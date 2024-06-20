ОП змушує "слугу народу" Дубінського погодитися на обмін в РФ, але він не хоче, - адвокати

Нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді та службовому підробленні, відмовився від обміну в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

Захист нардепа стверджує, що інформація про його обмін в РФ не відповідає дійсності та є "провокацією за вказівкою ОП".

"Вкиди про можливий обмін Олександра Дубінського потрібні слідчим органам, щоб скрити фальсифікації, які Олександр та його захисники ефективно та публічно дезавуюють в судах. ... Це намагання змусити Дубінського погодитись на такий обмін, з урахуванням беззаконня та свавілля, яке відбувається", - пояснили вони.

Адвокати зазначили, що заяву про відмову від обміну Дубінський написав та зробив ще в січні 2024 року.

Читайте: Справа щодо держзради Дубінського на завершальному етапі, на суді суспільство почує багато цікавого, - заступник директора ДБР Удовиченко

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

Також читайте: Суд визнав винним нардепа Дубінського у справі НАЗК. Його можуть внести до реєстру корупціонерів