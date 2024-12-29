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Новости Видео Война
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Украинский дрон сбрасывает ВОГ на голову российскому солдату на Донетчине

В Донецкой области оператор украинского дрона сбросил ВОГ прямо на российского захватчика. От удара у оккупанта оторвало голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!

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Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) ликвидация (3552) Донецкая область (9680)


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Топ комментарии
+19
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29.12.2024 15:45
+11
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29.12.2024 16:00
+10
Як можна відірвати те, чого не було?
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29.12.2024 15:39
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Всаднік бєз галави ахахаха
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29.12.2024 15:39 Ответить
Всаднік свинособака бєз галави
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29.12.2024 15:44 Ответить
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29.12.2024 16:00 Ответить
Як можна відірвати те, чого не було?
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29.12.2024 15:39 Ответить
молодец мАлАдЄц - скаже кабздон...
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29.12.2024 15:49 Ответить
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29.12.2024 15:45 Ответить
это и есть веселые картинки.
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29.12.2024 16:47 Ответить
Від удару в окупанта відірвало голову. Джерело: https://censor.net/ua/v3527578

...мабудь від вибуху...
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29.12.2024 15:47 Ответить
Від захоплення працею нашого пілота.
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29.12.2024 15:50 Ответить
Здається він вже був мертвий.Нога зовсім біла.Якщо не було доків,буде вважатись зниклим безвісти.Його баба не отримає компенсацію.
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29.12.2024 15:48 Ответить
.... "контрольний" ніхто не відміняв!!!
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29.12.2024 15:50 Ответить
Він такий й був.
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29.12.2024 15:50 Ответить
Добровільно попертись на чужину щоб здохнути в муках за божевільного правителя - це по скрєпному
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29.12.2024 15:57 Ответить
Купили хлопцям скиди -
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка -
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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29.12.2024 15:58 Ответить
сам в окопі на нулі ?
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29.12.2024 16:13 Ответить
Ти бачим, що було до цього?
Може це командир, може вбив нашого...
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29.12.2024 16:14 Ответить
Та по фіг що то за окупант! Він уже був дохлим. Ми ж маємо бути хазяйновитими і раціонально використовувати зброю.
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29.12.2024 16:31 Ответить
Свинопсяки вміють прикидатися дохлими,а можливо інших цілей не було..
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29.12.2024 17:15 Ответить
Де націфікація?
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29.12.2024 16:11 Ответить
А щоб село відбили у касапів-немає? Хіба як в голову попали?
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29.12.2024 16:18 Ответить
А я лягу-прилягу.. Головою у брагу, а нагами в траве.
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29.12.2024 16:33 Ответить
Майн Рід "Вершник без голови". Правда і без коня теж.
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29.12.2024 16:52 Ответить
Я оооочень расчувствовался! Бо дуже чутливі кадри..
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29.12.2024 16:57 Ответить
Мабудь не видірвало, а рознесло на друзки.
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29.12.2024 17:31 Ответить
А ви подумали як він без голови тепер буде слухати , нюхати , бачити , думати , говорити , їсти ?
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29.12.2024 18:22 Ответить
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29.12.2024 18:36 Ответить
 
 