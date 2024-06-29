"Слуга народа" Дубинский обратился в суд для объявления президентских выборов

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что обратился в Верховный Суд с требованием обязать Верховную Раду объявить выборы президента.

Об этом сообщает телеграм-канал Dubinsky.pro, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратился в Верховный Суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента. ВС рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00", - сообщил нардеп.

Необходимость проведения выборов Дубинский объясняет борьбой с коррупцией, которая, по его мнению, является главным препятствием для победы над Россией.

"Потому что именно коррупция крадет у армии ресурсы, а у союзников - мотивацию. Последние аферы с закупками госагентства тыла, и скандалы с фортификациями, которые продолжаются перманентно, лишь подчеркивают, что власть "застоялась", и слишком "зацвела", и отсутствие выборов только усугубляет ситуацию. Последняя социология также указывает на то, что люди ждут перемен. И в курсе государства - тоже.

Между тем политические элиты, которые сидят в Раде и ОП, заключили кулуарное соглашение, с помощью которого отменили демократию и выборы, а это, в свою очередь, привело к отмене в Украине справедливости, а с ней - и перспективы", - отмечает депутат, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

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Дело Дубинского

Напомним, 3 ноября 2023 года Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева опровергли информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.