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Раненый оккупант ползет на четвереньках к луже и пьет оттуда воду. ВИДЕО

Аэроразведчики 60-й отдельной механизированной бригады зафиксировали российского солдата, который вынужден пить воду прямо из лужи. Оккупант был оставлен на произвол судьбы своим командованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите также: Разведчики за неделю нанесли потери врагу, уничтожив живую силу, укрепление и военную технику. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) 60 ОМБр (29)


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Топ комментарии
+16
Ця "новина" - то "біла ворона" для лохів: дивіться, як ворожий солдат п"є воду з калюжі, сере (2 дні тому) розлітається на шматки.... І не звертайте увагу, що тим часом ворог уже на вулицях Торецька, Часового Яру і на околицях Покровська та захоплює село-за-селом ("потужно-переможний план" зеленського реалізується повним ходом).
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29.12.2024 13:35
+14
Похєру на ту істоту. Йому )(уйло гроші заплатило ,щоб воно так здохло в Україні.
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29.12.2024 12:47
+11
І ці істоти хочуть же пити воду з калюж Берліна і Лондона. Не можна було напитись в омську чи томську.
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29.12.2024 12:58
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Похєру на ту істоту. Йому )(уйло гроші заплатило ,щоб воно так здохло в Україні.
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29.12.2024 12:47 Ответить
"Если тебя мучает жажда, кацапорожий, пойди напейся из ручья!" Класика!, фільм-вестерн "Апачі", 70-х років XX століття! 😁
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29.12.2024 12:48 Ответить
А чому не видали квиток - білет на концерт КабZдона ...?,
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29.12.2024 12:48 Ответить
Обрізали епізод "нижня підсвітка ввімкнена". Епілог так сказати. Щоб дітям дошкільного віку показувати. Сказочка кацапска народна дрєвняя.
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29.12.2024 13:42 Ответить
На козльоночка підор, перетворитися хоче,,),
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29.12.2024 12:48 Ответить
На козльоночка він перетворився значно раніше - коли вирішив піти в Україну.
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29.12.2024 14:06 Ответить
Ну і? Це ж свинособака. Для нього це природньо. В чому тут "ШОК! СЕНСАЦІЯ!"?
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29.12.2024 12:48 Ответить
Не "п'є" а " лакаєт"!!!!!
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29.12.2024 12:52 Ответить
Шо в головах тих пі'дорів. Яка там жизнь а тій кацапії, раз воно готове добровільно отак здохнуть за пару ржублів...
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29.12.2024 12:53 Ответить
І ці істоти хочуть же пити воду з калюж Берліна і Лондона. Не можна було напитись в омську чи томську.
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29.12.2024 12:58 Ответить
"- еж святую землю!
- да, но может тут собачка, так зачем же это?..." (С)
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29.12.2024 12:59 Ответить
Свирид Петрович "інтєлєгєнт - із-за канави" перебірливий.
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29.12.2024 13:28 Ответить
звичайний квадробер з країни підарасів, в який боряться з геями і квадроберами.
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29.12.2024 13:04 Ответить
Ахаа лептоспіроз -бінго ! Три дні і нема кацапа . Навіть не добивайте , воно само себе знищило .
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29.12.2024 13:04 Ответить
не пий козлом станеш , хоча .....
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29.12.2024 13:15 Ответить
Козел
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29.12.2024 13:17 Ответить
ага
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29.12.2024 13:18 Ответить
Не ображайте тварин! Козел- благородна тварина, не те що кацап! 😁
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29.12.2024 13:19 Ответить
казок начитався
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29.12.2024 13:21 Ответить
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29.12.2024 13:23 Ответить
Ця "новина" - то "біла ворона" для лохів: дивіться, як ворожий солдат п"є воду з калюжі, сере (2 дні тому) розлітається на шматки.... І не звертайте увагу, що тим часом ворог уже на вулицях Торецька, Часового Яру і на околицях Покровська та захоплює село-за-селом ("потужно-переможний план" зеленського реалізується повним ходом).
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29.12.2024 13:35 Ответить
"Окупант був залишений напризволяще своїм командуванням." Джерело: https://censor.net/ua/v3527556
І не звертайте увагу, що "не своє" командування "за 3 дні" залишило напризволяще 20 % країни з людьми (у тому числі з дітьми у дитячих будинках та інтернатах, безпорадними старими в будинках для літніх людей, в'язнями у в'язницях...), з підприємствами, транспортом, грошима та цінностями в банківських сховищах, з інфраструктурою...
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29.12.2024 14:21 Ответить
Твої пропозиції?
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29.12.2024 15:23 Ответить
Якщо ти тут будеш стогнати, то щось зміниться? Ой тупеее...
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30.12.2024 10:32 Ответить
Щоб воно смоли гарячої напилося,паскуда.
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29.12.2024 13:35 Ответить
А тим часом русня невпинно просувається вперед,здаються нові і нові населені пункти....А ви зубоскальте з того,як якийсь кацап повзає в калюжі,бігає з розірваним задом,ловить дрон руками...Нас такими відосиками 3 роки тримали за ........
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29.12.2024 13:46 Ответить
Ох уж эти хохлы, вместо того чтобы пасть ниц перед великой рассеей, они смеют насмехаться над славными русскими витязями. Скажи непорядок?)
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29.12.2024 15:24 Ответить
А й справді, так вони нам всі калюжі висьорбають.
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29.12.2024 17:18 Ответить
Скабєіха ти? Всіх бобрів зжерла?
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30.12.2024 10:33 Ответить
Добрі люди, киньте йому з коптера шматочок сальця з дустом...
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29.12.2024 13:50 Ответить
Життя за сцаря. Новий ******** говношедевр.
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29.12.2024 14:25 Ответить
Нехай щастить !!!!
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29.12.2024 15:27 Ответить
казел стал казлом...шо дивного??
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29.12.2024 15:46 Ответить
Я бачиа це в ЗООПАРКУ. Ушльопки хреновв
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29.12.2024 15:55 Ответить
п'є це коли по людськи людина вживає рідину. на данному випадку тварюка по тваринному хлебче з калюжі. редакція пишіть правильно заголовки. не вводіть в оману читачів!
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29.12.2024 18:19 Ответить
Туда стекает от ближайшего жмура - холера минимально и сдохнет от обезвоживания!
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29.12.2024 19:48 Ответить
Хіба це новина за три роки повномаштабки? Мені в житті теж довелось таке робити і рачки підповзав до залишків калюжі через багнюку, щоб не скаламутити...
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29.12.2024 21:06 Ответить
ДА И ХЙ С НИМ !!! ХЙЁВО ЕСЛИ НАШИ ТАК ПЬЮТ !!!
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29.12.2024 21:49 Ответить
Ну і що тут такого, що п'є воду з калюжі. Я (і не тільки я один), коли служив в совєтській армії у 80-х не раз пив воду з калюж. Якщо ти в полі, а пити хочеться і голова тріщить від обезводнення організму, то не тільки з клюжі будеш пить.
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30.12.2024 00:38 Ответить
Тихо как то ,застой,а тут Двіжуха чела все життя мріяв попити води з Української калюжі
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30.12.2024 08:08 Ответить
Воно козлом уродилося відпочатку!
Хай п'є..
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30.12.2024 10:20 Ответить
 
 