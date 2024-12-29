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Враг на БМП пытался штурмовать позиции 60 ОМБр, однако технику уничтожили, а пехоту – ликвидировали. ВИДЕО

Враг не получил ожидаемого продвижения в зоне ответственности бойцов 60 отдельной механизированной бригады, поэтому снова начал использовать бронетехнику во время своих штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский БМП был остановлен и выведен из строя, а контуженная пехота разбежалась для того, чтобы потом ее добили наши защитники.

Также смотрите: Раненый оккупант ползет на четвереньках к луже и пьет оттуда воду. ВИДЕО

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война (1377) штурм (524) уничтожение (6949) БМП (401) 60 ОМБр (29)


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Слава ЗСУ!!!Смерть ворогам!!!
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29.12.2024 14:10 Ответить
за допомогою ********* озброєння можна зробити війну безконтактною для піхоти і кардинально зменшити наші втрати людей

потрібна лише політична воля з масованого виробництва різноманітних дронів і трішки грошей.
але насамперед - політична воля щоб перевернути шахівницю війни !
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29.12.2024 16:08 Ответить
Згоден з вами на 100%.
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29.12.2024 16:34 Ответить
Коли при владі клоуни а не політики ти що запропонуєш ?
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29.12.2024 19:02 Ответить
добре..
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29.12.2024 14:54 Ответить
Дуже гарно, що знищили а потім ще й ліквідували, кабздон їх по частинках буде запрошувати на концерт.
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29.12.2024 15:08 Ответить
 
 