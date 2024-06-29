"Слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента
Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що звернувся до Верховного Суду з вимогою зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента.
Про це повідомляє телеграм-канал Dubinsky.pro, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернувся до Верховного Суду з вимогою, згідно з Конституцією та виборчим законодавством, зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента. ВС розгляне мій позов 22 липня 2024 року о 15:00", - повідомив нардеп.
Необхідність проведення виборів Дубінський пояснює боротьбою з корупцією, яка, на його думку, є головною перешкодою для перемоги над Росією.
"Тому що саме корупція краде у армії ресурси, а союзників – мотивацію. Останні афери із закупівлями держагентства тилу, і скандали з фортифікаціями, що продовжуються перманентно, лише підкреслюють, що влада "застоялася", і надто "зацвіла", і відсутність виборів лише посилює ситуацію. Остання соціологія також вказує на те, що люди чекають на зміни. І в курсі держави – також.
Тим часом політичні еліти, які сидять у Раді та ОП, уклали кулуарну угоду, за допомогою якої скасували демократію та вибори, а це, у свою чергу, призвело до скасування в Україні справедливості, а з нею – і перспективи", - зазначає депутат, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.
Справа Дубінського
Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.
13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.
2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.
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тому вибори потрібні.. бо чим довше воно сидітиме, тим важче буде його виколупати - дермак з портновим так забетонують "країну мрій" Зеленськага, що з держави получиться викидень Роzzії
Бо знесуни щось перестали вірити в себе і почали славити міжгалактичного лідора
Ось подивіться по коментам.
а от на це я б не дуже сподівався б..
Проте прем'єра обрали нового і це став славетний та відомий Вінстон Черчиль.
Це підчас другої світової війни.
Тому не знаю, будь-який варіант гнилий, можу лише "подякувати" тим хто обрав оце в 2019, суттєва частина крові цієї війни, на ваших руках.
P.S. А все таки, важливіше не посада Президента, важливіше вибори в ВР, яку Зеля спустив до рівня, якоїсь секретарки ОПи, незважаючи що Україна Парламенсько-президенська республіка, а не офісно- президентська, як зараз.
Вибори потрібні не завтра, чи після війни, а вже вчора. Негайно! Кому ше не видно, що все швидше й швидше наближаємося до прірви?
Ну от приймуть вони голосування в Дії і що тоді хтось зробить.... ніщо...
Але з поточною системою управління коли одна п...ш та розкрадання бюджету, і залізання в кишеню українцям.... мізерне виробництво озброєння через шалену корупцію в оборонці.... ми не те що не виграємо війну ми капітулююємо через пару років такої війни... причому з досить великими втратами
Замкнене коло і вибори не можна проводити і систему залишати не можна тому що вона загроза державі... Не знаю передати повноваження ВР але там коаліція ригів з монобільшістю
Термін у Зеленського закінчено «зрадник він чи крадій, ми не знаємо», проте достеменно відомо, що він абсолютно нічого не знає, що потрібно для війни. Як перевіряти генералів, які виконують твій наказ...
Банально увімкнув лелеку та пішов перевіряти роботу своїх генералів, але Володимир може додуматися з туманом в очах в гостях у Адміністрації в Молдові сказати журналістам "Цього не було" розумієте про що написано?
Який він лідер країни у війни, коли асфальт та марафон важливіші, всі фігури або корупція які він ставив на ключові посади, або зрадники!
І довідатися в інших країнах з туманом в очах він може, а купити кілька мільйонів снарядів з грошей на асфальт він е може...
То ми з таким не виграємо війну. І крапка.
І це правда, вже тіко за перший 2019 рік Зеленський втратив 21%, далі він також втрачав, але для простоти обчислень 73% 2019 рік:
- 21% / 2020
- 21% / 2021
- 21% / 2022
= 63%
Далі проводимо обчислення 73-63= 10%
Зеленський мав отримати імпічмент у 2022 році і Путін його рятує.
Коли вони побачили, скільки патріотів то прийняли рішення, відступити аби винищити активних патріотів, а потім Зеленський висуває капітуляцію.
* Тут не має нецензурних слів, а моя думка заснована на фактах які читав, прошу не видаляти.
** Підчас війни вибори не можливі, але продовження повноважень теж не має для президента. Проте повернемось до "вибори не можливі" хіба цим нападом Путін не рятує Зеленського? Отже імпічмент Зеленському до 20 травня 2024 не загрожував. Проте термін вийшов.
Увага❗
Зеленський на початку року 2022 мав цілих 0% підтримки.