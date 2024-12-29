Украинский дрон сбрасывает ВОГ на голову российскому солдату на Донетчине

В Донецкой области оператор украинского дрона сбросил ВОГ прямо на российского захватчика. От удара у оккупанта оторвало голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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