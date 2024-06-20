УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9333 відвідувача онлайн
Новини
12 077 66

ОП змушує "слугу народу" Дубінського погодитися на обмін в РФ, але він не хоче, - адвокати

Дубінський відмовився від обміну в РФ

Нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді та службовому підробленні, відмовився від обміну в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

Захист нардепа стверджує, що інформація про його обмін в РФ не відповідає дійсності та є "провокацією за вказівкою ОП".

"Вкиди про можливий обмін Олександра Дубінського потрібні слідчим органам, щоб скрити фальсифікації, які Олександр та його захисники ефективно та публічно дезавуюють в судах. ... Це намагання змусити Дубінського погодитись на такий обмін, з урахуванням беззаконня та свавілля, яке відбувається", - пояснили вони.

Адвокати зазначили, що заяву про відмову від обміну Дубінський написав та зробив ще в січні 2024 року.

Читайте: Справа щодо держзради Дубінського на завершальному етапі, на суді суспільство почує багато цікавого, - заступник директора ДБР Удовиченко

Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

Також читайте: Суд визнав винним нардепа Дубінського у справі НАЗК. Його можуть внести до реєстру корупціонерів

Автор: 

обмін (1271) Офіс Президента (2052) Дубінський Олександр (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Це ще той чорт, але навіть він на москальщину не хоче. Да і має купу компромату на діючу владу, сподівається відкупитись пізніше, все краще ніж у москалів ))
показати весь коментар
20.06.2024 15:26 Відповісти
+17
Він вважає, що розказати про усю блдоту в Єрмакобанаті йому буде вигідніше.
показати весь коментар
20.06.2024 15:24 Відповісти
+11
Хочуть сплавити свідка щоб тут багато про зелених крадіїв не розказував. Бо стільки випливе що не на одне довічне потягне.
показати весь коментар
20.06.2024 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він вважає, що розказати про усю блдоту в Єрмакобанаті йому буде вигідніше.
показати весь коментар
20.06.2024 15:24 Відповісти
тут він точно нічого про єрмака не зможе пікнути.
показати весь коментар
20.06.2024 15:27 Відповісти
...а він вірить, що настане час ТУТ хоча б колись. Адвокати його знають більше - для України це як надія
показати весь коментар
20.06.2024 15:32 Відповісти
Адвокати його знають більше - для України це як надія,,,, не українські адвокати , які знають його більше , не знають його більше, як український народ
показати весь коментар
20.06.2024 15:44 Відповісти
вибачаюсь, виправлю свій допис
- ЙОГО АДВОКАТИ знають більше про ту сраку, яка наближається для Єрмакобанату ... В цьому я бачу надію .
показати весь коментар
20.06.2024 15:50 Відповісти
його адвокати, такі ж самі як і він.Можете не вибачатися.
показати весь коментар
20.06.2024 15:58 Відповісти
я ж не про адвокатів, А ПРО СУТЬ ТОГО , що адвокати йому дають шанс заложити Єрмакобанат, мабутьвін таки він є ...
показати весь коментар
20.06.2024 16:01 Відповісти
Мама любе Швидкість? Чи вже ні?

Етот пудель бені мечтает рвануть в Ізраіль. Але треба вирок довати в Україні.

