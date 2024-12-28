"Магура" - первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль, - ГУР. ВИДЕО

Magura V5 - оружие, которое гарантирует морское право Украины. Стаи "Магур", уничтожили и поразили 15 кораблей и судов государства-агрессора России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Ударный морской дрон Magura V5 - изящное технологическое произведение украинских инженеров и военных. Произведение с четвертью тонны взрывчатки в элегантном корпусе. Оружие, которое помогло изменить "погоду" в Черном море в пользу Украины - очистить акваторию от угрозы российского флота и обеспечить свободное судоходство", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "Магура" - первый в мире беспилотник, который потопил военный корабль.

Стаи стремительных и маневренных "Магур", управляемые мастерами из спецподразделения ГУР МО Украины "Group13", уничтожили и поразили 15 кораблей и судов государства-агрессора России.



"Первое задание - уже успешно выполнено: это полноценное блокирование черноморского флота РФ. Он абсолютно не функционирует", - подчеркнул Тринадцатый, командир спецподразделения ГУР.



В черноморском поражении пиратов из Москвы "Магура" выступает как неумолимая и справедливая судья трибунала по морскому праву: приговор осуществляется безотлагательно.

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Тринадцатый отмечает, что Magura V5 перечеркнула преступные амбиции России в море - потеряв ряд дорогих кораблей, Кремль унизительно сбежал: вывел остатки флота из временно оккупированного Крыма и спрятал их по дальним портам.



"Магура" - сила технологий для свободы морей, воплощенная украинцами в ударном морском беспилотнике, который постоянно совершенствуют ради еще более высокой эффективности и безопасности.



"Эта платформа будет использоваться как зенитно-ракетный комплекс, только на воде. Шаг за шагом мы перебираем контроль не только моря, но и воздуха", - подытожил Тринадцатый.

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