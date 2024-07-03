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"Слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі. ДОКУМЕНТ

Покази свідка у справі Деркача

Екснардеп Андрій Деркач та "слуга народу" Олександр Дубінський підтримували зв'язок із ГРУ РФ, готуючи пресконференції з метою дискредитації влади України.

Про це свідчить протокол допиту, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

Свідок відбуває покарання за ст. 111 (держзрада). За його словами, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ РФ.

20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели пресконференцію "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". 

За декілька тижнів до цього, розповів свідок, Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ. Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського - "Буратіно".

Пресконференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він, проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США.

Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн доларів за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.

Читайте: "Слуга народу" Дубінський звернувся до суду для оголошення виборів президента

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутата розпочате досудове розслідування.

19 травня 2020 року ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

В серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

США також запровадили санкції проти Деркача, назвавши його "російським агентом". 

Читайте: ОП змушує "слугу народу" Дубінського погодитися на обмін в РФ, але він не хоче, - адвокати

Покази свідка у справі Деркача
Покази свідка у справі Деркача
Покази свідка у справі Деркача
Покази свідка у справі Деркача
Покази свідка у справі Деркача
Покази свідка у справі Деркача

Автор: 

Деркач Андрій (152) Сівкович Володимир (39) державна зрада (1713) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+56
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03.07.2024 15:48 Відповісти
+32
А Гетманцев ніяк з Сивковичем не пов'язаний?
А Єрмак?
А Татаров?
А сам ЗЄ?
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03.07.2024 15:54 Відповісти
+28
Шевченко, Гетьманцев, Татаров та інша наволоч явно працює на ФСБ, але вони вигідні дєрьмаку та лідору **********, тому їх не чіпають.
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03.07.2024 15:45 Відповісти
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Причому щей енергетикою керують .... А Сівковича?
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03.07.2024 15:56 Відповісти
..зда Дубінському - прив"язали до РЕГИОНАЛІВ - а Єрмака а Баканова ? ДЕРКАЧ ГОТУВАВ РАЗМ З ВАНЬКОЮ АТОМНІ СТАНЦІЇ - його Єрмак нагородив за плівки Байдена керувати ЕНЕРГОАТОМОМ а замісником ВАНЬКИ зробили генралда СБУ , котрі відповідав за БЕЩЗПЕКУ АТОМНИХ
А тепер Пудєль все це може розказати ...
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03.07.2024 16:47 Відповісти
як жеж таг, як жеж таг, Дєркач жеж був свєточем-разоблачітєлєм "бариг" від зеленопиків тупорилів! вони ж його цитували і тут і там і тоді і зараз, а тут виявляється працював на ефесбе...

