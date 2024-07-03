УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5425 відвідувачів онлайн
Новини
2 166 9

Свідок у справі Деркача Колєсніков ніколи не був знайомий із Дубінським, його покази не несуть смислового навантаження, - адвокат

деркач,дубінський

Свідок, який надав покази проти Олександра Дубінського, ніколи не був знайомий із нардепом.

Про це заявив адвокат Дубінського Іван Мартиненко, передає Цензор.НЕТ.

Захисник підтвердив, що особою, яка дала покази щодо Дубінського та Деркача, є Ігор Колєсніков, якого засудили по ст. 111 (державна зрада). 

За словами адвоката, той говорить про Дубінського у третій особі. 

Також читайте: ОП змушує "слугу народу" Дубінського погодитися на обмін в РФ, але він не хоче, - адвокати

"З листопада 2023 року в нього настало "прозріння", про яке дивним чином дізналися в ДБР та відібрали покази, в яких він згадав з чужих слів, а саме – Деркача, як вказано в опублікованому протоколі про те, що Олександр Дубінський має відношення до ГРУ РФ. В той же час Колєсніков не особисто, ні через кого іншого з Дубінським не спілкувався та не був знайомий. Від проведення перехресного допиту він відмовився і слідство також не мало бажання його проводити, відмовляючи нам провести такий допит", - каже Мартиненко.

Захисник заявив, що в ексдружини Колєснікова провели обшук та вилучили близько $200 тис., на які було накладено арешт Печерським судом. Зроблено це було для того, щоб, нібито, той не змінив свої покази.

"З незрозумілих причин Колєсніков з листопада 2023 року не відбуває покарання в Київській області, а знаходиться в Лук’янівському СІЗО… Незважаючи на те, що він вказує себе організатором здійсненого злочину, передбаченою статтею 255 ККУ, підозру йому не вручено і він знаходиться досі в статусі свідка. Зміст опублікованого допиту Колєснікова, як можна побачити, носить опосередкований характер, і не несе жодного смислового навантаження", - додав він.

Нагадаємо, один зі свідків раніше заявив, що "слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомлено про нову підозру у держзраді за організацію побиття студентів на Майдані

Автор: 

Деркач Андрій (152) Сівкович Володимир (39) Дубінський Олександр (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знаиомим не був - а чуику має - жабогадюкінг
показати весь коментар
03.07.2024 17:47 Відповісти
З таким «вчьоним» адвокатом, і орків кривавих не треба для України!!
За гроші, воно що хочеш виправдає, на основі мазні на паперах, від портнова-лукаш-сівковича-клюєвих-льовочкіних, єфремових…. А, оті, «чесні та непідкупні» заступники з Генпрокуратури, десь, мабуть, навіть глибоко і зхвильовані…
Невже отак, захищали і Василя Стуса, оті мертвечуки???
Ухилянти від Захисту України, перейшли в тилу, до захисту її ворогів, мародерів, казнокрадів, приблуд95, і таке інше…
Слова, Сашка Білого, знайшли своє ЩОДЕННЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ..
показати весь коментар
03.07.2024 17:50 Відповісти
Так робота адвоката - відмазувати злодія, пардон, покі що підозрюваного Особливо як шо собачий рот підозрюваного сідельці вже викорастали за призначенням а мама на швидкості пре гроши адвокату.
показати весь коментар
03.07.2024 17:55 Відповісти
Адвокатів правозахистників розвелося всі колишні менти в адвокати рвонули за гроші чорта святим зроблять пора не словоблудить а трохи за Україну повоювать а деркачі дубіські на площі на ліхтарях висіти
показати весь коментар
03.07.2024 18:14 Відповісти
Те, що Дубінський працював в ГУР РФ - це квіточки. Гірше буде, якщо слідчі ДБР дізнаються про його зв'язок з Червінським.
показати весь коментар
03.07.2024 18:15 Відповісти
ДБР не дізнається швидше Бігуса
показати весь коментар
03.07.2024 18:23 Відповісти
Адвокат отримує великий гонорар, щоб таке казати.
Колєсніков говорить правду й це факт реальності.
показати весь коментар
03.07.2024 18:52 Відповісти
правоохоронна система України, як і решта влади - велика мафіозно-корупційна клоака повна зради і лайна
показати весь коментар
03.07.2024 19:15 Відповісти
Та то Дерьмак відмивається. Шас в США будуть судити якогось Смірнова, подвійного агента. Той прямо вказує на гофмаршала. Того так і суєтяться в шапіто.
показати весь коментар
03.07.2024 21:26 Відповісти
 
 