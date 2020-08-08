УКР
Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка

Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка

Росія використовувала колишнього регіонала, а нині позафракційного народного депутата Андрія Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві голови Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни, опублікованому на його сайті.

В цілому заява присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у  країні, які відбудуться восени цього року.

За його словами, нинішні дії Росії "узгоджуються з публічною критикою Москви" на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віцепрезидентом США, "за його роль в політиці адміністрації Барака Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії".

Як приклад Еваніна назвав скандал навколо "плівок Деркача". На його думку, Деркач, який опублікував ці записи, є "проросійським українським парламентарем". Мета Деркача - "підірвати кандидатуру Байдена і позицію Демократичної партії", зазначив Еваніна.

Водночас позицію Трампа, за його словами, російська влада, навпаки, намагається поліпшити.

"Деякі пов'язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні", - заявив глава американської контррозвідки.

Топ коментарі
+37
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/468575, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. По-перше, в інфі йдеться про інші "плівки Деркача" (оскільки сам Байден ще в 2016-му розповідав, як він вимагав поміняти генпрокурора; і, головне, пояснював, чому вимагав); по-друге, комісія конгресу США встановила, що Байден цією вимогою не переслідував менркантильної чи корупційної мети; по-третє, інфа говорить про те, що Деркач - консерва ФСБ, і оприлюдненні ним плівки є скомпільовані руками ФСБ.
показати весь коментар
08.08.2020 03:25 Відповісти
+26
опзж и слуга народа - это одно и то же
показати весь коментар
08.08.2020 06:10 Відповісти
+18
Вот эта паршивая семейка кгбистов Деркачей всю жизнь гадят Украине , А ЗНАЧИТ КАЖДОМУ УКРАИНЦУ
НЕ ПОРА ЛИ ПРОЯВИТЬ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ КГБИСТАМ СТУКАЧАМ И ДРУГОЙ ИМПЕРСКОЙ ШВАЛИ ПОКИНУТЬ УКРАИНУ И быть БЕЗ ПРААА ГОЛОСА
ПОВЕРЬТЕ, Украина очиститься
показати весь коментар
08.08.2020 05:04 Відповісти
Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка - Цензор.НЕТ 8557Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка - Цензор.НЕТ 715....
показати весь коментар
08.08.2020 06:17 Відповісти
Які вони кумедні та нікчемні, ці піндоси зі своїм скигленням про "втручання Росії у вибори".
Якщо дійсно є таке втручання, то вжийте дієвих заходів і не скигліть як якісь чмошники.
показати весь коментар
08.08.2020 06:22 Відповісти
почекайте-вони все роблять повільно але досконало...в грудні ми багато чого дізнаемося...
показати весь коментар
08.08.2020 06:59 Відповісти
Абидна, да?
показати весь коментар
08.08.2020 07:08 Відповісти
это расея заставила барыгу вилять обрезанным концом перед байденом и долаживать -усе выполнено и перевыполнено, шо ище изволите? предатель
показати весь коментар
08.08.2020 06:54 Відповісти
о какой троляка ольгинский вылез - "Александр Головатюк"
показати весь коментар
08.08.2020 08:04 Відповісти
