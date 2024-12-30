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Зеленский вел переговоры с Кремлем через Александра Беляева, - "слуга народа" Дубинский в суде. ВИДЕО

Нардеп Александр Дубинский в суде заявил, что в 2019 году по указанию президента Владимира Зеленского свояк экс-главы СБУ Ивана Баканова Александр Беляев вел переговоры с высшим руководством РФ, в частности, относительно особого статуса так называемых "ЛНР" и "ДНР" в составе Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись из зала суда была опубликована на ютуб-канале Dubina TV.

Так Дубинский в очередной раз заявил, что уголовное дело против него сфабриковано, чтобы скрыть тесные контакты Зеленского с высшим руководством России в ходе президентской кампании 2019 года.

"Когда в 2019 году Зеленский решил избираться в президенты, он пытался установить контакты с Кремлем, чтобы заручиться российской поддержкой, поскольку шел (в президенты - Ред.) с лозунгом о завершении войны. Для того, чтобы установить указанные контакты он начал переговоры с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу, руководителем Генштаба РФ Валерием Герасимовым и руководителем Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорем Костюковым. В ходе переговорного процесса Зеленский использовал услуги гражданина Александра Беляева", - рассказал Дубинский.

Он добавил, что Беляев является бизнес-партнером Зеленского и мужем сестры Баканова.

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"Этот человек был выбран для ведения переговоров с россиянами, а обеспечить переговоры с администрацией Путина должен был Сивкович. Он организовал в Москве встречи Беляева с Шойгу, Герасимовым и Костюковым. Там он согласовывал решение вопросов особого статуса "Л/ДНР" и их возвращения в состав и под контроль Украины. Для решения этого вопроса стороны согласились, что им нужен министр юстиции, который займется этим процессом. На эту должность Беляев предложил своего сотрудника Дениса Малюську", - заявил народный депутат.

По его словам, именно после этих событий начала происходить интеграция "фактически российских агентов" в систему государственного управления.

Кроме того, нардеп утверждает, что кампания Зеленского финансировалась за счет РФ.