невже в стані недорозвинений зєбілів трєщіна у світосприйманні? як жеж таг?
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03.07.2024 21:53 Відповісти
Яка несподіванка. А зєля ж ще й посилався на ці пресухи. Дослідити б його мотиви...
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03.07.2024 15:41 Відповісти
Зеля намагається зробити з Дубинського, зосланого козачка минулої влади.... Бо цар типу невинуватий, йому усіх Дубінських, Арестовичей, Тішенків..... минула влада підклала, та ще й в штани насрала!!!
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03.07.2024 15:55 Відповісти
І кримінальні справи проти Порошенка та Байдена за наклепами від Портнова і Деркача ще не закрили...
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03.07.2024 16:42 Відповісти
ну так логічно і ГЕТЬ манцєв туди ж, нє?
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03.07.2024 15:41 Відповісти
Для кого це новина? Хіба що для СБУ, бо всі решта притомних людей це знали й бачили завжди...
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03.07.2024 15:43 Відповісти
Тепер про всіх хто хоче виборів, будуть казати що працює на кремль
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03.07.2024 15:44 Відповісти
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03.07.2024 15:44 Відповісти
На цьому місті повинен бути зе)))
Не ображайте найвеличнішого, бо
це його називали " Буратіно")))
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03.07.2024 16:04 Відповісти
акакаяразніца
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03.07.2024 16:09 Відповісти
Разніца, що існує ДВА Буратіни.
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03.07.2024 20:14 Відповісти
Шевченко, Гетьманцев, Татаров та інша наволоч явно працює на ФСБ, але вони вигідні дєрьмаку та лідору **********, тому їх не чіпають.
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03.07.2024 15:45 Відповісти
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03.07.2024 15:48 Відповісти
Хіба тільки Південь?
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03.07.2024 17:22 Відповісти
краще не скажеш про покази +++++++++++++++
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04.07.2024 07:46 Відповісти
Сто пудов. Английский шпион. И ещё у него нашли вражескую литературу.
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03.07.2024 15:49 Відповісти
Видать это проклятый Порошенко подсунул Дубинского , Зеленскому. Там в этой шобле , под названием Слуга народа , видать ещё много ФСБешной агентуры .
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03.07.2024 15:49 Відповісти
смайлики став, бо зебіли не зрозуміють сарказму...
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03.07.2024 16:00 Відповісти
А хто ж? Сам же найвеличніший не міг собі у штани насрати! Ні, судячи з рівня його інтелекту, таки міг...
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03.07.2024 17:24 Відповісти
А вибачень від медіахвойд за "жму руку обнімаю" ми колись дочекаємось? Ой, навряд! Я вже не кажу про розслідування та судові процеси над ними. Та й спростування усіх тих фейків (чи як зараз модно казати "московитських ІПСО") на "єдиному марафєті" не дочекаємось. Саме якось розсосеться та забудеться (гупі в цьому дуже вправні) і, головне, "не на часі!"...
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03.07.2024 15:53 Відповісти
і найсумніше, що в Україні не існує інституту репутації як класу!!!
всі медіахвойди з обісраною репутацію працюють як і раніше і про свою брехню кажуть, що це "СВАБОДА СЛОФА"
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03.07.2024 21:56 Відповісти
Та то давно зрозуміло.
Питання в іншому:
Чому філіал ГРУ ЗС РФ, де Дубинський отримував завдання, розташовується за адресою Київ, вул. Банкова, буд. 11 ?!!
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03.07.2024 15:53 Відповісти
А за чиїм завданням діє пан дєрьмак ніяку держустанову не цікавить?
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03.07.2024 15:53 Відповісти
А Гетманцев ніяк з Сивковичем не пов'язаний?
А Єрмак?
А Татаров?
А сам ЗЄ?
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03.07.2024 15:54 Відповісти
Названі не всі учасники злочинного угрупування.

20.05.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D1%94-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0/a-53505132 реагувати на інформацію з аудіозаписів з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які напередодні оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ( Венедиктова ) ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.

Він додав, що він "знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада". "Все - до правоохоронців", - додав український президент.
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03.07.2024 15:56 Відповісти
Ну все сходиться.Дружба з Америкою це держзрада з кацапської точки зору
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04.07.2024 08:05 Відповісти
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03.07.2024 15:57 Відповісти
Російські шпигуни з ДБР віддуплились??? Тепер вони стали розумними???

Зєлю геть. Вибори
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03.07.2024 19:19 Відповісти
Ага і проти кого він " действовал"?
І хто йому платив ми знаємо
А ще можна мосійчучку посадити. Бо вона теж діяла і діє досі проти України на благо росії. Може ще більше ми дізнаємось правди.
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03.07.2024 16:00 Відповісти
Ше вчора хотів нового президента
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03.07.2024 16:02 Відповісти
про це не знав тільки лінивий..., а ще наші спецслужби..., якось вони відстають, мабудь, спочатку хочуть сісти поруч на грошові потоки...
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03.07.2024 16:02 Відповісти
Фракція слуг повинна всією фракцією піти у відставку за те ,що тримала в своїх рядах такого "патріота" вирощеного в розсаднику "плюсів."
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03.07.2024 16:04 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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03.07.2024 18:16 Відповісти
Його одного???
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04.07.2024 08:06 Відповісти
кукла дєрьмака, як і доча цезаря - внє подозрєній! ))
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03.07.2024 16:09 Відповісти
Там ішлося про дружину цезаря, але нехай буде й так.
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03.07.2024 17:26 Відповісти
) там там у них в верхах ніколи не розберешся, хто ким кому приходився та й приходиться, хто на кому лежав,....
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03.07.2024 17:35 Відповісти
Надо по просроченному "копнуть" поглубже. Наверняка, консерва.... просроченная.
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03.07.2024 16:10 Відповісти
А що ж із прокурором - полковником військової юстиції костею куликом?
Тиша ша?! Живе собі спокійнесенько у Німеччині, Австрії, відпочиває в Італії.
Тяжко йому під санкціями США..
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03.07.2024 16:14 Відповісти
Чогось тут не видно анти байденівців , , , , , , та інші ботів-трампістів... Тих, кого позносили на початку - це не цієї шобли... Але https://censor.net/user/179977 - саме з тої ботоферми!
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03.07.2024 16:16 Відповісти
По завданню ГРУ?