я не в праве его судить,но каждый получит по его заслугам
показати весь коментар
08.08.2020 23:13 Відповісти
тепер пану Деркачу один шлях-в растов... "правдоруб" херов...
показати весь коментар
08.08.2020 06:57 Відповісти
Или в Гуантанамо.
показати весь коментар
08.08.2020 11:36 Відповісти
Записи разговоров "на пленки" производились в личном кабинете президента Порошенко под грифом "Секретно", доступ к которым крайне ограничен, но эти пленки использовались росиянами.
Так что, кацапы хозяева кабинета президента Украины и всех гостайн страны?
показати весь коментар
08.08.2020 07:03 Відповісти
представляете что теперь "пишут" в личном кабинете Зеленского..?
показати весь коментар
08.08.2020 07:23 Відповісти
А чего ты считаешь, что мне это интересно?
Фантазер ты, любящий подсматривать в замочную скважину.
показати весь коментар
08.08.2020 08:22 Відповісти
Депутат деркач-бумажка для кацапской ж@пы. А разве этим деркачаммураевымрабиновичам и прочей нечисти привыкать к этому?
показати весь коментар
08.08.2020 07:06 Відповісти
зесрань,ваша зеля в такой сраке,что ...смешны ваши писки тут в унисон с кацапьем))))а вас предупреждали ,что из за того оно обезумело и открыто легло под кацапье,в марной попытке посадить Пороха,зебобу просто изничтожат
показати весь коментар
08.08.2020 08:00 Відповісти
успокойтесь . . . шоколадного реально никто садить не собирается . . . за коррупцию не привлекают
показати весь коментар
08.08.2020 12:01 Відповісти
А если учесть, что ту коррупцию никто не может никак найти, то для альтернативно одаренных вообще печальная картина вырисовывается...
показати весь коментар
08.08.2020 12:33 Відповісти
. . . давайте вдумаемся в каждое слово . . . "в самой коррумпированной стране Европы не нашли коррупционеров" . . . это смешно и горько
показати весь коментар
08.08.2020 13:01 Відповісти
Писать разговоры президентов это обычная практика почти во всех странах мира.
И организаторы таких записей сами президенты. А вот как такие секретные записи попали в руки спецслужб другого государства - вопрос.
А может и не попадали? Просто кто-то из тех, кто имел доступ к записям, решил заработать и продал эти записи своим же, желающим утопить Порошенко?
показати весь коментар
08.08.2020 08:23 Відповісти
для начала надо установить подлинность и отсутствие монтажа...а пом исходя из содержания опубликованого надо или сажать порошенко и байдена или нагаждать... если плёнки подлинные то речь идёт о ПОЛНОЙ ПОТЕРИ СУВЕРЕНИТЕТА страны
показати весь коментар
08.08.2020 09:09 Відповісти
Американські ЗМІ всі пишуть, що плівки фейк і там від них резонансу ніякого, це у нас тут обговорюють...
І так, я в цій ситуації не вірю ні Пєті, ні Зєлі з Деркачем, а вірю американським незалежним ЗМІ!
показати весь коментар
08.08.2020 10:03 Відповісти
Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена серьезно отредактированы. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс, передает The Washington Post 20 мая.
Т.е. Байден не отрицает подлинность плёнок, а говорит, что они опубликованы только "нужными" и выгодными для "кого-то" кусками, а не весь разговор, который имел место быть.
показати весь коментар
08.08.2020 12:38 Відповісти
Там в оригіналі heavily edited, це ще також перекладається з англ, як "змонтовані"... Тобто там може бути не лише нарізка, але й монтаж...