Та із беней закінчувати. ФБР чекае…
показати весь коментар
20.06.2024 16:19 Відповісти
він же ж румун вже...громадянин єс...нашо йому до ворога мінятись
показати весь коментар
20.06.2024 18:38 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 15:24 Відповісти
Це ще той чорт, але навіть він на москальщину не хоче. Да і має купу компромату на діючу владу, сподівається відкупитись пізніше, все краще ніж у москалів ))
показати весь коментар
20.06.2024 15:26 Відповісти
Він до каців ніякого відношення не має. Якщо погодиться на обмін, то рахуй, що його опустили нижче плінтуса. Європа та Ізраїль будуть для нього закриті. А от суд - це для нього шанс. Якщо не відпустять, він набалакає на статус "політв'язня"
показати весь коментар
20.06.2024 16:35 Відповісти
В тому то і цікавий момент, що здихати його в рашку хоче саме діюча влада, щоб не доводити до суду, на якому випірнуть цікаві факти про них ...
показати весь коментар
20.06.2024 16:43 Відповісти
тож так. орда забере - отримає тавро "зрадника". І тоді , щоб він не говорив, його ніхто не буде слухати.
показати весь коментар
20.06.2024 16:59 Відповісти
"<*******" - "Вважай". Без обид.
показати весь коментар
20.06.2024 17:28 Відповісти
Ніби-то непов"язані речі, а насправді добрі дзвіночки.
Чотири працівника НАБУ здали Ткачу свого керівника , ставленика Єрмака , Кривоноса , котрого привів з Єрмаком разом керівник Нафтогазу, котрого зараз , за словами НАБУшнків прикриває Кривонос...ОТО КАРУСЕЛЬКА МАРОДЕРНІ
"Одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили...
А ТЕПЕР, БЄНІН ПУДЄЛЬ, ВИХАДІ ???
БЄНЯ від кого ховається у в"язниці Малюка Татарівського - правильно від США.
А в США що головне й дієве? Співпраця з огранками правосуддя! То може Пудєль ще для США згодиться?
показати весь коментар
20.06.2024 16:35 Відповісти
А НАБУ за чиї гроші влада організувала - правильно за гроші США, там ще Саакашвілі борцун- реформатор з режимом Пороха допомагав ЄрмаковладіКривоноса в НАБУ двигати... Де зараз Сакашвілі-Єрмак віддав кацапні ...
показати весь коментар
20.06.2024 16:39 Відповісти
Саме тут , Главком часів про призначення Кривоноса в НАБУ й усі його патрони від Єрмабанату... добрі витоки надії для нас, а Дубінського ... Так то просто шанс щоб вижити , сказати вголос - Я ГОТОВИЙ ТОПИТИ МАРОДЕРНЮ

https://glavcom.ua/publications/ahronom-jurist-latifundist-khto-ocholiv-nabu-dosje-na-semena-krivonosa-912745.html#google_vignette https://glavcom.ua/publications/ahronom-jurist-latifundist-khto-ocholiv-nabu-dosje-na-semena-krivonosa-912745.html#google_vignette

показати весь коментар
20.06.2024 16:44 Відповісти
щось мені піддказує - це лиш початок.
УП разом з ТКАЧЕМ та його володарем ФІАЛОЮ (зхазяїхн УП та НВ) - вже відчалюють від берегів Єракобанату з ще Пінчуком при кориті МАРОДЕРНІ ...
Фіала все ж соросьонок -чех, а не місцевий Дніпропетровської мафії Кучмівський Пінчук... От коли побачимо УМОВНО Пінчука "на МАЙДАНІ" - значить МАРОДЕРНІ наближається кінець

СКАЖЕТЕ Я МРІЙНИЦЯ?
показати весь коментар
20.06.2024 16:52 Відповісти
ты просто тупа недалека розумом корисна идиетка ***** -- ти не мрийниця . ти помийниця . яким чином ти в штати потрапиля . хто тебе туди пустив дурепу ???
показати весь коментар
20.06.2024 18:37 Відповісти
Він не хоче бо його там будудь грати в дупку)))) може більше...
показати весь коментар
20.06.2024 15:27 Відповісти
А нафіга він кацапам? Свою роботу зробив, тепер в утіль - максимум парту назвуть в Біробілжані...
показати весь коментар
20.06.2024 15:28 Відповісти
а нафіга кацапам окунєвіч? а щє цікавіше питання - нафіга кацапам кровосіся?
показати весь коментар
20.06.2024 15:29 Відповісти
Хто такий окунєвич не знаю. А крівосіся сам змився, його не викупали - сидить, проживає награбоване.
показати весь коментар
20.06.2024 15:32 Відповісти
vedmedčuka vykupaļi
показати весь коментар
20.06.2024 15:33 Відповісти
Крівосіся це Азаров, бувший ПМ при Януковичі.
показати весь коментар
20.06.2024 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oK9Jj8vuqig окунєвіч, він же єнікєвіч, він же якуновіч, він же яковіч, він же янковіч... там ***** у нього було різних псевдо.
показати весь коментар
20.06.2024 15:45 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 15:47 Відповісти
або в кацапію, або наступ епілепсії.
до суду, справа не дійде!

