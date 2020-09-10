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США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство финансов определило Андрея Деркача (Деркач) в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года. Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", - говорится в информации, обнародованной на сайте Минфина США 10 сентября.

"Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира. Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдиции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.

"В результате сегодняшних обозначений вся собственность и интересы в имуществе этих целей, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы, и лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - говорится в документе.

Также читайте: Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico

Автор: 

Деркач Андрей (135) санкции (11288) США (26620)


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Топ комментарии
+112
Американцы быстрее, чем СБУ, всех агентов кремлевской крысы в Украине обозначат.
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10.09.2020 19:23
+77
Бакан...... Если ты диверсантов и шпионов не ловишь, то хоть копируй то что вместо и за тебя США делают!!!!
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10.09.2020 19:23
+64
Очередной урок патриотизма для зеленой плесени от американобандеровцев.
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10.09.2020 19:25
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...на воре шапка горит!?! Даже если из винницкой шерсти? Лучше , как в песне поеться "отдавайте Олясочку взад"
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11.09.2020 04:48 Ответить
так фыисба ж и писала, это они на своего патриотичного резидента через своего агента компру сливают?? а потом повышают петьке статус, внося его в санкционные списки?? муть какая-то, то петька, наверное, в бутылку полез , а потом одумался и долго извинялся, и сейчас в отношениях с "алексом" всё хорошо....
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11.09.2020 04:58 Ответить
Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения".
Это надо быть таким тупым, чтобы не понимать: сразу после американских выборов твои нынешние хозяева выбросят тебя как использованный кондом, а те, на кого ты гавкаешь, доставят тебе удовольствие пожизненного изучения американских законов в уютной камере одного из живописных уголков Невады. Никогда не понимал: неужели природа не программирует у таких "борцунов" элементарное чувство самосохранения?
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11.09.2020 14:41 Ответить
я про петькины записи писал, то, што касается сша - меня не касается
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11.09.2020 14:48 Ответить
андрюша дрюкач... и папенька егойный леня дрюкач... первый - выпускник Высшей школы КГБ СССР им. великого вора и убийцы феликса чахоточного, второй - заведовал кадрами в Днепре в сбу, потом леня-дохтуроколовсяческихнаук кучмо взяло его в таможню, а потом поставило на сбу... остается только спросить у пердизента желтопузикова - а баканов он чем занимается, пишет ссынарии для администрации пердизента или занимается безопасностью государства?
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11.09.2020 05:05 Ответить
рояли настраивает.......
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11.09.2020 11:37 Ответить
ЭТо ФАКТ !!! ТОЛЬКО жОЛУДЬ ПРОТИВ !))))))))))
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11.09.2020 05:49 Ответить
ПРОСТО ПОРА ПРИЗНАТЬ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО МИРА - НЕЗАКОННЫМИ !!! И ГЛАВНОЕ ПРАВО ПРИОБЛАДАНИЯ ВОГРУЗИТЬ НА НАРОДЫ !)
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11.09.2020 05:52 Ответить
Правдивый, сам хоч зрозумів що ти тут наплів ?
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11.09.2020 07:57 Ответить
главное - если гавкаешь с унисоном с америкосами отчтіваешься за каждій шаг переед американскиим ОБКОМОМ и продаешь украинский суверенитет то ты "партнёр"
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11.09.2020 08:18 Ответить
У алєнєй на мордоре пукани рвуться? 🤣🤣🤣.....так, скоморох гебнявий?
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11.09.2020 19:53 Ответить
Спасибо Америка!!!!
Вы крутые!!!
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11.09.2020 08:44 Ответить
Ясний х...,що Деркач батько та його синок якщо не прямi агенти росiйських спецслужб,то агенти впливу,а СБУ чисельнiсть якоi "выше крыши",тобто 28 -30 тис особового складу цього не помiчаэ,.Та який висновок:давним давно треба скорочувати цю чисельну армiю неробiв та трутнiв-есбеушникiв,-спецов по кошмаренню бiзнеса,якi чомусь стають слiпi i глухi стосовно Деркача,Портнова,Медведчука,Козака,Труханова(аж два росiйських паспорта) Треба в новий закон про СБУ внести квалiфiкацiйнi вимоги стосовно керiвника СБУ та його замiв,щоб неуможливити призначення людей з "вулицi".на керiвнi посади в СБУ!
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11.09.2020 09:13 Ответить
а шапито 95 против! уже американцы смеются))) а клоун чешит репу и ждет бенины рекомендации))
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11.09.2020 09:32 Ответить
бубочку оставили на закуску... "вишенканаторте"......
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11.09.2020 11:35 Ответить
пока паяц кривопупенский будет варить воду на теренах неньки делов не будет.Слуги народа рф ,засланные кизячки глупые и думают,что окопались,утро вечера мудренее...
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11.09.2020 12:32 Ответить
санкції - річ ефективна проти людей совісних. А таких як деркач треба обьявляти поза законом. І призначати премію на доставку живим чи тушкою. За пристойну плату ті, що стріляли ментів у Княжичах, доставлять птицю замовнику дуже швидко.
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11.09.2020 13:18 Ответить
Спасибо очередное американцам и очередной наш позор.
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11.09.2020 13:39 Ответить
Было бы лучше , что бы этого козла деркача посадили в США на пожизненный срок!!
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11.09.2020 13:52 Ответить
США сильная страна. Пусть этого толсторылого удушат...
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11.09.2020 14:03 Ответить
С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была независимым государством)АНДРЕЙ ДЕРКАЧ ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»

Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы.
Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
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11.09.2020 14:10 Ответить
Андрей Деркач входит в число так называемых «православных олигархов» - группы крупных бизнесменов, которые спонсируют УПЦ Московского патриархата и существенно влияют на внутреннюю жизнь этой конфессии, а также заботятся о ее интересах в Украине.
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
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11.09.2020 14:12 Ответить
ДРЮКАЧ А.
Родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске.
Син генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Деркача .
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины http://lb.ua/file/person/1406_kuchma_leonid_danilovich.html Леонид Кучма .
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
1996-1997 гг. - консультант Президента Леонида Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.
В период правления Леонида Кучмы политические и бизнес-конкуренты причисляли семью Деркачей к нелегальной торговле оружием. В частности, их фамилия упоминалась в связи с разразившимся оружейным скандалом о продаже Украиной Ираку противоракетного комплекса «Кольчуга» (в обход международных санкций)
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11.09.2020 14:13 Ответить
В январе 2009 года Деркач был делегатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(2009) Поместного Собора Русской православной церкви от мирян https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F Конотопской епархии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [
У 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Андрія Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ. 2011р - доцент Київської Духовної академії та семінарії Української Православної Церкви.(МП)
2012-2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України VII скликання від Партії регіонів
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11.09.2020 14:16 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня 2014 року голосував за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «Закони про диктатуру» .
5 июня 2012 с карты Деркача было подано голос за проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливает статус русского язика
16 января 2014 года голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
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11.09.2020 14:16 Ответить
У вересні 2018 року Деркач був однім із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання томосу
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11.09.2020 14:17 Ответить
В феврале 2008-го ДЕРКАЧ с состоянием в 162 млн. долларов занял 119-е место в рейтинге самых богатых украинцев, ежегодно составляемом журналом «Фокус».
Является сватом Владимира Литвина
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11.09.2020 14:19 Ответить
США не мають іллюзій щодо стану речей в Україні.
Самі вирішують наші проблеми - визнають Деркача працівником рос. спецслужб, вводять проти нього санкції.
Теж саме з бандитом Коломойським і його ************** , .бо розуміють, що ми неспроможн
. Що ми окуповані.
Що управління Україною перехопило ГРУ РФ і бандою бені !
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11.09.2020 14:23 Ответить
Перехопило у ЦРУ?😁
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11.09.2020 17:43 Ответить
" і його **************"

Зицпрезидентом
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11.09.2020 14:24 Ответить
Вся гебістська шушера повилазила із своїх нор , бо обрали іхнього блазня , який пообіцяв кремлю здати Украіну , ще до нового року !
І тільки завдяки патріотичним силам , цього не сталося !
Тому , Украінці , не спіть , бо ворог вже поруч з нами , а не тільки на Донбасі !
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11.09.2020 14:30 Ответить
Може вони і ОПЗЖ в повному складі на нари запроторять? Було-б добре!
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11.09.2020 16:01 Ответить
До цього не можна ставитись легковажно.
Американські спецслужби, американські дипломати, звісно вважають, що СБУ теж в курсі цієї ситуації. І
той факт, що відносно Деркача не проводиться ніяких перевірок чи слідчих заходів, маркерує позицію адміністрації України, позицію українського суспільства, яке не може йти на користь стосунків України й США !
Але ж Зепотерпілому не пече і не гріє , бо він слуга кремля !
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11.09.2020 16:06 Ответить
І останнє :
Атомна енергетика України - під контролем проросійських політиків?

Люди Деркача в керівництві компанією.
Що чекає "Енергоатом" - банкрутство чи приватизація?
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11.09.2020 16:48 Ответить
До кінця свого життя зрадник України Деркач не зможе подивитися, як догниває захід. Двері йому відкриті тільки до наваросов і мордор. Потрібно впаяти ще його родичам і дітям. Це ж його батя, кедебіст, причетний був до вбивства Гонгадзе?
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11.09.2020 19:58 Ответить
а сбу справи проти пороха штампує
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11.09.2020 20:19 Ответить
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