"Слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі. ДОКУМЕНТ

Екснардеп Андрій Деркач та "слуга народу" Олександр Дубінський підтримували зв'язок із ГРУ РФ, готуючи пресконференції з метою дискредитації влади України.

Про це свідчить протокол допиту, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

Свідок відбуває покарання за ст. 111 (держзрада). За його словами, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ РФ.

20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели пресконференцію "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства".

За декілька тижнів до цього, розповів свідок, Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ. Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського - "Буратіно".

Пресконференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він, проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США.

Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн доларів за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутата розпочате досудове розслідування.

19 травня 2020 року ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

В серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

США також запровадили санкції проти Деркача, назвавши його "російським агентом".

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