Украинский дрон сбрасывает ВОГ на голову российскому солдату на Донетчине
В Донецкой области оператор украинского дрона сбросил ВОГ прямо на российского захватчика. От удара у оккупанта оторвало голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!
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Всадніксвинособака бєз галави молодецмАлАдЄц - скаже кабздон...
...мабудь від вибуху...
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка -
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Може це командир, може вбив нашого...