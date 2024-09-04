Дубінському повідомили про нову підозру: нардепа та його помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону, - Офіс генпрокурора (оновлено)

Генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, народний обранець разом з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Чоловік виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

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"Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Дозвіл отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. "Родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Раніше нардепу вже повідомляли про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зокрема, у 2023 році він разом з іншими особами за тих самих умов організував незаконний виїзд цього ж "родича" за кордон як водія волонтера.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані вже організовували незаконний перетин кордону цього ж чоловіка у 2022 році. Хоча на той час вже достеменно знали, що під час виїзду він не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

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"Родич" вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Прізвища нардепа Офіс генпрокурора не називає, але деталі справи та світлина свідчать, що йдеться саме про Олександра Дубінського.

Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - ГОУ ДБР та СБУ.

Зазначимо, що про підозру у цій справі нардепу повідомили 8 серпня 2023 року. Суд тоді обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Нагадаємо, що у листопаді СБУ також повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

В свою чергу Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

"Перше - за те, що Сухачов та Удовиченко спалили 140 справ у Хмельницькій області на початку війни, за що Удовиченко отримав хабар від одного з фігурантів спалених справ - квартиру в мільйон доларів.

Також НАБУ відкрило справу за моєю заявою на спалювача Удовиченка за незаконне збагачення. А НАЗК за моєю заявою розпочало перевірку декларації та моніторинг способу життя спалювача Удовиченка", - написав Дубінський.