От навіть гугль-транслейт каже: edit - монтувати, редагувати.
показати весь коментар
08.08.2020 12:44 Відповісти
Там есть пояснение, что разговор нарезан так, чтобы складывалось определённое мнение у слушателя. Т.е. это говорит о "редакции" в смысле- именно нарезки из всего разговора, а не подделки голосов.
показати весь коментар
08.08.2020 12:48 Відповісти
Так і нарізать красиво - це теж монтаж... От фраза: "Я йому кажу, невже ти дійсно вважаєш, що з путіним треба дружить". Вирізається "невже ти дійсно вважаєш" і що виходить?

Я до всіх плівок ставлюся з підозрінням, поки немає данних експертизи чи іншого підтвердження їх достовірності. І тут пофіг уже на прізвища тих, хто на плівках - чи це Пєтя і Байден, Зе з Трампом чи Кучма з Литвином...

Але той факт, що уже республіканці навіть не приділяють уваги цим плівкам, а у всіх ЗМІ США пишуть, що Деркач pro-Russian депутат і son of KGB general і це показово...
показати весь коментар
08.08.2020 12:56 Відповісти
Вопрос почему не проводят эту экспертизу? В США понятно и не проводят т.к. Байден и не отрицает, что это он на записях. А в Украине? Интересно не правда ли? Вон по записям судьи Вовк мигом провели, а тут тишина и мёртвые с косами стоят...
показати весь коментар
08.08.2020 13:38 Відповісти
Хай проводять, я теж за! Давно пора, але дивно, якщо у влади стільки кримінальних справ на Порошенка, то вони б, навпаки, мали б швидко провести експертизу...
показати весь коментар
08.08.2020 16:33 Відповісти
Дурню, на заборе слово х#й пишут.. Для начала, чтобы что-то утверждать нужно провести экспертизу... А так.. жёлтая пресса и в Африке будет жёлтая..
показати весь коментар
08.08.2020 13:55 Відповісти
Одразу видно москаля.... Не міряй американську пресу по своїх кацапських стандартах!
показати весь коментар
08.08.2020 14:06 Відповісти
Сразу видно упоротого порохобота. Экспертизу кто нибудь делал, скажи олень? Или опять бла-бла-бла..?
показати весь коментар
08.08.2020 17:22 Відповісти
Ну да, у москалів кожен українськомовний - одразу порохобот
І да, чо ти такий неграмотний - ком немає, грамотичні помилки. Що за утворення в тебе? Челябінське ПТУ?))
показати весь коментар
08.08.2020 17:41 Відповісти
Ты, учитель русского языка или перфекционист? Но как для учителя - слаб. А как перфекциониста - неряшлив. Свои лучше пересчитай "помилки", уникум) И да, ты ещё достаточно глуп. Где ты прочёл у меня, что "кожен українськомовний - одразу порообот"? И почему ты решил, что я "москаль"? Сам себе надумал? Или так сказали?
показати весь коментар
08.08.2020 19:37 Відповісти
Ти вирішив, що я порохобот (хоча я за Гриценка голосував ), я вирішив, що ти - москаль...
Так яке утворення?))
І які в мене помилки?)
показати весь коментар
08.08.2020 19:46 Відповісти
Два высших: техническое и экономическое. Нефтехимия, нефтепереработка - эти слова слышал когда-нибудь? И мой вопрос без ответа: ты учитель или перфекционист? Проверяешь на сайте наличие запятых в комментариях? Типа "проФФеСор") Больная тема? Подработка?
показати весь коментар
08.08.2020 22:01 Відповісти
Ну от, я ж казав, що ти москаль))) От і спалився красиво... Гугль-транслейт чи яндекс?))

Українець би давно побачив, що його намагаються підловити, а ти попався!

