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"Слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента

народний депутат Олександр Дубінський

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що звернувся до Верховного Суду з вимогою зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента.

Про це повідомляє телеграм-канал Dubinsky.pro, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся до Верховного Суду з вимогою, згідно з Конституцією та виборчим законодавством, зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента. ВС розгляне мій позов 22 липня 2024 року о 15:00",  - повідомив нардеп.

Необхідність проведення виборів Дубінський пояснює боротьбою з корупцією, яка, на його думку, є головною перешкодою для перемоги над Росією.

"Тому що саме корупція краде у армії ресурси, а союзників – мотивацію. Останні афери із закупівлями держагентства тилу, і скандали з фортифікаціями, що продовжуються перманентно, лише підкреслюють, що влада "застоялася", і надто "зацвіла", і відсутність виборів лише посилює ситуацію. Остання соціологія також вказує на те, що люди чекають на зміни. І в курсі держави – також.

Тим часом політичні еліти, які сидять у Раді та ОП, уклали кулуарну угоду, за допомогою якої скасували демократію та вибори, а це, у свою чергу, призвело до скасування в Україні справедливості, а з нею – і перспективи", - зазначає депутат, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП змушує "слугу народу" Дубінського погодитися на обмін в РФ, але він не хоче, - адвокати

Справа Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

Автор: 

Верховний Суд (1192) вибори (6717) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+41
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29.06.2024 00:13
+25
Дубінський а не пішов би ти в сра.... , я сам не в захваті від Зеленского але вибори в цих умовах доведуть тільки до смути і ***** це добре розуміє тому і верещить що Зеленський не легітимній , зараз це опудало Дубінський грае на боці *****
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29.06.2024 00:36
+21
Кого то мне етот петух напомнил
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29.06.2024 00:15
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Цензор окупували проплачені владою троллі
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29.06.2024 07:08 Відповісти
Хахаха. А я думав чиїсь інші.
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29.06.2024 09:41 Відповісти
давно не біло слішно ручного пуделя коломойского
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29.06.2024 07:09 Відповісти
Якось так невдобно получилось - виходить місцеві боти разом з Дубінським працюють на кацапів?
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29.06.2024 07:48 Відповісти
Актуально,але краще б не від цього такого ж
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29.06.2024 07:50 Відповісти
..Зєлєнскій-Односрочний не зацікавлений у швидкій перемозі України, бо (у притомній, сподіваюсь, Україні) доведеться одразу сісти за усі жахшиві "приколи" його і банди його ефективних мародерів..
тому вибори потрібні.. бо чим довше воно сидітиме, тим важче буде його виколупати - дермак з портновим так забетонують "країну мрій" Зеленськага, що з держави получиться викидень Роzzії
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29.06.2024 08:02 Відповісти
Чого в спеку і куди тільки не напишеш.
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29.06.2024 08:04 Відповісти
А що так: подоляк на кондиціонерах економить? Не береже він вас
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29.06.2024 09:11 Відповісти
Мабуть менти його все ж таки сильно дубинкою по макитрі іпанули...
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29.06.2024 08:12 Відповісти
Прозрів? - прям не тюрма а благодать Божа
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29.06.2024 08:12 Відповісти
Навіть дупінські вже сцять гідранту в очі, а той все гундить "Божа благодать" замість припинити корупцію у в своєму оточенні.
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29.06.2024 08:24 Відповісти
Дивно, але "собачий рот" діло каже...
Бо знесуни щось перестали вірити в себе і почали славити міжгалактичного лідора
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29.06.2024 08:38 Відповісти
"Собачий рот" - спеціаліст із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F демагогії . Тільки й усього.
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29.06.2024 10:09 Відповісти
Чітко - як кацап обісраний - то за зе-гнид тягне.

