"Слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі. ДОКУМЕНТ
Екснардеп Андрій Деркач та "слуга народу" Олександр Дубінський підтримували зв'язок із ГРУ РФ, готуючи пресконференції з метою дискредитації влади України.
Про це свідчить протокол допиту, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ.
Свідок відбуває покарання за ст. 111 (держзрада). За його словами, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ РФ.
20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели пресконференцію "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства".
За декілька тижнів до цього, розповів свідок, Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ. Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського - "Буратіно".
Пресконференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він, проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США.
Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн доларів за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутата розпочате досудове розслідування.
19 травня 2020 року ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
В серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.
США також запровадили санкції проти Деркача, назвавши його "російським агентом".
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А тепер Пудєль все це може розказати ...
невже в стані недорозвинений зєбілів трєщіна у світосприйманні? як жеж таг?
Не ображайте найвеличнішого, бо
це його називали " Буратіно")))
всі медіахвойди з обісраною репутацію працюють як і раніше і про свою брехню кажуть, що це "СВАБОДА СЛОФА"
Питання в іншому:
Чому філіал ГРУ ЗС РФ, де Дубинський отримував завдання, розташовується за адресою Київ, вул. Банкова, буд. 11 ?!!
А Єрмак?
А Татаров?
А сам ЗЄ?
20.05.2020
Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D1%94-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0/a-53505132 реагувати на інформацію з аудіозаписів з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які напередодні оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.
"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ( Венедиктова ) ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
Він додав, що він "знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада". "Все - до правоохоронців", - додав український президент.
Зєлю геть. Вибори
І хто йому платив ми знаємо
А ще можна мосійчучку посадити. Бо вона теж діяла і діє досі проти України на благо росії. Може ще більше ми дізнаємось правди.
Тиша ша?! Живе собі спокійнесенько у Німеччині, Австрії, відпочиває в Італії.
Тяжко йому під санкціями США..
Цікаво, але мені цікавіше дізнатися - по чьїму завданню діяв Єрмак, коли завіз Сонцесяйного до Оману?
вся зєліна "боротьба" з медведчуком, дубінським, рашистськими каналами тощо - це напівдохла і запізна реакція на зарвавшихся та ошманілих від вседозволенності вчьорашніх союзників!
і "боротьба" ця робиться виключно для того, щоб обірвати хвости, які повʼязують зєлю з цими персонами і відвести від себе підозру
Зєлю геть. Вибори. Інакше нам всім буде Жора
"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
Він додав, що він "знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада". "Все - до правоохоронців", - додав український президент.
«Старання» ОПУ, татарова та отих суддів МАЙДАНУ, очевидні…
Тому і гроші воно ще отримує з бухгалтерії ВРУ, за своє лайно щодо України!!
Стефанчук, опікується усіма отим, потікавшими з України зрадниками, з корочками «нардепа», щоб їм, вчасно і акуратно, гроші надходили від бухгалтерії ВРУ!!
ОСЬ ТАКА ДУРНЯ від ВРУ, для Волонтерів - турбота за Захисників України, а Стефанчуку із Зеленським, за -потікавших зрадників з корочками «нардеп України»!!
Можливо скоро зіллють ще одного "буратіна"