"Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico..."

Внефракционный нардеп Андрей Деркач, обвиняемый в помощи Кремлю во вмешательстве в выборы 2020 года в США, расстался со своей командой лоббистов в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Politico сообщил один из экс-лоббистов, который теперь сотрудничает с правоохранительными органами США.

Отмечается, что Деркач в апреле этого года нанял бывшего украинского нардепа Андрея Артеменко и Набиля Бейдера для представления его интересов в Вашингтоне. Тогда Деркач помогал адвокату Трампа Руди Джулиани искать компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына.

Однако 15 августа Минюст США сообщил, что Артеменко и Бейдер более не представляют интересы Деркача. Следует отметить, что за неделю до этого американская контрразведка заявила, что Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США.

Как Бейдер, так и Артеменко подтвердили, что они больше не работают с Деркачем. Сам Деркач пока не комментировал данный факт.

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