Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico

Позафракційний нардеп Андрій Деркач, обвинувачений у допомозі Кремлю у втручанні у вибори 2020 року в США, розійшовся зі своєю командою лобістів у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Politico повідомив один з екслобістів, який тепер співпрацює з правоохоронними органами США.

Зазначається, що Деркач у квітні цього року найняв колишнього українського нардепа Андрія Артеменка і Набіля Бейдера для представлення його інтересів у Вашингтоні. Тоді Деркач допомагав адвокату Трампа Руді Джуліані шукати компромат на кандидата в президенти США Джо Байдена і його сина.

Проте 15 серпня Мін'юст США повідомив, що Артеменко і Бейдер більш не представляють інтересів Деркача. Слід зазначити, що за тиждень до цього американська контррозвідка заявила, що Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США.

Як Бейдер, так і Артеменко підтвердили, що вони більше не працюють з Деркачем. Сам Деркач поки не коментував цей факт.

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