УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8750 відвідувачів онлайн
Новини
8 925 25

Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico

Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico

Позафракційний нардеп Андрій Деркач, обвинувачений у допомозі Кремлю у втручанні у вибори 2020 року в США, розійшовся зі своєю командою лобістів у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Politico повідомив один з екслобістів, який тепер співпрацює з правоохоронними органами США.

Зазначається, що Деркач у квітні цього року найняв колишнього українського нардепа Андрія Артеменка і Набіля Бейдера для представлення його інтересів у Вашингтоні. Тоді Деркач допомагав адвокату Трампа Руді Джуліані шукати компромат на кандидата в президенти США Джо Байдена і його сина.

Проте 15 серпня Мін'юст США повідомив, що Артеменко і Бейдер більш не представляють інтересів Деркача. Слід зазначити, що за тиждень до цього американська контррозвідка заявила, що Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США.

Як Бейдер, так і Артеменко підтвердили, що вони більше не працюють з Деркачем. Сам Деркач поки не коментував цей факт.

Також дивіться: Голос Путіна розповів про нову російську технологію підробки голосів глав держав. ВIДЕО

Автор: 

Деркач Андрій (151) США (22568) Артеменко_Андрій (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Иуда. Что там Зеля заявлял про продолжение скандала с пленками Деркача? Еще есть записи? Больше опубликовать уже не хочет?
показати весь коментар
31.08.2020 12:18
+17
Использованный кремлядями гаNд@н...
показати весь коментар
31.08.2020 12:14
+14
Использованньій.
показати весь коментар
31.08.2020 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Использованньій.
показати весь коментар
31.08.2020 12:14 Відповісти
Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 8838
показати весь коментар
31.08.2020 12:17 Відповісти
Угу.Там уже и штопать нечего.
показати весь коментар
31.08.2020 12:41 Відповісти
настанет время и эта **** деркач ответит по полной
показати весь коментар
31.08.2020 12:51 Відповісти
та неее написано на упаковке Деркач дырявый брак...
показати весь коментар
31.08.2020 13:01 Відповісти
Использованный кремлядями гаNд@н...
показати весь коментар
31.08.2020 12:14 Відповісти
использованньій єто если на бабки кинули, то еще и лох, а если заплачено то просто продажньій, но не лох
показати весь коментар
31.08.2020 12:32 Відповісти
От тока не надо! Все знают кто на самом деле "не лох"!
показати весь коментар
31.08.2020 14:23 Відповісти
Руди его не бросит пока Трамп не выиграет.
показати весь коментар
31.08.2020 12:15 Відповісти
Иуда. Что там Зеля заявлял про продолжение скандала с пленками Деркача? Еще есть записи? Больше опубликовать уже не хочет?
показати весь коментар
31.08.2020 12:18 Відповісти
Да что там не хочет? Сварганят товарищи ещё много разных всяких, и будет деркач и дальше представлять... Иначе чаем угостят..товарищи.
показати весь коментар
31.08.2020 12:23 Відповісти
Помпео ему сказал, что бы дурь свою сильно не выпячивал, а то "рейтинг" совсем упадет...
показати весь коментар
31.08.2020 12:24 Відповісти
в США щур Деркач більше не поїде, попав до списку санкцій. Та ще можливо і рахунки заблокують. Так має бути з кожним слугою засрашки.
показати весь коментар
31.08.2020 12:32 Відповісти
у него теперь лоббисты с раши
показати весь коментар
31.08.2020 12:28 Відповісти
Сам Деркач пока не комментировал данный факт.Источник: https://censor.net/ru/n3216716

Еще бы, у "использованного" в зобу дыханье сперло, и не зря...
показати весь коментар
31.08.2020 12:32 Відповісти
Класика - злочин і кара...
показати весь коментар
31.08.2020 12:42 Відповісти
Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico - Цензор.НЕТ 656
показати весь коментар
31.08.2020 12:57 Відповісти
"Использованный Кремлем нардеп Деркач лишился поддержки лоббистов в США, - Рolitico..."

Якщо Деркач вже використаний "гандон", то можливо його пора вже повісити?
показати весь коментар
31.08.2020 13:16 Відповісти
Использованный кремлем гандон Деркач...
показати весь коментар
31.08.2020 13:19 Відповісти
Одною дупою на двох стільцях тяжко всидіти, щоб каліцтва не трапилось.
показати весь коментар
31.08.2020 13:27 Відповісти
Харю, сволота ,отъел!
Повесить!
показати весь коментар
31.08.2020 13:33 Відповісти
Харю, сволота ,отъел!
Повесить!
показати весь коментар
31.08.2020 13:36 Відповісти
С Мартыненка такой лабабуст как с меня космонавт, просто пришло время Джулику балласт сбрасывать.
показати весь коментар
31.08.2020 13:52 Відповісти
Гебешного щура використали, як презерватив і викинули на смітник, в якому ******** копирсатися ватяне збіговисько з "ЗАжиддя".
показати весь коментар
31.08.2020 14:59 Відповісти
ХА-ха-ХАВ! Ось воно що ! Значить ця кремлівська ЗСУЧИНА СУЧИНА, підставила Україну при допомозі колишнього зрадника Артеменка, що продавав Росії нашу землю, людей, Конституцію( як це повторюють уже Фокін, Кравчук, Зеленський), Державність, Законність., АВТОРИТЕТ УКРАЇНИ.... по наказовому з Москви "втручанню" у вибори США під "прапором України". Ну, ПАДАЛЬ! ТРИБУНАЛ ГАДУ І ВИРОК НА МІСЦІ !
показати весь коментар
31.08.2020 21:31 Відповісти
 
 