська брехня.
показать весь комментарий
29.12.2024 13:50 Ответить
Торпеда теж свого роду "безпілотник", адже нею керує оператор
Ну куди ж нам без вперше в історії всесвіту, коли реальних дій на морі катма.
показать весь комментарий
28.12.2024 21:08 Ответить
Ви б щось прочитали, хоч би й з Вікіпедії, абощо, перед тим, як писати на загал. Торпедами ніхто не керує - вони є самонавідними і самостійно переслідують ціль, захоплену перед пуском. Були колись ще тупо снаряди - цілилися ними на випередження цілі, але то - давня історія.
показать весь комментарий
04.01.2025 13:16 Ответить
Куча лаптевих плавають собi по Чорному морю i ракетами пуляють через день. Не знаю про що тут фантазують "очистили акваторiю".
показать весь комментарий
28.12.2024 21:10 Ответить
Так, а де ж оспівані цензорівськими політтехнологами Голобуцьким і Курпасом морські дрони Малюка? Під час останньої ракетної атаки Калібри летіли з акваторії Чорного моря. А всякі Плетенчуки і інші "речники" озвучують переможні реляції, як ми загнали під плінтус ЧФ рф...Ну-ну...
показать весь комментарий
28.12.2024 21:14 Ответить
Ракети летіли з Новоросійська. На прохання партнерів ми, доки що, Новоросійськ не чепаємо. Чорноморського флоту, який базувався в Криму-нема. Частина знищена, інші зʼїбались в Новоросійськ.
показать весь комментарий
29.12.2024 08:54 Ответить
Магури "відпочивали" десь на Середземному морі, нещодавно...😉
показать весь комментарий
29.12.2024 13:52 Ответить
Ага, і запустили їх мабуть з льодоколу Зєлєнскава який він купив для Антарктики
показать весь комментарий
29.12.2024 18:38 Ответить
А хто нам заважав зафрахтувати судно, завантажити Магури і десь їх, щоближче до Сирії, запустити у ту калошу?..
показать весь комментарий
04.01.2025 13:18 Ответить
ЦЕ КРУТО АЛЕ ТРЕБА БУЛО КОЛИ ПУТІН З МЕДВЕДЧУКОМ КАТАЛИСЬ НА ЯХТІ ЗАПУСКАТЬ !)
показать весь комментарий
28.12.2024 21:21 Ответить
Зараз саме час для Магури біля сирійського Тартуса
показать весь комментарий
28.12.2024 21:47 Ответить
А чому про ПКР" Нептун" ніхто не згадує?
показать весь комментарий
28.12.2024 21:56 Ответить
Бо то творіння Порошенка. А ці "магури" зроблені по проекту англічан та норвежців. До речі, пані-подружка єлдака алочка басалаєва, яка навмисне виклала в інтернет адреса всіх заводів, які були залучені до виготовлення ракет в Україні не сидить? Забувся, вона ж не Червінський, вона виконувала завдання резедентури кацапів. Подейкують, що кацапи 29 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року знищили не тільки ракетні підприємства, а і багато найкращих спеціалістів.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:07 Ответить
Такий дрон можна посадити на кабель і всякі там РЛС безсильні .
показать весь комментарий
28.12.2024 23:26 Ответить
Украинцы МОЛОДЦЫ! Трахнули и обнулили Черноморский флот Обнулёныша!
показать весь комментарий
28.12.2024 23:41 Ответить
СМЕРТЬ ворогам.
показать весь комментарий
29.12.2024 01:01 Ответить
 
 