то, хоч, одну добру справу хай зробить, повернемо наших хлопців.
показати весь коментар
20.06.2024 15:30 Відповісти
рабиня ізаура
показати весь коментар
20.06.2024 15:32 Відповісти
не хоче, бо боїться мобілізації. Тупий і жадібний, як і всі "слуги". Міг би ще рік тому зїбатись до Європи, але не зміг покинути купу нерухомості і коллекцію лухарі авто.
показати весь коментар
20.06.2024 15:33 Відповісти
Тому що нікому у ЕС вони не потрібні без гарного знання мов краін і нормальних професій.

де йому гроші заробляти до смерті?
показати весь коментар
20.06.2024 17:36 Відповісти
таких "непотрібних" в ЄС вже сотні тисяч )), і нічого... Живуть собі. Тому одним менше, одним більше....
А про "заробляти" гроші стосовно дубінського - то ви мене посмішили.
показати весь коментар
20.06.2024 22:32 Відповісти
Хочуть сплавити свідка щоб тут багато про зелених крадіїв не розказував. Бо стільки випливе що не на одне довічне потягне.
показати весь коментар
20.06.2024 15:34 Відповісти
Если бы что-то знал серьезное, то его бы не выпустили с Украины, ведь опозорил Владу на весь мир. Какой-то договорняк
показати весь коментар
20.06.2024 15:57 Відповісти
Саша нє хочєт прісєсть на бутилочку?
показати весь коментар
20.06.2024 15:36 Відповісти
Пам"ятаю, як на початку його "кар"єри"
безграмотні клімактерички
Аж пісяли за нього, як він красиво говорить..
А фільмом про Слугу як надули українців?
Коли ми перестанемо бути тупими
і зрозуміємо, що влада в Україні
повинна бути українська?
Тому завжди маємо це лайно
В усіх країнах влада автентична,відповідна
А у нас все життя - отака підставлена росією ,
а дурні голови реагують на неї, як примати первісні.
показати весь коментар
20.06.2024 15:38 Відповісти
українська за національним складом це добре і красиво виглядає але не завжди працює. То не панацея. Світова історія знає безліч прикладів
показати весь коментар
20.06.2024 20:16 Відповісти
за кордоном працювала чудово більше 70 років,
бо вічно українці не розуміють, що вони українці
і корчать з себе кацапів
і хочуть поводити себе, як кацапи
і обирають кацапів до влади
а росія тільки й цього чекає
Слова Шевченка тягнуться через віки...
Із-за таких, як ви Україна страждає
показати весь коментар
20.06.2024 20:24 Відповісти
я сам з Шевченківського краю, за зелених не голосував. Ваші звинувачення не за адресою
показати весь коментар
21.06.2024 11:47 Відповісти
зате за жирного росолігарха,
який грається з ідіотами
в українського гетьмана-
порошенка точно голосував?
показати весь коментар
21.06.2024 14:47 Відповісти
росолігарха? Це щось новеньке. Те що порох жид і вбив свого власного брата чув, про термос теж але те що він ще й росолігарх?! - компромат сурьйозний
ps. відповідати не потрібно, не цікаво
показати весь коментар
21.06.2024 15:09 Відповісти
Точно голосував. Як чітко рознесла я тебе
Не відповідай, бо мені нецікаво
Друзі порошенка- росолігархи?
порошенко став олігархом завдяки януковичу?
порошенко бізнес на росії мав, не як Вадатурський, чи не так?
І ще одне- перед виборами цього барана
Нам, керівникам, було роздано циркуляр, як завжди
агітувати всіх за порошенка
а гінцями були ті самі, що
приносили ці звістки за януковича.
Я одразу сказала - це підставна жирна свиня
від росії.
І радила всім голосувати проти россвиноти порошенка
і тільки за націоналістів...
Але досі ще багато ідіотів, як ти.
показати весь коментар
21.06.2024 15:36 Відповісти
Закиньте иого в Ізраіль - хаи там дубиться
показати весь коментар
20.06.2024 15:45 Відповісти
Ага, это его мечта, ну разве только голым и босым
показати весь коментар
20.06.2024 15:59 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 15:48 Відповісти
дєрьмака обміняти не хочуть?
показати весь коментар
20.06.2024 16:01 Відповісти
Оце прикол 😁 захисничок кацаплячої балачки, любитель рюзге та просто українофоб не хоче їхати процвітати до своїх одноплемінників.
показати весь коментар
20.06.2024 16:14 Відповісти
там йому тиндир
показати весь коментар
20.06.2024 16:15 Відповісти
А мама більше нє любіт скорость?
показати весь коментар
20.06.2024 16:19 Відповісти
Я думаю ,что за ермака кацапы отдали бы всех пленных Азовцев
показати весь коментар
20.06.2024 16:35 Відповісти
Зараз судять Павла Яроша, котрий написав заяву до ДБР про зраду України президентом Зеленським. От хто реально зараз потребує в якісній адвокатській допомозі та підтримці суспільства. Це реально політичне переслідування. Хлопця б'ють він вже весь сивий
показати весь коментар
20.06.2024 16:37 Відповісти
Сабачий рот ще не виконав завданея фсб.
показати весь коментар
20.06.2024 16:37 Відповісти
А за коломойского нам Американцы дали бы 10 петриотов или 30 Ф-16 и боеприпасы к ним,но ермак клоуну не разрешает
показати весь коментар
20.06.2024 16:39 Відповісти
А хіба клоун хоче видати ? Ні !
показати весь коментар
20.06.2024 17:28 Відповісти
Колись почуємо , що випадково у коломойші відірвався тромб .
показати весь коментар
20.06.2024 18:02 Відповісти
Интересный случай, когда начинаешь болеть за меньшее говно, которое жарит и одновременно опасается гораздо большее говно. Креативная у нас сейчас "власть", это же надо умудриться создать такую ситуацию.
показати весь коментар
20.06.2024 17:32 Відповісти
А чому його не хочуть передати США?

