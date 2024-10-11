Дело о госизмене Дубинского и Деркача передали в суд
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении нардепа Александра Дубинского, экс-нардепа Андрея Деркача и еще 3 человек. Они обвиняются в государственной измене, совершенной в составе преступной организации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора.
"Расследованием установлено, что в 2016 году главным управлением генштаба ВС РФ создана преступная организация. В нее в дальнейшем вошли двое народных депутатов Украины, бывший работник Генеральной прокуратуры Украины и другие лица. Члены преступной организации занимались расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией государства Украина на международной арене", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агентурная сеть под руководством двух сотрудников вражеской спецслужбы действовала на территории Украины до 2022 года.
Сотрудничество с РФ
Будучи ее участником, действующий народный избранник осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Он участвовал в публичных мероприятиях и распространял российские нарративы, включая о высшем политическом руководстве Украины.
"Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО", - сообщили в ГБР.
Как отмечается, депутаты вошли в преступную организацию, созданную первым заместителем начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Владимиром Алексеевым и его помощником Алексеем Савиным. Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей. Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа.
По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов США. Но и сами нардепы неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами.
Подозрения участникам преступной организации
Сейчас народный депутат Дубинский находится под стражей. Экс-нардеп и бывший прокурор накануне полномасштабного вторжения РФ сбежали за границу, где скрываются от правосудия.
Действующий народный депутат, бывший прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Бывший депутат по ч. 1 ст. 255 УКУ.
Первый заместитель начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ и его помощник - в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в ноябре СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене.По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.
В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
Кроме него в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
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Чим закінчився суд, яке рішення ?
І за що "правоохоронці" зарплати і бронь отримують...
Яке їхало - таке й здибало.
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