Ось подивіться по коментам.
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29.06.2024 08:46 Відповісти
А як якийсь обконч "какая разніца" - то з дубінського вже Бандеру ліпить.
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29.06.2024 15:23 Відповісти
Заміна Єрмака-Зеленського необхідна бо ця влада 95 кварталу є смертельно небезпечна.І де знищення народу України по плану ХАБАДу.Актор Зеленський під кайфом від коксу не є самостійна людина а маріонетка агента кремлівьких спецслужб Єрмака .Україна в смертельній небезпеці і тільки уряд порятунку в який увійдуть проукраїнські сили зуміє відвернути катастрофу яка станеться зимою 2024-25 рр.
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29.06.2024 08:47 Відповісти
З чого ви взяли, що народ вибере на цей раз щось нормальне? А якщо знов подібне? А якщо ще гірше? Гратися з цим у цей час дуже небезпечно. Хай виборці порозумнішають, розгребуть ту кашу, що заварили у 2019. Ось тоді й вибори
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29.06.2024 09:08 Відповісти
"Хай виборці порозумнішають"

а от на це я б не дуже сподівався б..
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29.06.2024 13:56 Відповісти
а я на це, геть не сподівався б
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29.06.2024 15:28 Відповісти
Чому не надати право встановлювати газотурбінні електростанції місцевій владі спростивши умови і цим самим вивести країну з пастки ?Бо Ахметов і вся його ДТЕК тримає монополію на енергетику хоча немає генеруюючих станцій.Іде спекуляція електрикою АЕС на якій продаючи її в Угорщину заробляють не погано і Ахметов і його слуги в уряді і сам Єрмак....
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29.06.2024 08:53 Відповісти
Для зефілітиків. В 1944 році, в самий пік війни в США відбулися вибори президента. Давай, зесрань, розкажи: а какая разніца
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29.06.2024 09:10 Відповісти
Заради справедливості, окупованих територій у них не було, їх міста та виборчі дільниці ніхто не бомбив, і купа народу не втекло біженцями в ту ж Мексику, та і до єдиного телемарафону в Білому домі не додумались. Була лише одна, спільна з нинішнім, проблема - певна частина військових, що не змогла проголосувати.
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29.06.2024 09:20 Відповісти
Зараз приведуть приклад країни де народ вирішив не проводити вибори, наприклад у Великобританії самого Короля не міняли

Проте прем'єра обрали нового і це став славетний та відомий Вінстон Черчиль.
Це підчас другої світової війни.
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30.06.2024 05:13 Відповісти
Не можу не визнати, що питання виборів уже давно назріло. Але.... вірогідгіше всього, проведи вибори зараз, або негайно після війни (прямо зовсім-зовсім негайно) і ми отримаємо зелене кодло ще на 5 років. Зеля і Ко, прикладе максимум зусиль для недопуску конкурентів до виборчого процесу, та обмеження голосування тих, хто категорично проти нього. Але одночасно з цим і перемоги з цією зеленню не побачити, максимум перемир'я в інтересах Путлєра.
Тому не знаю, будь-який варіант гнилий, можу лише "подякувати" тим хто обрав оце в 2019, суттєва частина крові цієї війни, на ваших руках.
P.S. А все таки, важливіше не посада Президента, важливіше вибори в ВР, яку Зеля спустив до рівня, якоїсь секретарки ОПи, незважаючи що Україна Парламенсько-президенська республіка, а не офісно- президентська, як зараз.
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29.06.2024 09:17 Відповісти
100%
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29.06.2024 09:30 Відповісти
"Після війни" держави Україна не буде, а вибори "по путінскі"--будуть. Але нам такі "вибори" не потрібні. Таки покидьок дубінський правий. Корупція вб'є Державу, і керує нею саме пуйло через своїх дєрьмаків/татарових/гетманцевих.
Вибори потрібні не завтра, чи після війни, а вже вчора. Негайно! Кому ше не видно, що все швидше й швидше наближаємося до прірви?
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29.06.2024 14:21 Відповісти
Не знаю не можна зараз вибори, засобів їх підробки дуже багато .... немає фактично судової гілки влади вона зруйнована, приймають рішення мотивуючи суспільною необхідністю а не законом, відпускають всіх корупціонерів, правоохоронна система працює в ручному режимі.... більшість активістів уже на зарплаті, інші воюють....

Ну от приймуть вони голосування в Дії і що тоді хтось зробить.... ніщо...

