Дубинскому сообщили о новом подозрении: нардеп и его помощник разоблачены на повторном содействии в незаконном пересечении границы, - Офис генпрокурора

Генеральный прокурор подписал сообщение о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, народный избранник вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Мужчина выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде общественность услышит много интересного, - заместитель директора ГБР Удовиченко

"В качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" - выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Разрешение получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. "Родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

Ранее нардепу уже сообщали о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. В частности, в 2023 году он вместе с другими лицами при тех же условиях организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу в качестве водителя волонтера.

В ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемые уже организовывали незаконное пересечение границы этого же мужчины в 2022 году. Хотя в то время уже точно знали, что во время выезда он не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинского будут судить за служебный подлог для выезда за границу, - ГБР

"Родственник" во второй раз воспользовался разработанной нардепом и его сообщником схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Фамилии нардепа Офис генпрокурора не называет, но детали дела и фотография свидетельствуют, что речь идет именно об Александре Дубинском.

Досудебное расследование - ГСУ ГБР, оперативное сопровождение - ГОУ ГБР и СБУ.

Отметим, что о подозрении по этому делу нардепу сообщили 8 августа 2023 года. Суд тогда избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября.

Напомним, что в ноябре СБУ также сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.