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Новини Державна зрада
2 003 20

Справу щодо держзради Дубінського та Деркача передали до суду

Справа Дубінського та Деркача

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та ще 3 осіб. Вони обвинувачуються у державній зраді, вчиненій у складі злочинної організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головним управлінням генштабу ЗС РФ створено злочинну організацію. До неї надалі увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генеральної прокуратури України та інші особи. Члени злочинної організації займалися розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією держави Україна на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що агентурна мережа під керівництвом двох співробітників ворожої спецслужби діяла на території України до 2022 року.

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Співпраця з РФ

Будучи її учасником, діючий народний обранець здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він брав участь у публічних заходах та поширював російські наративи, включаючи про вище політичне керівництво України.

"Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО", - повідомили в ДБР.

Як зазначається, депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним. Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа.

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За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до росії на зустрічі зі своїми кураторами. 

Підозри учасникам злочинної організації

Наразі народний депутат Дубінський перебуває під вартою. Екснардеп та колишній прокурор напередодні повномасштабного вторгнення РФ втекли за кордон, де переховуються від правосуддя.

Чинний народний депутат, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). Колишній депутат за ч. 1 ст. 255 ККУ.

Перший заступник начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ та його помічник — у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінського та його помічника знову викрили на підробці документів для виїзду за кордон 

Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді.За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

Також читайте: Свідок у справі Деркача Колєсніков ніколи не був знайомий із Дубінським, його покази не несуть смислового навантаження, - адвокат

Автор: 

Деркач Андрій (152) державна зрада (1712) ДБР (3538) Дубінський Олександр (491) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+14
"Жму руку, абнімаю"? Деякі зебуїни досі це цитують...
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11.10.2024 13:02
+7
В них в голові замість мізків -тирса.
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11.10.2024 13:09
+5
Там те, що смердить, а не пахне як тирса.
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11.10.2024 13:14
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Не вислизнуть з "могутніх лап" правосуддя?
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11.10.2024 12:59 Відповісти
Деркач має досвід - звалив вчасно, Дубінський - лоханувся.
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11.10.2024 13:02 Відповісти
Деркач залишив свого помічника Гетьманцева, який тут валить економіку.
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11.10.2024 13:47 Відповісти
Гетьманцев був помічником Сівковича, а не Деркача...
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11.10.2024 14:02 Відповісти
"Жму руку, абнімаю"? Деякі зебуїни досі це цитують...
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11.10.2024 13:02 Відповісти
В них в голові замість мізків -тирса.
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11.10.2024 13:09 Відповісти
Там те, що смердить, а не пахне як тирса.
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11.10.2024 13:14 Відповісти
А де всі інші члени злочинної організації? "Огласітє весь спісок"! Мабуть сидять спокійно по кабінетах опи
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11.10.2024 13:10 Відповісти
Ви про керівництво енергоатома? Там ще та "деркачівня"
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11.10.2024 16:55 Відповісти
Пам"ятається цей типок, звернувся до Верховного Суду з вимогою зобов'язати Верховну Раду оголосити вибори президента.
Чим закінчився суд, яке рішення ?
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11.10.2024 13:21 Відповісти
Ніхто не бачив свідЄтелей "плівокдеркача"?
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11.10.2024 13:35 Відповісти
нуце ще років 15 розгляду у суді...
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11.10.2024 13:39 Відповісти
А Єрмак?
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11.10.2024 13:45 Відповісти
Про дЄрьмака -ніззя! Він же -Козир!
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11.10.2024 14:02 Відповісти
Адекватні українці знали це і без розслідування. Вся Сумщина знала про прокацапську діяльність Андрюші Деркача.
І за що "правоохоронці" зарплати і бронь отримують...
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11.10.2024 14:29 Відповісти
Цікаво, як державний зрадник і російський агент Дубінський, опинився в Зе-команді?
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11.10.2024 15:13 Відповісти
Також, як і всі інші зрадники та колаборанти.
Яке їхало - таке й здибало.
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11.10.2024 15:14 Відповісти
Галущенко досі підтримує контакти з Деркачем і все у нього добре.
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11.10.2024 15:13 Відповісти
Зупинимо корупцію разом!

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11.10.2024 15:25 Відповісти
У Сашка є свій канал -Дубина. Дует Сашка і використав як дубину, тобто тупого, якого кинули. Як і тих двох з охорони Бубона, які передали плівки Алєксєєву. А в кінці кінців сам дует підставився. Американці швидко встановили підлог. А як вишню на торті арештували кріптяра подвійного агента, який дивним чином знайомий із Козирем та Деркачем бо працював на цій же ниві. козир з бубоном ніколи не зважали на постулат - тайноє становітся явним.
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11.10.2024 17:01 Відповісти
 
 