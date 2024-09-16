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Деркач Андрій (148) державна зрада (1642) Дубінський Олександр (491)

Справа Дубінського та Деркача: Розслідування завершено

Завершено розслідування у справі про держзраду Дубінського та Деркача

Завершено розслідування щодо нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та інших осіб за фактом державної зради.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією нашої держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року. За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу рф", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чинний нардеп поширював російські наративи, зокрема про вище політичне керівництво України у публічних заходах.

Читайте також: Дубінського та його помічника знову викрили на підробці документів для виїзду за кордон

"У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером. Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екснардеп та колишній прокурор втекли за кордон напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Всім інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України. Чинний народний обранець перебуває під вартою.

Йдеться про нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дубінському повідомили про нову підозру: нардепа та його помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону, - Офіс генпрокурора (оновлено)

Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

В свою чергу Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

Читайте: "Слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента

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Топ коментарі
+22
зебіли, ау!!! жмурукуабнімайкі, де ви???
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16.09.2024 11:45
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16.09.2024 11:48
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16.09.2024 11:49
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зебіли, ау!!! жмурукуабнімайкі, де ви???
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16.09.2024 11:45 Відповісти
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16.09.2024 11:48 Відповісти
Сумно,гірко,але це так. Саме 73% анацефалів посадили у крісло президента невігласа,україноненависника,хапугу і бздуна!
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16.09.2024 12:51 Відповісти
Вони просто підтримували задум головного управління генштабу зс рф

Джерело:
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16.09.2024 11:50 Відповісти
розслідування завершено підозрюваного призначено сенатором , інший чекає на призначення ! де ви були 8 років тому ?
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16.09.2024 11:45 Відповісти
Там же где будут и через следающих 8 лет. На сегодняшних депутатов ВР будут дела открывать. Если сРУция раньше этого не сделает, когда Украина в очередной раз туда сольётся с такими властями, судами и привоохранителями.
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16.09.2024 11:53 Відповісти
Ну - ну - щоб в суді не розсипалось
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16.09.2024 11:46 Відповісти
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16.09.2024 11:49 Відповісти
Гарно-як-гарно...
Через два роки Зеленський та Єрмак підуть по цій самій справі, як організатори цієї ОПГ.
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16.09.2024 11:54 Відповісти
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16.09.2024 11:54 Відповісти
Так а як там справа проти Байдена?Коли оберуть діду запобіжний захід?А Дубінського хто в слуги взяв?Хто випустив Деркача?Хотіли наробить шкоди Порошенку,а обісрались самі.
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16.09.2024 12:00 Відповісти
І мудрий нарід зробив мудро. Поставив до керма агентів Кремля.
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16.09.2024 12:35 Відповісти
Деркача відпустив ЗЕ-
йому пообіцяли знизити комуналку за кватиру у Криму
на 30%
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16.09.2024 12:50 Відповісти
"Справа Дубінського та Деркача: Розслідування завершено" - Вийшли на Єрмака і його ляльку ухилянта?
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16.09.2024 12:10 Відповісти
Як тільки попкін в Астрахані підписав, подєльнікі в Києві зразу ж справу до суду. Аж цілий рік чекали. А два полковники з держохорони теж в цій справі чи Бубон *простив*.
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16.09.2024 12:13 Відповісти
Деркачу вже до лампочки ваші дуже вчасні розслідування .
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16.09.2024 12:14 Відповісти
цікаво, яку посаду на Рашці отримає Єрмак, після повернення з відрядження?
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16.09.2024 12:14 Відповісти
"Захоронєніє нєізвєснава #45673" на суходричєвському цвинтарі. З можливістю кремації тіла.
Нахіба кому такий свідок?
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16.09.2024 12:30 Відповісти
зам деркача
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16.09.2024 12:34 Відповісти
На кол дубинского.
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16.09.2024 12:19 Відповісти
А по іншому, Бубон зібрався на рандеву за океан. То і кваліфікацію костін придумав іншу- не втручання у вибори, як наполягає Сашко, а зрада -розповсюджували побрехеньки про президента Бубона. А саме смішне, то слідство таки визначилось, і це фундаментний камінь, хто насправді Буратіно. Сашко вважає що це сам Хрипатий Бубон, а Костін вважає, що це сам Сашко.
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16.09.2024 12:21 Відповісти
Коли вже по справі Коломойського досудове розслідування буде завершене?
Рік вже скніє старенький у соляній печері буковельського СІЗО!
А міг би вже отримати у США 600÷700 років ув'язнення за шахрайство та спокійно чекати на УДЗ через 2/3 терміну.
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16.09.2024 12:27 Відповісти
Образцовая операция московитов,заманили младшего байденка в ловушку милионом баксов в год,знали что этот кайфолов не оплатит с них налоги,а потом инфо дерьмо шумно протолкнули в прессу,использовав дуэт дубы и дерги,болвану дубе очень нужны были денюшки,молодую лядь содержать дорого,но ооочень хочется.
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16.09.2024 12:33 Відповісти
https://x.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера

Чувак який вчився разом з Деркачем в Академії ФСБ зараз секретар РНБО. А ви Деркач, Деркач...
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16.09.2024 12:33 Відповісти
Вийшли на щєлю з дЄрьмачиною тому справу закрито
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16.09.2024 12:33 Відповісти
от мені цікаво
єрмак досі отримує "срєбнікі"
досі в фуфлях
чи вже його на юані перевели??
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16.09.2024 12:41 Відповісти
те, що деркач учора став сенатором - це справді потужне завершення розслідування. еге ж, зелений ********?
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16.09.2024 12:50 Відповісти
А що на це все кажуть виборці Дубінского і Деркача? Хоч один озвався?
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16.09.2024 13:05 Відповісти
"Они просто ****** ваши деньги" ©
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16.09.2024 13:14 Відповісти
Булоб цікаво почути думку, тіки власну, по цьому від зеленского та венедіктової - на підставі всеж таки яких плівок вони відкривали справи проти Пороха та Байдена. Знайдеться хоть один журналіст хто спросить про це у гниди на якийсь пресконференції і цікаво побачити реакцію цього зеленого тіла.
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16.09.2024 14:05 Відповісти
...пята колона у владі спрацювала на відмінно, зрадники втекли з допомогою куратора татарова та інших.
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16.09.2024 16:53 Відповісти
 
 