Дело Дубинского и Деркача: Расследование завершено

Завершено расследование в отношении нардепа Александра Дубинского, экс-нардепа Андрея Деркача и других лиц по факту государственной измены.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую вошли двое народных депутатов Украины, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года. За такую деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий нардеп распространял российские нарративы, в частности о высшем политическом руководстве Украины в публичных мероприятиях.

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"В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США, пытаясь ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером. Также в июне 2020 года бывший прокурор провел совместную с экс-нардепом пресс-конференцию, на которой они публично "обосновывали" фейки в пользу кремля, в том числе о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-нардеп и бывший прокурор сбежали за границу накануне полномасштабного вторжения РФ.

Всем инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Сейчас подозреваемым и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины. Действующий народный избранник находится под стражей.

Речь идет о нардепе Александре Дубинском, экс-нардепе Андрее Деркаче и экс-прокуроре Константине Кулике.

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Напомним, что в ноябре СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

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