Раненый оккупант ползет на четвереньках к луже и пьет оттуда воду. ВИДЕО
Аэроразведчики 60-й отдельной механизированной бригады зафиксировали российского солдата, который вынужден пить воду прямо из лужи. Оккупант был оставлен на произвол судьбы своим командованием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.
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- да, но может тут собачка, так зачем же это?..." (С)
І не звертайте увагу, що "не своє" командування "за 3 дні" залишило напризволяще 20 % країни з людьми (у тому числі з дітьми у дитячих будинках та інтернатах, безпорадними старими в будинках для літніх людей, в'язнями у в'язницях...), з підприємствами, транспортом, грошима та цінностями в банківських сховищах, з інфраструктурою...
Хай п'є..