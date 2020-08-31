Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico
Позафракційний нардеп Андрій Деркач, обвинувачений у допомозі Кремлю у втручанні у вибори 2020 року в США, розійшовся зі своєю командою лобістів у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Politico повідомив один з екслобістів, який тепер співпрацює з правоохоронними органами США.
Зазначається, що Деркач у квітні цього року найняв колишнього українського нардепа Андрія Артеменка і Набіля Бейдера для представлення його інтересів у Вашингтоні. Тоді Деркач допомагав адвокату Трампа Руді Джуліані шукати компромат на кандидата в президенти США Джо Байдена і його сина.
Проте 15 серпня Мін'юст США повідомив, що Артеменко і Бейдер більш не представляють інтересів Деркача. Слід зазначити, що за тиждень до цього американська контррозвідка заявила, що Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США.
Як Бейдер, так і Артеменко підтвердили, що вони більше не працюють з Деркачем. Сам Деркач поки не коментував цей факт.
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Еще бы, у "использованного" в зобу дыханье сперло, и не зря...
Якщо Деркач вже використаний "гандон", то можливо його пора вже повісити?
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