Чао, кацапчику))) У спам!
показати весь коментар
08.08.2020 22:07 Відповісти
Во втором туре наверное тоже за Грицика голосовал, чучело) Украинцы - 24%, все остальные - "москали". Да, ты реально тупой упоротый порохобот. Что и требовалось доказать.
показати весь коментар
08.08.2020 22:42 Відповісти
О, у кацапа почались страшні борошна сумління, але він досі так і не зрозумів, на чому проколовся... І всіх обзиває порохоботами)))) По твоїй логіці у нас підлога країни - порохоботи?
показати весь коментар
08.08.2020 22:48 Відповісти
"..але він досі так і не зрозумів, на чому проколовся.." - Шерлок Холмс тут отдыхает))) До слез))) Однозначно, что у меня нет сомнений, ты дядя - идиот! Не епи людям мозги, иди спи уже)
показати весь коментар
08.08.2020 23:08 Відповісти
А ти іди лікуй своє утворення - воно в тебе по ходу злоякісне і в голові, а не технічне))))))))))))
показати весь коментар
08.08.2020 23:11 Відповісти
Не утворення, а освiта.
показати весь коментар
09.08.2020 07:00 Відповісти
Конкретно у цього кацапа - утворення, причому злоякісне і в голові (написав це вище)... Попався кацап на простенький гачок!
показати весь коментар
09.08.2020 10:28 Відповісти
пора вже цьому путінському членососу на маЦквабад перебиратись
показати весь коментар
08.08.2020 09:10 Відповісти
многие оправдания"зе" слугой "честных" региональных деятелей и их назначения на наивысшие должности украинской власти,говорят о тех же рашистских назначениях для влияния на политику возврата Украины под влияние рашистское..
показати весь коментар
08.08.2020 09:13 Відповісти
а перед Буратиной - реинкарнацией кремлевских шестерок занимался его попередник . . . пример - Пинчук
показати весь коментар
08.08.2020 11:59 Відповісти
Эта фсб-шная мразь деркач подставляет Украину для *****, но почему у зе нет к этому кремлёвскому гандону вопросов?
показати весь коментар
08.08.2020 09:43 Відповісти
не думаю что есть вопросы из чьей бочки этот фикал но есть вопросы к тем кто ручкается и
садится за стол переговоров с ихтамнетной тойстороной - а не порабы воткнуть затычку лет
эдак на 5 а то и на 10 и - пусть тонут в своём дерьме как камбоджа во времена красных кхме-
ров https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
показати весь коментар
08.08.2020 09:48 Відповісти
скільки ж у нас гебешних гнид у владі!
а мені тут закидають "кто с табой нісагласєн, тот мацковскій агєнт!
так! і інакше не буде! бо ніколи мені розбиратись, хто мацковський, а хто тупий підгавкувач
показати весь коментар
08.08.2020 10:01 Відповісти
недобитый комуняцко рыговский Пидарок!!!!
показати весь коментар
08.08.2020 10:14 Відповісти
Ще один кацапський зливний бачок до унітазу,тільки і всього...
показати весь коментар
08.08.2020 10:34 Відповісти
Не може бути. В Україні так вірять його "плівкам", розбирають на цитати, створюють меми. А тут таке. А воно звичайна фсб-шна гнида. Ну як же так?
показати весь коментар
08.08.2020 10:58 Відповісти
. . . про "фсб-шна гнида" никто не сомневается . . . НО . . . ведь пленки (с вылизывание Путляры) - не монтаж
показати весь коментар
08.08.2020 11:56 Відповісти
Та ви шо? "Плівки" з Байденом- монтаж, а з фуйом, ну прям, "оригінали". І у вас є експертні висновки? Чи, достатньо того, що вам так хочеться? Бо, без цього фсб-ного лайна, ви не розумний чувак, а звичайний лох, якого розвели на довірі?
показати весь коментар
08.08.2020 12:41 Відповісти
г-н Портников (известный п. . .-бот) - не ставит под сомнение запись . . . он лишь говорит - что именно так разговаривают политики (наверное забыл про Саакашвили - там просто разорвали дип.отношения) . . .
показати весь коментар
08.08.2020 13:06 Відповісти
Г-н Портніков, лише зазначив, що в цих плівкаах, навіть, якби вони були б справжніми, а не монтованими, немає крамоли. Та він не засвідчував їх оригінальність.
показати весь коментар
08.08.2020 13:45 Відповісти
Журналист: теперь, когда какое-то чудовище напишет вам «Обнимаю. Жму руку» - смело спрашивайте, сколько ему платит Кремль?
https://replyua.net/politika/218359-zhurnalist-teper-kogda-kakoe-to-chudovische-napishet-vam-obnimayu-zhmu-ruku-smelo-sprashivayte-skolko-emu-platit-kreml.html
показати весь коментар
08.08.2020 11:06 Відповісти
. . . Путляру - он убедительнее приветствовал
