США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом"

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило чотирьох пов'язаних із Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача (позафракційний), причетних до спроб вплинути на виборчий процес в США, і ввело щодо них персональні санкції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністерство фінансів призначило Андрія Деркача (Деркач) відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році. Деркач, депутат українського парламенту, понад десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року. Сьогоднішнє позначення Деркача націлене на викриття зловмисного впливу російських кампаній і захист наших майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця акція є чітким сигналом для Москви і її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності", - йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Мінфіну США 10 вересня.

"Андрій Деркач і інші російські агенти використовують маніпуляції і обман, щоб спробувати вплинути на вибори в США й інших країнах світу. Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб протистояти цим російським кампаніям дезінформації і підтримувати цілісність нашої виборчої системи", - сказав глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

Санкції передбачають заморожування активів, що знаходяться в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.

"У результаті сьогоднішніх позначень вся власність і інтереси в майні цих цілей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, особам з США заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, блокуються будь-які юридичні особи, що на 50 або більше відсотків належать одному або декільком зазначеним особам", - йдеться в документі.

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