Раненый оккупант ползет на четвереньках к луже и пьет оттуда воду. ВИДЕО

Аэроразведчики 60-й отдельной механизированной бригады зафиксировали российского солдата, который вынужден пить воду прямо из лужи. Оккупант был оставлен на произвол судьбы своим командованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.

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