"Слуга народа" Дубинский обратился в суд для объявления президентских выборов
Народный депутат Александр Дубинский заявил, что обратился в Верховный Суд с требованием обязать Верховную Раду объявить выборы президента.
Об этом сообщает телеграм-канал Dubinsky.pro, информирует Цензор.НЕТ.
"Обратился в Верховный Суд с требованием, согласно Конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную Раду объявить выборы президента. ВС рассмотрит мой иск 22 июля 2024 года в 15:00", - сообщил нардеп.
Необходимость проведения выборов Дубинский объясняет борьбой с коррупцией, которая, по его мнению, является главным препятствием для победы над Россией.
"Потому что именно коррупция крадет у армии ресурсы, а у союзников - мотивацию. Последние аферы с закупками госагентства тыла, и скандалы с фортификациями, которые продолжаются перманентно, лишь подчеркивают, что власть "застоялась", и слишком "зацвела", и отсутствие выборов только усугубляет ситуацию. Последняя социология также указывает на то, что люди ждут перемен. И в курсе государства - тоже.
Между тем политические элиты, которые сидят в Раде и ОП, заключили кулуарное соглашение, с помощью которого отменили демократию и выборы, а это, в свою очередь, привело к отмене в Украине справедливости, а с ней - и перспективы", - отмечает депутат, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Дело Дубинского
Напомним, 3 ноября 2023 года Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу. Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и отдыхал в Барселоне у своей девушки.
13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.
2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева опровергли информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.
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тому вибори потрібні.. бо чим довше воно сидітиме, тим важче буде його виколупати - дермак з портновим так забетонують "країну мрій" Зеленськага, що з держави получиться викидень Роzzії
Бо знесуни щось перестали вірити в себе і почали славити міжгалактичного лідора
Ось подивіться по коментам.
а от на це я б не дуже сподівався б..
Проте прем'єра обрали нового і це став славетний та відомий Вінстон Черчиль.
Це підчас другої світової війни.
Тому не знаю, будь-який варіант гнилий, можу лише "подякувати" тим хто обрав оце в 2019, суттєва частина крові цієї війни, на ваших руках.
P.S. А все таки, важливіше не посада Президента, важливіше вибори в ВР, яку Зеля спустив до рівня, якоїсь секретарки ОПи, незважаючи що Україна Парламенсько-президенська республіка, а не офісно- президентська, як зараз.
Вибори потрібні не завтра, чи після війни, а вже вчора. Негайно! Кому ше не видно, що все швидше й швидше наближаємося до прірви?
Ну от приймуть вони голосування в Дії і що тоді хтось зробить.... ніщо...
Але з поточною системою управління коли одна п...ш та розкрадання бюджету, і залізання в кишеню українцям.... мізерне виробництво озброєння через шалену корупцію в оборонці.... ми не те що не виграємо війну ми капітулююємо через пару років такої війни... причому з досить великими втратами
Замкнене коло і вибори не можна проводити і систему залишати не можна тому що вона загроза державі... Не знаю передати повноваження ВР але там коаліція ригів з монобільшістю
Термін у Зеленського закінчено «зрадник він чи крадій, ми не знаємо», проте достеменно відомо, що він абсолютно нічого не знає, що потрібно для війни. Як перевіряти генералів, які виконують твій наказ...
Банально увімкнув лелеку та пішов перевіряти роботу своїх генералів, але Володимир може додуматися з туманом в очах в гостях у Адміністрації в Молдові сказати журналістам "Цього не було" розумієте про що написано?
Який він лідер країни у війни, коли асфальт та марафон важливіші, всі фігури або корупція які він ставив на ключові посади, або зрадники!
І довідатися в інших країнах з туманом в очах він може, а купити кілька мільйонів снарядів з грошей на асфальт він е може...
То ми з таким не виграємо війну. І крапка.
І це правда, вже тіко за перший 2019 рік Зеленський втратив 21%, далі він також втрачав, але для простоти обчислень 73% 2019 рік:
- 21% / 2020
- 21% / 2021
- 21% / 2022
= 63%
Далі проводимо обчислення 73-63= 10%
Зеленський мав отримати імпічмент у 2022 році і Путін його рятує.
Коли вони побачили, скільки патріотів то прийняли рішення, відступити аби винищити активних патріотів, а потім Зеленський висуває капітуляцію.
* Тут не має нецензурних слів, а моя думка заснована на фактах які читав, прошу не видаляти.
** Підчас війни вибори не можливі, але продовження повноважень теж не має для президента. Проте повернемось до "вибори не можливі" хіба цим нападом Путін не рятує Зеленського? Отже імпічмент Зеленському до 20 травня 2024 не загрожував. Проте термін вийшов.
Увага❗
Зеленський на початку року 2022 мав цілих 0% підтримки.