агент ФСБ Ермак БОИТЬСЯ що зайва інфа прозвучить ?

а в рф його просто вбʼють і зайвий інфи не буде
показати весь коментар
20.06.2024 17:32 Відповісти
Хтось , колись на форумі написав , що Зе і дерьмак знищать всіх, хто привів їх до влади , бо вони носії компромату . Так і є .
показати весь коментар
20.06.2024 17:58 Відповісти
Типова більшовицька поведінка. І чому вони не в будьоновках
показати весь коментар
20.06.2024 18:32 Відповісти
Вони в косоворотках , і ми це всі бачили .
показати весь коментар
20.06.2024 18:37 Відповісти
А шо такоє? Боїться, що за парєбріком швиденько до киви приєднається? Ну, правильно боїться - тут яка не яка, а демократія. Тут без суда і слідства за те, що занадто багато знає, замочити якось не камільфо. Хіба що виправдати, відпустити і на повній швидкості в камаз - мама любіт скорость
показати весь коментар
20.06.2024 18:30 Відповісти
... нічого нікому не буде, треба зробити виставу ,яка імітує боротьбу із злодіями .
Створені різні набу, назк ,беб,...але всюди поставлені правильні рішали... це і є дорога у совок 2 .
Розкрадання, корупція, збагачення безмежне чиновників та їхніх родичів , чи може хтось надіється, що європейцям цього не видно, і вони будуть вічно утримувати наших злодії за рахунок своїх податків ???
показати весь коментар
20.06.2024 19:09 Відповісти
краще було б кацапокозла хєрмака оьміняти на наших хлопців, його вже вітя і вітя зачекались на болоті
показати весь коментар
20.06.2024 19:26 Відповісти
Як швидко у зєльца бувші кєнти та подєльнікі стають ворогами народу... Всі вони разом так завзято впрягались на початку здійснення рожевих мрій. А тепер як справжні комуняки будуть одне одного мочити. Шкода лише шо народ, який оце лайно вибрав розуму не набирається
показати весь коментар
20.06.2024 21:04 Відповісти
Мда,і що ж робити Бутусову, якщо напарникв Дубинського обміняють в РФ.Хоча,... Юрі бабло Сівкович передасть через Княжицького
показати весь коментар
03.07.2024 21:07 Відповісти
 
 