Уголовное дело против Дубинского

Напомним, что в ноябре СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

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Кроме него в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в админправонарушении, связанном с коррупцией, и наложен на него штраф.
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Топ комментарии
+42
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29.12.2024 23:49
+37
Най про Оман нам розкаже
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29.12.2024 23:41
+35
Дубінський, рятуючи свою шкуру, вимушений казати правду про ЗЕленого зрадника, який все своє жалюгідне життя працює на москалоту. Дубінський заявив у суді те, що було зрозуміло від самого початку - передвиборча компанія зеленського фінансувалася кремлем, його від початку просував кремль, щоб або повернути Україну в орбіту впливу москалів, або знищити Україну будь-якм засобом. Політично повернути Україну під Мацкву не вдалося, хоча намагання були в 2019-2020 роках. Тож москалота обрала варіант Б і зеленський з єрмаком почали готувати Україну до швидкої здачі - саботаж нашої оборонки, скорочення армії на 50 тисяч, призначення агентів фсб на ключові посади, розмінування Чонгару, відведення військ з напрямків, звідки потім вдарили москалі. При владі зрадники. І ми чекаємо успіхів??? На фронті? В економіці? В дипломатії? Та вони прийшли до влади для того, щоб зруйнувати зсередини нашу державу!!!!!! І вони це вже майже зробили. Цих виродків треба відстороняти від влади негайно, бо завтра буде вже пізно. Відсторонення від влади на підставі показів нардепа від провладної партії "слуга народа", якого привів до влади зеленський. На термін розслідування звинувачень в державній зрадц країною призначити керувати уряд національної єдності. Після закінчення розслідування провести вибори презилента та парламента. І по результатам розслідування суд визначить винен громадянин зеленський, єрмак, татаров, і т.д. Чи може далі обіймати державні посади.
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30.12.2024 00:17
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він виявився тупішим за яника
достатня причина?
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30.12.2024 03:41 Ответить
А там ціла "конспірологія" була... Думаєш, для чого "Блазень" не випускає Кривоноса? Бо мститься... Кривонос же, виведенням з ладу ЗПП в Жулянах, не тільки завадив посадці Іл-76-х з кацапським десантом... Він цим завадив і вильоту "Блазня" за кордон! Саме на це розраховували кацапи. І саме для цього приперли "Шапкокрада" - на "заміну"... Але нам потрібно було мать у себе "легітимну" владу (це - для США та Європи - для них важлива саме "легітимність пальтрета держави") Тому "Блазня навіть перехопили на півдорозі до західного кордону та насильно назад, у Київ, повернули. І "прибили йому яйця вухналями, до президентського крісла" - "Обісрався? Тепер сиди і розгрібай своє гімно"..."
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30.12.2024 07:08 Ответить
Стань "папкиним конспірологом"... Тобі ніхто не заважає...
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30.12.2024 11:57 Ответить
Спішили того що... Їм Китай "у спину дихає"... Він не зв"язаний ніякими договорами, стосовно непрорушності кордонів, типу "Хельсінкського"... І вже давно економічно почав захоплювать та демографічно заселять Сибір. Саме його в Кремлі бояться... Треба ж буде кудись свою кацапню розселять - коли їх китайці з Сибіру виганять почнуть? (До речі - ти "в курсі", що в Китаї змінили демографічну політику? Раніше був принцип - "Одна сім"я - одна дитина...". А тепер - зовсім інше... Спочатку це зачепило північні провінції - з часів розвалу "совка" там почали розводить "морозостійких" китайців і дозволили народжувать по кілька дітей... Тепер цей дозвіл поширився на весь Китай! Навіть пропагандувать стали, щодо дітонародження!)
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30.12.2024 06:46 Ответить
Уважаемый Яр. Хватит тиражировать интернет - байки о заселении китайцами Сибири как спланированой политики. Достаточно расскрыть карту расположения городов, и плотности населения в самом Китае. Китайцы тоже не дурные, и жмутся к теплым морям. Экспансия расспостраняется на теплую Юго-восточную Азию. А не в вечную мерзлоту Сибири. Проданный и выпитый китайцами Байкал из этой серии.
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30.12.2024 07:48 Ответить
"Дорофєєв"! Я тобі вже давно писав , що рівень твого "інтелехту" мені давно відомий... Тому не треба щого постійно підтверджувать... У мене колись був товариш. Жив він у Миронівському районі Київської області... До самого розвалу "совка", та кілька років після нього працював єгерем у Красноярському краї, та майже осів там. І він мені розказував, що в останні роки Радянської влади у його угіддях почали селиться, по покинутих тайгових селах, нелегали-китайці. В кожній сім"ї - по троє-п"ять дітей. Бувало так, що села ті не тільки просто заселялися, але й розширялися... Його син писав батькові, до самої смерті, з Красноярського краю, про масове захоплення китайцями сільгоспугідь та ринків.
Однокурсник писав з Уссурійська: "Редко встретишь на улице славянскоє лицо... Одни "косоглазые морды"...
"Проданный" та "выпитый" китайцами Байкал" на китайських картах, давно позначений, як "внутрішньокитайське море", а південні райони Сибіру іменуються "північними територіями" (десь бачив і карту з їх адміністративним поділом на окремі провінції).
Вже з початку ХХІ ст. в армії Китаю існує тип камуфляжного розфарбування бойової техніки у білі та темно-зелені тони. - колір засніжених тайгових районів. Так і іменується, китайською - "Сибір"...
Будівництво китайцями криголамів та суден транспортних, "арктичного класу" - теж з тієї серії...
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30.12.2024 08:08 Ответить
"Дорофєєв"! Твої "гімноплювачки" мені ніяких збитків не спричиняють... Навпаки -пишучи "простині", я вигідно відрізняюся від недоумків твого "пошибу". На моєму фоні ви виглядите "сусідами-алкашами", яких бісить догсягнення успішного сусіда. Але отримать вами бажаний "шматок уваги" ви, (з-за рівня своїх розумових здібеностей), не здатні... Тому лише, час від часу, прибігаєте до мене під двері та мажете їх своїм лайном чи "накладаєте "кактусм" на килимок під дверима...
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30.12.2024 08:43 Ответить
То ви вже забули передісторію. Напередодні щирокомасштабного вторгнення рейтинг зеленського вже був 26%, у Пороха 25%, рейтинг слуг у ВР був 6%, а у ЄС 24% і все йшло до завершення політичного проекту "слуга народу" в Україні. Це чудово бачив ***** та розумів, що все бабло та сподівання на кремлівського клоуна можуть накритися мідним тазом і до влади в Україні може прийти проукраїнська партія та президент. ІМХО це й стало останньою краплею для прийняття рішення про вторгнення 24.02.22. Порівняння з Білоруссю некоректні, бо там немає перевиборів і ставленику ***** Лукє нічого не загрожує. Доречі саме через побоювання перевиборів в Україні після оголошення припинення вогню ***** не піде на жодні мирні угоди, бо йому потрібен свій керований клоун всередині України на найвищій посаді.
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30.12.2024 08:18 Ответить
Бо 100% успіху в проекті сн вони не бачили і це правильно з їх позиції,задіяли різні напрямки окупації,щоб довести до тих 100%.
І все ж,операція "зермак"-найуспішніша операція вчк-фсб за всю її історію,як говорив Піонтковський.
Щоб агент рашки стояв вище військово-політичного керівництва важливої для них країни-такого ще в них не було,агент Рамзай най сі сховає, порівняно.
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30.12.2024 10:58 Ответить
те що ЗЕ покидьок не для кого не новина
а от якось цікаво дубиньський сидячі в сізо викладує відосікі??
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30.12.2024 00:58 Ответить
хз, на лукьяні у кожного другого мобіла
вони шпілять у казіно та займаються шахрайством по телефону
пронести мобілу коштує грошей але реально
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30.12.2024 03:42 Ответить
усі питання до мінюсту, вони зараз керують тюрмами
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30.12.2024 03:43 Ответить
настає час охуітєльних історій.
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30.12.2024 01:32 Ответить

