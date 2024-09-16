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Деркач Андрей (133) государственная измена (1496) Дубинский Александр (429)

Дело Дубинского и Деркача: Расследование завершено

Завершено розслідування у справі про держзраду Дубінського та Деркача

Завершено расследование в отношении нардепа Александра Дубинского, экс-нардепа Андрея Деркача и других лиц по факту государственной измены.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую вошли двое народных депутатов Украины, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года. За такую деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий нардеп распространял российские нарративы, в частности о высшем политическом руководстве Украины в публичных мероприятиях.

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"В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США, пытаясь ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером. Также в июне 2020 года бывший прокурор провел совместную с экс-нардепом пресс-конференцию, на которой они публично "обосновывали" фейки в пользу кремля, в том числе о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-нардеп и бывший прокурор сбежали за границу накануне полномасштабного вторжения РФ.

Всем инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Сейчас подозреваемым и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины. Действующий народный избранник находится под стражей.

Речь идет о нардепе Александре Дубинском, экс-нардепе Андрее Деркаче и экс-прокуроре Константине Кулике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинскому сообщили о новом подозрении: нардеп и его помощник уличены в повторном содействии в незаконном пересечении границы, - Офис генпрокурора (обновлено)

Напомним, что в ноябре СБУ сообщило Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую в дальнейшем также вошли двое народных депутатов Украины, работник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав враждебной группы входил экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Дубинский новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры отвергает и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

Читайте: "Слуга народа" Дубинский обратился в суд для объявления выборов президента
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Топ комментарии
+22
зебіли, ау!!! жмурукуабнімайкі, де ви???
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16.09.2024 11:45
+21
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16.09.2024 11:48
+13
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16.09.2024 11:49
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зебіли, ау!!! жмурукуабнімайкі, де ви???
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16.09.2024 11:45 Ответить
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16.09.2024 11:48 Ответить
Сумно,гірко,але це так. Саме 73% анацефалів посадили у крісло президента невігласа,україноненависника,хапугу і бздуна!
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16.09.2024 12:51 Ответить
Вони просто підтримували задум головного управління генштабу зс рф

Джерело:
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16.09.2024 11:50 Ответить
розслідування завершено підозрюваного призначено сенатором , інший чекає на призначення ! де ви були 8 років тому ?
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16.09.2024 11:45 Ответить
Там же где будут и через следающих 8 лет. На сегодняшних депутатов ВР будут дела открывать. Если сРУция раньше этого не сделает, когда Украина в очередной раз туда сольётся с такими властями, судами и привоохранителями.
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16.09.2024 11:53 Ответить
Ну - ну - щоб в суді не розсипалось
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16.09.2024 11:46 Ответить
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16.09.2024 11:49 Ответить
Гарно-як-гарно...
Через два роки Зеленський та Єрмак підуть по цій самій справі, як організатори цієї ОПГ.
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16.09.2024 11:54 Ответить
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16.09.2024 11:54 Ответить
Так а як там справа проти Байдена?Коли оберуть діду запобіжний захід?А Дубінського хто в слуги взяв?Хто випустив Деркача?Хотіли наробить шкоди Порошенку,а обісрались самі.
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16.09.2024 12:00 Ответить
І мудрий нарід зробив мудро. Поставив до керма агентів Кремля.
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16.09.2024 12:35 Ответить
Деркача відпустив ЗЕ-
йому пообіцяли знизити комуналку за кватиру у Криму
на 30%
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16.09.2024 12:50 Ответить
"Справа Дубінського та Деркача: Розслідування завершено" - Вийшли на Єрмака і його ляльку ухилянта?
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16.09.2024 12:10 Ответить
Як тільки попкін в Астрахані підписав, подєльнікі в Києві зразу ж справу до суду. Аж цілий рік чекали. А два полковники з держохорони теж в цій справі чи Бубон *простив*.
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16.09.2024 12:13 Ответить
Деркачу вже до лампочки ваші дуже вчасні розслідування .
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16.09.2024 12:14 Ответить
цікаво, яку посаду на Рашці отримає Єрмак, після повернення з відрядження?
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16.09.2024 12:14 Ответить
"Захоронєніє нєізвєснава #45673" на суходричєвському цвинтарі. З можливістю кремації тіла.
Нахіба кому такий свідок?
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16.09.2024 12:30 Ответить
зам деркача
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16.09.2024 12:34 Ответить
На кол дубинского.
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16.09.2024 12:19 Ответить
А по іншому, Бубон зібрався на рандеву за океан. То і кваліфікацію костін придумав іншу- не втручання у вибори, як наполягає Сашко, а зрада -розповсюджували побрехеньки про президента Бубона. А саме смішне, то слідство таки визначилось, і це фундаментний камінь, хто насправді Буратіно. Сашко вважає що це сам Хрипатий Бубон, а Костін вважає, що це сам Сашко.
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16.09.2024 12:21 Ответить
Коли вже по справі Коломойського досудове розслідування буде завершене?
Рік вже скніє старенький у соляній печері буковельського СІЗО!
А міг би вже отримати у США 600÷700 років ув'язнення за шахрайство та спокійно чекати на УДЗ через 2/3 терміну.
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16.09.2024 12:27 Ответить
Образцовая операция московитов,заманили младшего байденка в ловушку милионом баксов в год,знали что этот кайфолов не оплатит с них налоги,а потом инфо дерьмо шумно протолкнули в прессу,использовав дуэт дубы и дерги,болвану дубе очень нужны были денюшки,молодую лядь содержать дорого,но ооочень хочется.
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16.09.2024 12:33 Ответить
https://x.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера

Чувак який вчився разом з Деркачем в Академії ФСБ зараз секретар РНБО. А ви Деркач, Деркач...
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16.09.2024 12:33 Ответить
Вийшли на щєлю з дЄрьмачиною тому справу закрито
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16.09.2024 12:33 Ответить
от мені цікаво
єрмак досі отримує "срєбнікі"
досі в фуфлях
чи вже його на юані перевели??
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16.09.2024 12:41 Ответить
те, що деркач учора став сенатором - це справді потужне завершення розслідування. еге ж, зелений ********?
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16.09.2024 12:50 Ответить
А що на це все кажуть виборці Дубінского і Деркача? Хоч один озвався?
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16.09.2024 13:05 Ответить
"Они просто ****** ваши деньги" ©
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16.09.2024 13:14 Ответить
Булоб цікаво почути думку, тіки власну, по цьому від зеленского та венедіктової - на підставі всеж таки яких плівок вони відкривали справи проти Пороха та Байдена. Знайдеться хоть один журналіст хто спросить про це у гниди на якийсь пресконференції і цікаво побачити реакцію цього зеленого тіла.
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16.09.2024 14:05 Ответить
...пята колона у владі спрацювала на відмінно, зрадники втекли з допомогою куратора татарова та інших.
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16.09.2024 16:53 Ответить
 
 