"Слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що звернувся до Верховного Суду з вимогою зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента.

Про це повідомляє телеграм-канал Dubinsky.pro, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся до Верховного Суду з вимогою, згідно з Конституцією та виборчим законодавством, зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента. ВС розгляне мій позов 22 липня 2024 року о 15:00", - повідомив нардеп.

Необхідність проведення виборів Дубінський пояснює боротьбою з корупцією, яка, на його думку, є головною перешкодою для перемоги над Росією.

"Тому що саме корупція краде у армії ресурси, а союзників – мотивацію. Останні афери із закупівлями держагентства тилу, і скандали з фортифікаціями, що продовжуються перманентно, лише підкреслюють, що влада "застоялася", і надто "зацвіла", і відсутність виборів лише посилює ситуацію. Остання соціологія також вказує на те, що люди чекають на зміни. І в курсі держави – також.

Тим часом політичні еліти, які сидять у Раді та ОП, уклали кулуарну угоду, за допомогою якої скасували демократію та вибори, а це, у свою чергу, призвело до скасування в Україні справедливості, а з нею – і перспективи", - зазначає депутат, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП змушує "слугу народу" Дубінського погодитися на обмін в РФ, але він не хоче, - адвокати

Справа Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.