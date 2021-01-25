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Деркач Андрей (123) США (23253) Артеменко_Андрей (87)

Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico

Внефракционный нардеп Андрей Деркач, обвиняемый в помощи Кремлю во вмешательстве в выборы 2020 года в США, расстался со своей командой лоббистов в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Politico сообщил один из экс-лоббистов, который теперь сотрудничает с правоохранительными органами США.

Отмечается, что Деркач в апреле этого года нанял бывшего украинского нардепа Андрея Артеменко и Набиля Бейдера для представления его интересов в Вашингтоне. Тогда Деркач помогал адвокату Трампа Руди Джулиани искать компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына.

Однако 15 августа Минюст США сообщил, что Артеменко и Бейдер более не представляют интересы Деркача. Следует отметить, что за неделю до этого американская контрразведка заявила, что Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США. 

Как Бейдер, так и Артеменко подтвердили, что они больше не работают с Деркачем. Сам Деркач пока не комментировал данный факт.

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Топ комментарии
+18
Иуда. Что там Зеля заявлял про продолжение скандала с пленками Деркача? Еще есть записи? Больше опубликовать уже не хочет?
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31.08.2020 12:18
+17
Использованный кремлядями гаNд@н...
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31.08.2020 12:14
+14
Использованньій.
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31.08.2020 12:14
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Использованньій.
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31.08.2020 12:14 Ответить
Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 8838
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31.08.2020 12:17 Ответить
Угу.Там уже и штопать нечего. Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 6558
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31.08.2020 12:41 Ответить
настанет время и эта **** деркач ответит по полной
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31.08.2020 12:51 Ответить
та неее написано на упаковке Деркач дырявый брак... Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 1878
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31.08.2020 13:01 Ответить
Использованный кремлядями гаNд@н...
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31.08.2020 12:14 Ответить
использованньій єто если на бабки кинули, то еще и лох, а если заплачено то просто продажньій, но не лох
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31.08.2020 12:32 Ответить
От тока не надо! Все знают кто на самом деле "не лох"! Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 5175
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31.08.2020 14:23 Ответить
Руди его не бросит пока Трамп не выиграет.
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31.08.2020 12:15 Ответить
Иуда. Что там Зеля заявлял про продолжение скандала с пленками Деркача? Еще есть записи? Больше опубликовать уже не хочет?
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31.08.2020 12:18 Ответить
Да что там не хочет? Сварганят товарищи ещё много разных всяких, и будет деркач и дальше представлять... Иначе чаем угостят..товарищи.
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31.08.2020 12:23 Ответить
Помпео ему сказал, что бы дурь свою сильно не выпячивал, а то "рейтинг" совсем упадет...
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31.08.2020 12:24 Ответить
в США щур Деркач більше не поїде, попав до списку санкцій. Та ще можливо і рахунки заблокують. Так має бути з кожним слугою засрашки.
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31.08.2020 12:32 Ответить
у него теперь лоббисты с раши
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31.08.2020 12:28 Ответить
Сам Деркач пока не комментировал данный факт.Источник: https://censor.net/ru/n3216716

Еще бы, у "использованного" в зобу дыханье сперло, и не зря...
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31.08.2020 12:32 Ответить
Класика - злочин і кара... Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 2539
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31.08.2020 12:42 Ответить
Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 656
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31.08.2020 12:57 Ответить
"Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico..."

Якщо Деркач вже використаний "гандон", то можливо його пора вже повісити?
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31.08.2020 13:16 Ответить
Использованный кремлем гандон Деркач...
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31.08.2020 13:19 Ответить
Одною дупою на двох стільцях тяжко всидіти, щоб каліцтва не трапилось.
Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 5418
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31.08.2020 13:27 Ответить
Харю, сволота ,отъел!
Повесить!
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31.08.2020 13:33 Ответить
Харю, сволота ,отъел!
Повесить!
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31.08.2020 13:36 Ответить
С Мартыненка такой лабабуст как с меня космонавт, просто пришло время Джулику балласт сбрасывать. Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 2614
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31.08.2020 13:52 Ответить
Гебешного щура використали, як презерватив і викинули на смітник, в якому ******** копирсатися ватяне збіговисько з "ЗАжиддя".
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31.08.2020 14:59 Ответить
ХА-ха-ХАВ! Ось воно що ! Значить ця кремлівська ЗСУЧИНА СУЧИНА, підставила Україну при допомозі колишнього зрадника Артеменка, що продавав Росії нашу землю, людей, Конституцію( як це повторюють уже Фокін, Кравчук, Зеленський), Державність, Законність., АВТОРИТЕТ УКРАЇНИ.... по наказовому з Москви "втручанню" у вибори США під "прапором України". Ну, ПАДАЛЬ! ТРИБУНАЛ ГАДУ І ВИРОК НА МІСЦІ !
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31.08.2020 21:31 Ответить
 
 