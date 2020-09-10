США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом"
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило чотирьох пов'язаних із Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача (позафракційний), причетних до спроб вплинути на виборчий процес в США, і ввело щодо них персональні санкції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністерство фінансів призначило Андрія Деркача (Деркач) відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році. Деркач, депутат українського парламенту, понад десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року. Сьогоднішнє позначення Деркача націлене на викриття зловмисного впливу російських кампаній і захист наших майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця акція є чітким сигналом для Москви і її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності", - йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Мінфіну США 10 вересня.
"Андрій Деркач і інші російські агенти використовують маніпуляції і обман, щоб спробувати вплинути на вибори в США й інших країнах світу. Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб протистояти цим російським кампаніям дезінформації і підтримувати цілісність нашої виборчої системи", - сказав глава Мінфіну США Стівен Мнучін.
Санкції передбачають заморожування активів, що знаходяться в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.
"У результаті сьогоднішніх позначень вся власність і інтереси в майні цих цілей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, особам з США заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, блокуються будь-які юридичні особи, що на 50 або більше відсотків належать одному або декільком зазначеним особам", - йдеться в документі.
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Это надо быть таким тупым, чтобы не понимать: сразу после американских выборов твои нынешние хозяева выбросят тебя как использованный кондом, а те, на кого ты гавкаешь, доставят тебе удовольствие пожизненного изучения американских законов в уютной камере одного из живописных уголков Невады. Никогда не понимал: неужели природа не программирует у таких "борцунов" элементарное чувство самосохранения?
Вы крутые!!!
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы.
Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
Родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске.
Син генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Деркача .
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины http://lb.ua/file/person/1406_kuchma_leonid_danilovich.html Леонид Кучма .
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
1996-1997 гг. - консультант Президента Леонида Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.
В период правления Леонида Кучмы политические и бизнес-конкуренты причисляли семью Деркачей к нелегальной торговле оружием. В частности, их фамилия упоминалась в связи с разразившимся оружейным скандалом о продаже Украиной Ираку противоракетного комплекса «Кольчуга» (в обход международных санкций)
У 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Андрія Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ. 2011р - доцент Київської Духовної академії та семінарії Української Православної Церкви.(МП)
2012-2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України VII скликання від Партії регіонів
5 июня 2012 с карты Деркача было подано голос за проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливает статус русского язика
16 января 2014 года голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
Является сватом Владимира Литвина
Самі вирішують наші проблеми - визнають Деркача працівником рос. спецслужб, вводять проти нього санкції.
Теж саме з бандитом Коломойським і його ************** , .бо розуміють, що ми неспроможн
. Що ми окуповані.
Що управління Україною перехопило ГРУ РФ і бандою бені !
Зицпрезидентом
І тільки завдяки патріотичним силам , цього не сталося !
Тому , Украінці , не спіть , бо ворог вже поруч з нами , а не тільки на Донбасі !
Американські спецслужби, американські дипломати, звісно вважають, що СБУ теж в курсі цієї ситуації. І
той факт, що відносно Деркача не проводиться ніяких перевірок чи слідчих заходів, маркерує позицію адміністрації України, позицію українського суспільства, яке не може йти на користь стосунків України й США !
Але ж Зепотерпілому не пече і не гріє , бо він слуга кремля !
Атомна енергетика України - під контролем проросійських політиків?
Люди Деркача в керівництві компанією.
Що чекає "Енергоатом" - банкрутство чи приватизація?