Але з поточною системою управління коли одна п...ш та розкрадання бюджету, і залізання в кишеню українцям.... мізерне виробництво озброєння через шалену корупцію в оборонці.... ми не те що не виграємо війну ми капітулююємо через пару років такої війни... причому з досить великими втратами

Замкнене коло і вибори не можна проводити і систему залишати не можна тому що вона загроза державі... Не знаю передати повноваження ВР але там коаліція ригів з монобільшістю
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29.06.2024 09:39 Відповісти
'хатім януковічя в прєзідєнти'
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29.06.2024 10:06 Відповісти
Вся пистота яка спалилась на прямій співпраці з ворогом де навіть США прямо вказували, що воно агент, раптом заволали за вибори....
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29.06.2024 10:14 Відповісти
Ви якщо так як і ми боїтеся написати в Конституційний Суд то скористайтеся заявою цього сепаратиста, якого у державній зраді засудили.

Термін у Зеленського закінчено «зрадник він чи крадій, ми не знаємо», проте достеменно відомо, що він абсолютно нічого не знає, що потрібно для війни. Як перевіряти генералів, які виконують твій наказ...

Банально увімкнув лелеку та пішов перевіряти роботу своїх генералів, але Володимир може додуматися з туманом в очах в гостях у Адміністрації в Молдові сказати журналістам "Цього не було" розумієте про що написано?

Який він лідер країни у війни, коли асфальт та марафон важливіші, всі фігури або корупція які він ставив на ключові посади, або зрадники!

І довідатися в інших країнах з туманом в очах він може, а купити кілька мільйонів снарядів з грошей на асфальт він е може...

То ми з таким не виграємо війну. І крапка.
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30.06.2024 05:21 Відповісти
Я все це розумію. Мені як порохоботу з Вами важко не погодитись. Але я також розумію,що передвиборчі перегони та внутрішня боротьба за владу, доб'ють країну швидше ніж війна з кацапами. Тим паче, що реального лідера не видно а більшість ще досі вважає Зелю нормальним президентом не баригою як порередника... Царь хароший - боярє плахіє...
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30.06.2024 10:48 Відповісти
Вперше згоден з цією особою
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29.06.2024 11:07 Відповісти
Дуба,не торопись,у нас еще достаточно мартышек верящих в победу под командованием козыря и шашлычника,им хорошо на своих диванах и под железной броней дерслужбовця.
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29.06.2024 11:37 Відповісти
Як не прискорбно, але Дубінський правий ?
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29.06.2024 11:46 Відповісти
Ніт. Лівий.
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29.06.2024 11:52 Відповісти
Член спілки ЛГБТ вимагає виборів!
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29.06.2024 11:48 Відповісти
Взагалі то термін аж в 5 років для президента, то дууууже забагато на ******* історію. 3 (три) роки президент і 2,5-2,8 років верховна рада. Бо за 5 років там все такою корумпованою плісінню покривається що починається процес самознищення.
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29.06.2024 13:31 Відповісти
Повноцінні вибори зараз не провести, але після закінчення терміну президента і неможливості проведення виборів потрібно сформувати комітет національного порятунку і владу передати йому до часу, коли будуть проведені наступні вибори. Старий президент повинен скласти повноваження і передати владу новостворенному КНП.
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29.06.2024 15:21 Відповісти
Я вважаю, що загострення фронту за десь днів до кінця каденції Зеленського не просто так, так само як і введення військ 24.02.2022 бо рейтинг Володимира Зеленського став менше 10%

І це правда, вже тіко за перший 2019 рік Зеленський втратив 21%, далі він також втрачав, але для простоти обчислень 73% 2019 рік:

- 21% / 2020
- 21% / 2021
- 21% / 2022
= 63%

Далі проводимо обчислення 73-63= 10%
Зеленський мав отримати імпічмент у 2022 році і Путін його рятує.

Коли вони побачили, скільки патріотів то прийняли рішення, відступити аби винищити активних патріотів, а потім Зеленський висуває капітуляцію.

* Тут не має нецензурних слів, а моя думка заснована на фактах які читав, прошу не видаляти.
** Підчас війни вибори не можливі, але продовження повноважень теж не має для президента. Проте повернемось до "вибори не можливі" хіба цим нападом Путін не рятує Зеленського? Отже імпічмент Зеленському до 20 травня 2024 не загрожував. Проте термін вийшов.
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30.06.2024 05:06 Відповісти
Я поганий математик у кінці 2019 року вже втрачено 21% тому на початку 2022 року, Володимир Зеленський мав...

Увага❗
Зеленський на початку року 2022 мав цілих 0% підтримки.
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30.06.2024 05:10 Відповісти
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