Свідок у справі Деркача Колєсніков ніколи не був знайомий із Дубінським, його покази не несуть смислового навантаження, - адвокат

Свідок, який надав покази проти Олександра Дубінського, ніколи не був знайомий із нардепом.

Про це заявив адвокат Дубінського Іван Мартиненко, передає Цензор.НЕТ.

Захисник підтвердив, що особою, яка дала покази щодо Дубінського та Деркача, є Ігор Колєсніков, якого засудили по ст. 111 (державна зрада).

За словами адвоката, той говорить про Дубінського у третій особі.

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"З листопада 2023 року в нього настало "прозріння", про яке дивним чином дізналися в ДБР та відібрали покази, в яких він згадав з чужих слів, а саме – Деркача, як вказано в опублікованому протоколі про те, що Олександр Дубінський має відношення до ГРУ РФ. В той же час Колєсніков не особисто, ні через кого іншого з Дубінським не спілкувався та не був знайомий. Від проведення перехресного допиту він відмовився і слідство також не мало бажання його проводити, відмовляючи нам провести такий допит", - каже Мартиненко.

Захисник заявив, що в ексдружини Колєснікова провели обшук та вилучили близько $200 тис., на які було накладено арешт Печерським судом. Зроблено це було для того, щоб, нібито, той не змінив свої покази.

"З незрозумілих причин Колєсніков з листопада 2023 року не відбуває покарання в Київській області, а знаходиться в Лук’янівському СІЗО… Незважаючи на те, що він вказує себе організатором здійсненого злочину, передбаченою статтею 255 ККУ, підозру йому не вручено і він знаходиться досі в статусі свідка. Зміст опублікованого допиту Колєснікова, як можна побачити, носить опосередкований характер, і не несе жодного смислового навантаження", - додав він.

Нагадаємо, один зі свідків раніше заявив, що "слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі.

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