З мови зняли!
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30.12.2024 02:35 Ответить
Вы про прожектор и льва?
Лампа и кот не проходят
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30.12.2024 07:36 Ответить
Зняли з язика. Бо те, що допомагає нам розмовляти називається язик.
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30.12.2024 07:41 Ответить
Влучно, немов стріла з цибулі Робін Гуда!
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30.12.2024 19:03 Ответить
ну, все может быть, победителей не судят, но проигравших и причастных обычно не жалеют, потому как тяжелые последствия в составе группы и вопреки законам\статутам\проверкам
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30.12.2024 01:40 Ответить
А ви думали всі центальні ТБ-канали Роісі рясніли підтримкою ЗЄ у 2019-му просто так?

На Роісє просто так телебачення синхронно не працює. Тільки по вказівці з Кремля.
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30.12.2024 02:48 Ответить
Ось скажіть будь ласка навіщо він зараз це співає.Щоб що.Хто слідкує за подіями в світі особливо вибори в ЄС,США знає,що рашка туди втручається через свою агентуру,подкуп політиків,шантаж.З появою січастних технологій(соц.сеті ботофеми та інше) це стало ще доступніше і дешевше.Нещодавній приклад в Румуніі на виборах презідента,вибори в США.Наша алігархична клоака,яка володіє тв каналами теж знаходиться под ковпаком фсб.Приклад вбивство Березовського та інших.
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30.12.2024 05:24 Ответить
Цього не може бути! Зрадник в нас тільки Порошенко! Жму руку, обнімаю... Ко ко ко...
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30.12.2024 06:01 Ответить
"Дімочко"! А у тебе є медична освіта? Та ще й в психіатрії? Я, наприклад, вивчав судову психологію... А ти? Мабуть, за плечами мінімум "медакадемія" - якщо не тільки діагнози ставиш - але ще й рецепти виписуєш...
Але, судячи з твого "загального рівня інтелекту", ти і там "на камчатці" сидів та "горобцям, у сікні, дулі тикав"...
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30.12.2024 06:14 Ответить
Позивний Буратіно, взагалі-то, мав Зеленський. Хай завтра ще скажуть що Дубінскій має три кінокомпанії в РФ, нерухомість в Москві і літав на літаку Патрушєва.
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30.12.2024 06:47 Ответить
І де ут сенсація? Одна консерва під кликухою Дубіна столєросовая здає більш статусного крота під погрємухой Піська на роялє...)
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30.12.2024 07:18 Ответить
Абсолютно вірно.
Зебіл кандидат від Кремля.
Він же перший почав переслідувати добровольців, шити їм кримінальні справи , почав призначати зрадників скрізь куди пуйло накаже
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30.12.2024 08:44 Ответить
Таке враження що ЗЄшобло навмисно зливає всі компромати на Зє брехливим ротом Дубінського, щоб під час передвиборчої гонки вже не спливали «сенсації» і спрацював ефект короткої пам'яті в мудрого нараду.
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30.12.2024 08:51 Ответить
бреше цей дубінський - зеля був агентом ще задовго до 2019 року.
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30.12.2024 09:02 Ответить
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30.12.2024 09:09 Ответить
Чому так довго мовчав? Що вичікував?
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30.12.2024 09:14 Ответить
Після цього виступу дубіну можуть замочити слуги головного слуги, бо він не дотримав слова мовчати про способи і плани дії хуцпи.
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30.12.2024 09:52 Ответить
Ну ось вже і випливло, що виборчу компанію зєлі фінансувала Росія, але все одно вибори не на часі. Може не на часі тому, що головні претенденти на булаву не мають достатньо рейтингу для перемоги? А перемагає Залужний? Рейтинг якого дозволяє йому обратись ще у першому турі навіть попри маштабні фальсіфікації?
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30.12.2024 10:24 Ответить
"узник совести" заговорил
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30.12.2024 10:47 Ответить
Ваащета буратина каштантилипаца. 🤣🤣🤣
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30.12.2024 10:57 Ответить
І що ж тепер з цим Зеленським робити? І з його другом-зрадником Бакановим? І з кротами-зрадниками Єрмаком і Татаровим, котрі сидять на вершині зеленої влади? Га?
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30.12.2024 11:16 Ответить
А скільки то є офіцерів спецслужб,вони ж то не менше знають, ніж ми,а мовчать.
Лиш одиниці(Червінський , Дудін) публічно сказали правду,правда їх вже утримують в укр.вязницях,в яких укр.солдати їх конвоюють.
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30.12.2024 11:23 Ответить
"кампанія Зеленського фінансувалась за рахунок РФ"

Це все, що потрібно знати.
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30.12.2024 14:17 Ответить
ой, какую муру понёс.
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31.12.2024 02:06 Ответить
гниле, падлюче зільоне кубло...
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04.01.2025 17:30 Ответить
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