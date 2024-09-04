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Дубинскому сообщили о новом подозрении: нардеп и его помощник разоблачены на повторном содействии в незаконном пересечении границы, - Офис генпрокурора

Генеральный прокурор подписал сообщение о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, народный избранник вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Мужчина выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде общественность услышит много интересного, - заместитель директора ГБР Удовиченко

підозра Дубінському

"В качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" - выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Разрешение получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. "Родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

Ранее нардепу уже сообщали о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. В частности, в 2023 году он вместе с другими лицами при тех же условиях организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу в качестве водителя волонтера.

В ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемые уже организовывали незаконное пересечение границы этого же мужчины в 2022 году. Хотя в то время уже точно знали, что во время выезда он не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи.

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"Родственник" во второй раз воспользовался разработанной нардепом и его сообщником схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Фамилии нардепа Офис генпрокурора не называет, но детали дела и фотография свидетельствуют, что речь идет именно об Александре Дубинском.

Досудебное расследование - ГСУ ГБР, оперативное сопровождение - ГОУ ГБР и СБУ.

Отметим, что о подозрении по этому делу нардепу сообщили 8 августа 2023 года. Суд тогда избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября.

Напомним, что в ноябре СБУ также сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Автор: 

Дубинский Александр (429) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+4
і втретє оголосять,і в стопятсотий раз... І шо?йому це не боляче
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04.09.2024 10:49
+3
...таке...
а от чому у кишенькової женеральної профуратури зєлєнскага-підєрмачного нема питань до дермака, татарова, гнидьманцева, безумної, стефанчука, вересксучки..?
- відповідь, напевне, вже у самому запитанні..
бо дебіли-какаразніци-приколісти понавибирали лайна, привели велику війну в Україну та й повтікали на валютні пособія на Захід..
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04.09.2024 11:01
+1
Цю потвору дааавно варто було на палю посадити!
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04.09.2024 10:47
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Правила форума Совет форумчан
Цю потвору дааавно варто було на палю посадити!
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04.09.2024 10:47 Ответить
і втретє оголосять,і в стопятсотий раз... І шо?йому це не боляче
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04.09.2024 10:49 Ответить
...таке...
а от чому у кишенькової женеральної профуратури зєлєнскага-підєрмачного нема питань до дермака, татарова, гнидьманцева, безумної, стефанчука, вересксучки..?
- відповідь, напевне, вже у самому запитанні..
бо дебіли-какаразніци-приколісти понавибирали лайна, привели велику війну в Україну та й повтікали на валютні пособія на Захід..
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04.09.2024 11:01 Ответить
психолога йому! срочно! а то до самогубства може дійти, на руки собі накладе.
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04.09.2024 11:02 Ответить
Татаров, з так званою, на 💯%🤑своєю ГПУ, мусолити будуть цю дубину, аж поки і не виштовхають, у дивний спосіб, із шуфричем на московію!!
Цемах з мертвечуком, можуть підтвердити цю СХЕМУ!!
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04.09.2024 11:02 Ответить
Мама любіт за гратами!
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04.09.2024 11:06 Ответить
Скоро осінь. Дубінскій має простудитись і здохнути від пневмонії...
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04.09.2024 11:16 Ответить
Крепкая еврейская дружба. Коломойский с Дубинским Вову в президенты протащили - теперь сидят. Не, им есть за что сидеть. Но мы же не думаем, что сидят они за то, что им инкримтнируют
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04.09.2024 11:28 Ответить
"Родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.
Якого милого він повернувся? І в чому тоді питання?
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04.09.2024 11:54 Ответить
Якщо вирішили коментувати статтю, то бажано її хочаб прочитати.
"Родич" вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.Джерело:
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04.09.2024 12:44 Ответить
 
 