УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10962 відвідувача онлайн
Новини
25 225 236

США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом"

США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило чотирьох пов'язаних із Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача (позафракційний), причетних до спроб вплинути на виборчий процес в США, і ввело щодо них персональні санкції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністерство фінансів призначило Андрія Деркача (Деркач) відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році. Деркач, депутат українського парламенту, понад десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року. Сьогоднішнє позначення Деркача націлене на викриття зловмисного впливу російських кампаній і захист наших майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця акція є чітким сигналом для Москви і її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності", - йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Мінфіну США 10 вересня.

"Андрій Деркач і інші російські агенти використовують маніпуляції і обман, щоб спробувати вплинути на вибори в США й інших країнах світу. Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб протистояти цим російським кампаніям дезінформації і підтримувати цілісність нашої виборчої системи", - сказав глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

Санкції передбачають заморожування активів, що знаходяться в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.

"У результаті сьогоднішніх позначень вся власність і інтереси в майні цих цілей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, особам з США заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, блокуються будь-які юридичні особи, що на 50 або більше відсотків належать одному або декільком зазначеним особам", - йдеться в документі.

Читайте також: Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico

Автор: 

Деркач Андрій (152) санкції (11821) США (22778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+112
Американцы быстрее, чем СБУ, всех агентов кремлевской крысы в Украине обозначат.
показати весь коментар
10.09.2020 19:23
+77
Бакан...... Если ты диверсантов и шпионов не ловишь, то хоть копируй то что вместо и за тебя США делают!!!!
показати весь коментар
10.09.2020 19:23
+64
Очередной урок патриотизма для зеленой плесени от американобандеровцев.
показати весь коментар
10.09.2020 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
...на воре шапка горит!?! Даже если из винницкой шерсти? Лучше , как в песне поеться "отдавайте Олясочку взад"
показати весь коментар
11.09.2020 04:48 Відповісти
так фыисба ж и писала, это они на своего патриотичного резидента через своего агента компру сливают?? а потом повышают петьке статус, внося его в санкционные списки?? муть какая-то, то петька, наверное, в бутылку полез , а потом одумался и долго извинялся, и сейчас в отношениях с "алексом" всё хорошо....
показати весь коментар
11.09.2020 04:58 Відповісти
Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения".
Это надо быть таким тупым, чтобы не понимать: сразу после американских выборов твои нынешние хозяева выбросят тебя как использованный кондом, а те, на кого ты гавкаешь, доставят тебе удовольствие пожизненного изучения американских законов в уютной камере одного из живописных уголков Невады. Никогда не понимал: неужели природа не программирует у таких "борцунов" элементарное чувство самосохранения?
показати весь коментар
11.09.2020 14:41 Відповісти
я про петькины записи писал, то, што касается сша - меня не касается
показати весь коментар
11.09.2020 14:48 Відповісти
андрюша дрюкач... и папенька егойный леня дрюкач... первый - выпускник Высшей школы КГБ СССР им. великого вора и убийцы феликса чахоточного, второй - заведовал кадрами в Днепре в сбу, потом леня-дохтуроколовсяческихнаук кучмо взяло его в таможню, а потом поставило на сбу... остается только спросить у пердизента желтопузикова - а баканов он чем занимается, пишет ссынарии для администрации пердизента или занимается безопасностью государства?
показати весь коментар
11.09.2020 05:05 Відповісти
рояли настраивает.......
показати весь коментар
11.09.2020 11:37 Відповісти
ЭТо ФАКТ !!! ТОЛЬКО жОЛУДЬ ПРОТИВ !))))))))))
показати весь коментар
11.09.2020 05:49 Відповісти
ПРОСТО ПОРА ПРИЗНАТЬ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО МИРА - НЕЗАКОННЫМИ !!! И ГЛАВНОЕ ПРАВО ПРИОБЛАДАНИЯ ВОГРУЗИТЬ НА НАРОДЫ !)
показати весь коментар
11.09.2020 05:52 Відповісти
Правдивый, сам хоч зрозумів що ти тут наплів ?
показати весь коментар
11.09.2020 07:57 Відповісти
главное - если гавкаешь с унисоном с америкосами отчтіваешься за каждій шаг переед американскиим ОБКОМОМ и продаешь украинский суверенитет то ты "партнёр"
показати весь коментар
11.09.2020 08:18 Відповісти
У алєнєй на мордоре пукани рвуться? 🤣🤣🤣.....так, скоморох гебнявий?
показати весь коментар
11.09.2020 19:53 Відповісти
Спасибо Америка!!!!
Вы крутые!!!
показати весь коментар
11.09.2020 08:44 Відповісти
Ясний х...,що Деркач батько та його синок якщо не прямi агенти росiйських спецслужб,то агенти впливу,а СБУ чисельнiсть якоi "выше крыши",тобто 28 -30 тис особового складу цього не помiчаэ,.Та який висновок:давним давно треба скорочувати цю чисельну армiю неробiв та трутнiв-есбеушникiв,-спецов по кошмаренню бiзнеса,якi чомусь стають слiпi i глухi стосовно Деркача,Портнова,Медведчука,Козака,Труханова(аж два росiйських паспорта) Треба в новий закон про СБУ внести квалiфiкацiйнi вимоги стосовно керiвника СБУ та його замiв,щоб неуможливити призначення людей з "вулицi".на керiвнi посади в СБУ!
показати весь коментар
11.09.2020 09:13 Відповісти
а шапито 95 против! уже американцы смеются))) а клоун чешит репу и ждет бенины рекомендации))
показати весь коментар
11.09.2020 09:32 Відповісти
бубочку оставили на закуску... "вишенканаторте"......
показати весь коментар
11.09.2020 11:35 Відповісти
пока паяц кривопупенский будет варить воду на теренах неньки делов не будет.Слуги народа рф ,засланные кизячки глупые и думают,что окопались,утро вечера мудренее...
показати весь коментар
11.09.2020 12:32 Відповісти
санкції - річ ефективна проти людей совісних. А таких як деркач треба обьявляти поза законом. І призначати премію на доставку живим чи тушкою. За пристойну плату ті, що стріляли ментів у Княжичах, доставлять птицю замовнику дуже швидко.
показати весь коментар
11.09.2020 13:18 Відповісти
Спасибо очередное американцам и очередной наш позор.
показати весь коментар
11.09.2020 13:39 Відповісти
Было бы лучше , что бы этого козла деркача посадили в США на пожизненный срок!!
показати весь коментар
11.09.2020 13:52 Відповісти
США сильная страна. Пусть этого толсторылого удушат...
показати весь коментар
11.09.2020 14:03 Відповісти
С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была независимым государством)АНДРЕЙ ДЕРКАЧ ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»

Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы.
Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
показати весь коментар
11.09.2020 14:10 Відповісти
Андрей Деркач входит в число так называемых «православных олигархов» - группы крупных бизнесменов, которые спонсируют УПЦ Московского патриархата и существенно влияют на внутреннюю жизнь этой конфессии, а также заботятся о ее интересах в Украине.
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
показати весь коментар
11.09.2020 14:12 Відповісти
ДРЮКАЧ А.
Родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске.
Син генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Деркача .
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины http://lb.ua/file/person/1406_kuchma_leonid_danilovich.html Леонид Кучма .
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
1996-1997 гг. - консультант Президента Леонида Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.
В период правления Леонида Кучмы политические и бизнес-конкуренты причисляли семью Деркачей к нелегальной торговле оружием. В частности, их фамилия упоминалась в связи с разразившимся оружейным скандалом о продаже Украиной Ираку противоракетного комплекса «Кольчуга» (в обход международных санкций)
показати весь коментар
11.09.2020 14:13 Відповісти
В январе 2009 года Деркач был делегатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(2009) Поместного Собора Русской православной церкви от мирян https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F Конотопской епархии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [
У 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Андрія Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ. 2011р - доцент Київської Духовної академії та семінарії Української Православної Церкви.(МП)
2012-2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України VII скликання від Партії регіонів
показати весь коментар
11.09.2020 14:16 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня 2014 року голосував за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «Закони про диктатуру» .
5 июня 2012 с карты Деркача было подано голос за проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливает статус русского язика
16 января 2014 года голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
показати весь коментар
11.09.2020 14:16 Відповісти
У вересні 2018 року Деркач був однім із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання томосу
показати весь коментар
11.09.2020 14:17 Відповісти
В феврале 2008-го ДЕРКАЧ с состоянием в 162 млн. долларов занял 119-е место в рейтинге самых богатых украинцев, ежегодно составляемом журналом «Фокус».
Является сватом Владимира Литвина
показати весь коментар
11.09.2020 14:19 Відповісти
США не мають іллюзій щодо стану речей в Україні.
Самі вирішують наші проблеми - визнають Деркача працівником рос. спецслужб, вводять проти нього санкції.
Теж саме з бандитом Коломойським і його ************** , .бо розуміють, що ми неспроможн
. Що ми окуповані.
Що управління Україною перехопило ГРУ РФ і бандою бені !
показати весь коментар
11.09.2020 14:23 Відповісти
Перехопило у ЦРУ?😁
показати весь коментар
11.09.2020 17:43 Відповісти
" і його **************"

Зицпрезидентом
показати весь коментар
11.09.2020 14:24 Відповісти
Вся гебістська шушера повилазила із своїх нор , бо обрали іхнього блазня , який пообіцяв кремлю здати Украіну , ще до нового року !
І тільки завдяки патріотичним силам , цього не сталося !
Тому , Украінці , не спіть , бо ворог вже поруч з нами , а не тільки на Донбасі !
показати весь коментар
11.09.2020 14:30 Відповісти
Може вони і ОПЗЖ в повному складі на нари запроторять? Було-б добре!
показати весь коментар
11.09.2020 16:01 Відповісти
До цього не можна ставитись легковажно.
Американські спецслужби, американські дипломати, звісно вважають, що СБУ теж в курсі цієї ситуації. І
той факт, що відносно Деркача не проводиться ніяких перевірок чи слідчих заходів, маркерує позицію адміністрації України, позицію українського суспільства, яке не може йти на користь стосунків України й США !
Але ж Зепотерпілому не пече і не гріє , бо він слуга кремля !
показати весь коментар
11.09.2020 16:06 Відповісти
І останнє :
Атомна енергетика України - під контролем проросійських політиків?

Люди Деркача в керівництві компанією.
Що чекає "Енергоатом" - банкрутство чи приватизація?
показати весь коментар
11.09.2020 16:48 Відповісти
До кінця свого життя зрадник України Деркач не зможе подивитися, як догниває захід. Двері йому відкриті тільки до наваросов і мордор. Потрібно впаяти ще його родичам і дітям. Це ж його батя, кедебіст, причетний був до вбивства Гонгадзе?
показати весь коментар
11.09.2020 19:58 Відповісти
а сбу справи проти пороха штампує
показати весь коментар
11.09.2020 20:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 