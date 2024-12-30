Зеленский вел переговоры с Кремлем через Александра Беляева, - "слуга народа" Дубинский в суде. ВИДЕО
Нардеп Александр Дубинский в суде заявил, что в 2019 году по указанию президента Владимира Зеленского свояк экс-главы СБУ Ивана Баканова Александр Беляев вел переговоры с высшим руководством РФ, в частности, относительно особого статуса так называемых "ЛНР" и "ДНР" в составе Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись из зала суда была опубликована на ютуб-канале Dubina TV.
Так Дубинский в очередной раз заявил, что уголовное дело против него сфабриковано, чтобы скрыть тесные контакты Зеленского с высшим руководством России в ходе президентской кампании 2019 года.
"Когда в 2019 году Зеленский решил избираться в президенты, он пытался установить контакты с Кремлем, чтобы заручиться российской поддержкой, поскольку шел (в президенты - Ред.) с лозунгом о завершении войны. Для того, чтобы установить указанные контакты он начал переговоры с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу, руководителем Генштаба РФ Валерием Герасимовым и руководителем Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорем Костюковым. В ходе переговорного процесса Зеленский использовал услуги гражданина Александра Беляева", - рассказал Дубинский.
Он добавил, что Беляев является бизнес-партнером Зеленского и мужем сестры Баканова.
"Этот человек был выбран для ведения переговоров с россиянами, а обеспечить переговоры с администрацией Путина должен был Сивкович. Он организовал в Москве встречи Беляева с Шойгу, Герасимовым и Костюковым. Там он согласовывал решение вопросов особого статуса "Л/ДНР" и их возвращения в состав и под контроль Украины. Для решения этого вопроса стороны согласились, что им нужен министр юстиции, который займется этим процессом. На эту должность Беляев предложил своего сотрудника Дениса Малюську", - заявил народный депутат.
По его словам, именно после этих событий начала происходить интеграция "фактически российских агентов" в систему государственного управления.
Кроме того, нардеп утверждает, что кампания Зеленского финансировалась за счет РФ.
Уголовное дело против Дубинского
Напомним, что в ноябре СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.
В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
Кроме него в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в админправонарушении, связанном с коррупцией, и наложен на него штраф.
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достатня причина?
Однокурсник писав з Уссурійська: "Редко встретишь на улице славянскоє лицо... Одни "косоглазые морды"...
"Проданный" та "выпитый" китайцами Байкал" на китайських картах, давно позначений, як "внутрішньокитайське море", а південні райони Сибіру іменуються "північними територіями" (десь бачив і карту з їх адміністративним поділом на окремі провінції).
Вже з початку ХХІ ст. в армії Китаю існує тип камуфляжного розфарбування бойової техніки у білі та темно-зелені тони. - колір засніжених тайгових районів. Так і іменується, китайською - "Сибір"...
Будівництво китайцями криголамів та суден транспортних, "арктичного класу" - теж з тієї серії...
І все ж,операція "зермак"-найуспішніша операція вчк-фсб за всю її історію,як говорив Піонтковський.
Щоб агент рашки стояв вище військово-політичного керівництва важливої для них країни-такого ще в них не було,агент Рамзай най сі сховає, порівняно.
а от якось цікаво дубиньський сидячі в сізо викладує відосікі??
вони шпілять у казіно та займаються шахрайством по телефону
пронести мобілу коштує грошей але реально
З мови зняли!
Лампа и кот не проходят
На Роісє просто так телебачення синхронно не працює. Тільки по вказівці з Кремля.
Але, судячи з твого "загального рівня інтелекту", ти і там "на камчатці" сидів та "горобцям, у сікні, дулі тикав"...
Зебіл кандидат від Кремля.
Він же перший почав переслідувати добровольців, шити їм кримінальні справи , почав призначати зрадників скрізь куди пуйло накаже
Лиш одиниці(Червінський , Дудін) публічно сказали правду,правда їх вже утримують в укр.вязницях,в яких укр.солдати їх конвоюють.
Це все, що потрібно знати.