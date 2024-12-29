Враг на БМП пытался штурмовать позиции 60 ОМБр, однако технику уничтожили, а пехоту – ликвидировали. ВИДЕО
Враг не получил ожидаемого продвижения в зоне ответственности бойцов 60 отдельной механизированной бригады, поэтому снова начал использовать бронетехнику во время своих штурмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский БМП был остановлен и выведен из строя, а контуженная пехота разбежалась для того, чтобы потом ее добили наши защитники.
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потрібна лише політична воля з масованого виробництва різноманітних дронів і трішки грошей.
але насамперед - політична воля щоб перевернути шахівницю війни !