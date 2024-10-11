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Новости Государственная измена
2 003 20

Дело о госизмене Дубинского и Деркача передали в суд

Справа Дубінського та Деркача

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении нардепа Александра Дубинского, экс-нардепа Андрея Деркача и еще 3 человек. Они обвиняются в государственной измене, совершенной в составе преступной организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что в 2016 году главным управлением генштаба ВС РФ создана преступная организация. В нее в дальнейшем вошли двое народных депутатов Украины, бывший работник Генеральной прокуратуры Украины и другие лица. Члены преступной организации занимались расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией государства Украина на международной арене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентурная сеть под руководством двух сотрудников вражеской спецслужбы действовала на территории Украины до 2022 года.

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Сотрудничество с РФ

Будучи ее участником, действующий народный избранник осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Он участвовал в публичных мероприятиях и распространял российские нарративы, включая о высшем политическом руководстве Украины.

"Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО", - сообщили в ГБР.

Как отмечается, депутаты вошли в преступную организацию, созданную первым заместителем начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Владимиром Алексеевым и его помощником Алексеем Савиным. Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей. Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа.

Смотрите: Экс-нардеп Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ, - росСМИ

По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов США. Но и сами нардепы неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами.

Подозрения участникам преступной организации

Сейчас народный депутат Дубинский находится под стражей. Экс-нардеп и бывший прокурор накануне полномасштабного вторжения РФ сбежали за границу, где скрываются от правосудия.

Действующий народный депутат, бывший прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Бывший депутат по ч. 1 ст. 255 УКУ.

Первый заместитель начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ и его помощник - в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Дубинскому сообщили о новом подозрении: нардеп и его помощник разоблачены на повторном содействии в незаконном пересечении границы, - Офис генпрокурора

Напомним, что в ноябре СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свидетель по делу Деркача Колесников никогда не был знаком с Дубинским, его показания не несут смысловой нагрузки, – адвокат

Автор: 

Деркач Андрей (135) государственная измена (1566) ГБР (3030) Дубинский Александр (429) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+14
"Жму руку, абнімаю"? Деякі зебуїни досі це цитують...
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11.10.2024 13:02
+7
В них в голові замість мізків -тирса.
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11.10.2024 13:09
+5
Там те, що смердить, а не пахне як тирса.
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11.10.2024 13:14
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Не вислизнуть з "могутніх лап" правосуддя?
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11.10.2024 12:59 Ответить
Деркач має досвід - звалив вчасно, Дубінський - лоханувся.
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11.10.2024 13:02 Ответить
Деркач залишив свого помічника Гетьманцева, який тут валить економіку.
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11.10.2024 13:47 Ответить
Гетьманцев був помічником Сівковича, а не Деркача...
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11.10.2024 14:02 Ответить
"Жму руку, абнімаю"? Деякі зебуїни досі це цитують...
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11.10.2024 13:02 Ответить
В них в голові замість мізків -тирса.
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11.10.2024 13:09 Ответить
Там те, що смердить, а не пахне як тирса.
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11.10.2024 13:14 Ответить
А де всі інші члени злочинної організації? "Огласітє весь спісок"! Мабуть сидять спокійно по кабінетах опи
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11.10.2024 13:10 Ответить
Ви про керівництво енергоатома? Там ще та "деркачівня"
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11.10.2024 16:55 Ответить
Пам"ятається цей типок, звернувся до Верховного Суду з вимогою зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента.
Чим закінчився суд, яке рішення ?
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11.10.2024 13:21 Ответить
Ніхто не бачив свідЄтелей "плівокдеркача"?
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11.10.2024 13:35 Ответить
нуце ще років 15 розгляду у суді...
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11.10.2024 13:39 Ответить
А Єрмак?
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11.10.2024 13:45 Ответить
Про дЄрьмака -ніззя! Він же -Козир!
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11.10.2024 14:02 Ответить
Адекватні українці знали це і без розслідування. Вся Сумщина знала про прокацапську діяльність Андрюші Деркача.
І за що "правоохоронці" зарплати і бронь отримують...
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11.10.2024 14:29 Ответить
Цікаво, як державний зрадник і російський агент Дубінський, опинився в Зе-команді?
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11.10.2024 15:13 Ответить
Також, як і всі інші зрадники та колаборанти.
Яке їхало - таке й здибало.
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11.10.2024 15:14 Ответить
Галущенко досі підтримує контакти з Деркачем і все у нього добре.
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11.10.2024 15:13 Ответить
Зупинимо корупцію разом!

https://t.me/VartovyiSpravedlyvostiBot
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11.10.2024 15:25 Ответить
У Сашка є свій канал -Дубина. Дует Сашка і використав як дубину, тобто тупого, якого кинули. Як і тих двох з охорони Бубона, які передали плівки Алєксєєву. А в кінці кінців сам дует підставився. Американці швидко встановили підлог. А як вишню на торті арештували кріптяра подвійного агента, який дивним чином знайомий із Козирем та Деркачем бо працював на цій же ниві. козир з бубоном ніколи не зважали на постулат - тайноє становітся явним.
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11.10.2024 17:01 Ответить
 
 