Цікаво, але мені цікавіше дізнатися - по чьїму завданню діяв Єрмак, коли завіз Сонцесяйного до Оману?
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03.07.2024 16:44 Відповісти
Да просидів три роки а потім зненацька думка прийшла - а закладу я Дубінського, справа шита білими нитками
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03.07.2024 16:45 Відповісти
дуже, дуже несподівано... а ще неймовірно, безпрецедентно й місцями потужно... але "головні" позивні тутейших "птічєк" й "буратін" нам іще належить дізнатися...
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03.07.2024 17:53 Відповісти
Цікаво, як агент ГРУ РФ Дубінський (позивний "Буратіно"), опинився в партії "Слуга Народу" і став Народним депутатом України. Це ж якому народу він служив?
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03.07.2024 17:54 Відповісти
Зебіли, що з хлебалом , як там " плівки деркача" ?
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03.07.2024 18:01 Відповісти
Ніколи такого небуло і от вам ще раз...
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03.07.2024 19:03 Відповісти
Бачу багато проросійських тролей тут присутні. І їм дуже не подобається те, що виявили цю мерзоту дубинського. Я не голосувала за Зеленського, але те , більш того, мені багато чого не подобалося в його діях. Але те, що зламали медведчука, дубінського, закрили рашистські канали 112, ньюс ван і т.д. підтримую. Дубінській за виступає за наші перевибори, бо так йому наказали із фсб, ніяка він не опозиція.
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03.07.2024 19:07 Відповісти
пхахахаха!!! і найбільший проросійський троль тут - це ТИ САМО І Є!
вся зєліна "боротьба" з медведчуком, дубінським, рашистськими каналами тощо - це напівдохла і запізна реакція на зарвавшихся та ошманілих від вседозволенності вчьорашніх союзників!
і "боротьба" ця робиться виключно для того, щоб обірвати хвости, які повʼязують зєлю з цими персонами і відвести від себе підозру
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03.07.2024 22:05 Відповісти
*** а гетьманцева з мамою та строй бізнесом якось забули...
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03.07.2024 19:08 Відповісти
Мама любит скорость, це як раз про дубинського. Хоча і Гетманцев потребує мабуть розслудування.
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03.07.2024 19:12 Відповісти
Перекидання стрілок з зєлі на дубу. Хто такий дуба? Ніхто. Нардеп. Але закріплений позивний "Буратіно" був саме у зєлі!!!!!!! Тепер єрмак ліпить цей позивний якомусь адвокату Дубінському. Не буду тупати ногами, Дубінський - ще той сучий син. Але зєля на десять рівнів вище!!!

Зєлю геть. Вибори. Інакше нам всім буде Жора
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03.07.2024 19:16 Відповісти
*** жаба гадюку... )))))))
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03.07.2024 19:49 Відповісти
Зеленський прокоментував "плівки Деркача"

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.

Він додав, що він "знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада". "Все - до правоохоронців", - додав український президент.
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03.07.2024 19:57 Відповісти
Затягують привладні, покарання отому злидню зкацапленому, що вислужувався московітам і відкрито гадив Національним інтересам України!!
«Старання» ОПУ, татарова та отих суддів МАЙДАНУ, очевидні…
Тому і гроші воно ще отримує з бухгалтерії ВРУ, за своє лайно щодо України!!
Стефанчук, опікується усіма отим, потікавшими з України зрадниками, з корочками «нардепа», щоб їм, вчасно і акуратно, гроші надходили від бухгалтерії ВРУ!!

ОСЬ ТАКА ДУРНЯ від ВРУ, для Волонтерів - турбота за Захисників України, а Стефанчуку із Зеленським, за -потікавших зрадників з корочками «нардеп України»!!
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03.07.2024 23:44 Відповісти
Неужели до Карабасины доберутся?! А Мальвина кто? ))
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04.07.2024 07:34 Відповісти
Так всі ці п...... були бажаними гостями у ОП.
Можливо скоро зіллють ще одного "буратіна"
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04.07.2024 08:08 Відповісти
не треба ля-ля. ми добре знаємо хто такий Буратіна
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04.07.2024 09:08 Відповісти
 
 