показати весь коментар
08.08.2020 11:54 Відповісти
Вам скільки в очі не с.и, а ви про росу. Не зупиняйтесь. "Без лоха, жизнь плоха".
показати весь коментар
08.08.2020 12:43 Відповісти
цирк всего за год превратил страну в помойную яму, овцы хавают.
показати весь коментар
08.08.2020 11:46 Відповісти
"цирк" продолжается последние 30 лет . . . а в Грузии - он завершился с приходом г-на Саакашвили во власть
показати весь коментар
08.08.2020 11:51 Відповісти
. . . конечно же, к личности Деркача (приближенного к Кучме) - отвращение . . . однако, интересно было узнать как шоколадный вылизывает Путляру . . . а за неделю перед этим возражал Верещук - что не поздравлял каспскую нечисть
показати весь коментар
08.08.2020 11:49 Відповісти
Пшел нах, кацап
показати весь коментар
08.08.2020 12:27 Відповісти
В принципе, кто виноват, тот кто совершил преступление или тот кто рассказал об этом преступлении?
Ибо, если он промолчит, то становится соучастником преступления.
показати весь коментар
08.08.2020 12:32 Відповісти
наша "РАЗВЕДКА" не может даже сказать КТО за РОДИНУ, а кто за рашку!!! Какие вопросы и к кому?
показати весь коментар
08.08.2020 13:10 Відповісти
есть простое гигиеническое правило : "связан с КГБ ? - нахер"
П.С.
деркач имеет отношение к КГБ ? мне больше ничего не нужно пояснять.
показати весь коментар
08.08.2020 13:16 Відповісти
Вот что сказал путиноид Дерипаска о победе Байдена на выборах президента США .https://regnum.ru/news/polit/3017284.html
показати весь коментар
08.08.2020 13:21 Відповісти
Ну понятно, что разглашение подобной информации вредит Байдену, как кандидату в президенты США, т.е. действительно можно сказать, что это вмешательство в выборы. Но для Украины же важно не это, а была ли достоверная та информация, но это почему-то не торопятся опровергать, все просто упали на мороз, по понятным причинам.
показати весь коментар
08.08.2020 13:53 Відповісти
Випускникам кацапських і совєтський ВУЗів треба було покроково закривати допуск до держ.таемниць і можливість служити у спецурі України. Треба було витримати часовий лаг 20 років, а потім стар.спеців на пенсію.
показати весь коментар
08.08.2020 13:56 Відповісти
Украине стоило бы принять закон на подобие Патриотического акта, который приняли США в 2001 году, чтобы службы национальной безопасности могли получить более эффективные инструменты для защиты национальной безопасности Украины.
Но, есть важное но. вот только кто будет следить за тем, чтобы с помощью такого закона давили бы именно врагов Украины, ведь суддейский корпус Украины находится на довольствии Путлера, трудно среди этих коррупционеров найти хоть одного патриота страны, а СБУ сейчас напичкана ставленниками зебилов, в которых я тоже патриотов Украины разглядеть никак не могу, так что по такому закону, если бы его приняли, скорее всего прессочвали бы защитников безопасности Украины.
Нужно менять власть, люстрировать суддей, и опять менять кадровый состав СБУ, впрочем службе не привыкать, ее уже несколько раз перетряхивали, с тех пор, когда развалилась рашенская недоимперия.
показати весь коментар
08.08.2020 15:03 Відповісти
At his golf club, Trump nonsensically accuses Democrats of election 'cheating'.
https://edition.cnn.com/2020/08/07/politics/donald-trump-press-briefing-democrats-cheating-election-fact-check/index.html
"The Democrats are cheating on the election. Because that's exactly what they're doing. If you look at what they're doing even with these negotiations. That's an influence, and an unfair influence, on an election," he said.

Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка - Цензор.НЕТ 184
показати весь коментар
08.08.2020 15:51 Відповісти
А другие, чем хуже: Ермак, Портнов, Медведчук?, Абидна прям.
показати весь коментар
08.08.2020 16:25 Відповісти
Деркач мур.о кгбистское
показати весь коментар
08.08.2020 17:17 Відповісти
Таки да, препятствование финансированию демократов коррупционными деньгами, высосанными из украинского народа, - это грубое вмешательство в американские выборы.
показати весь коментар
08.08.2020 17:19 Відповісти
В тюрьму ********!
показати весь коментар
08.08.2020 19:05 Відповісти
Йде дуже жорстка боротьба за майбутьню владу і в українців вибір мізерний або Ж....лок-----або-- Порох,ВСЕ--без альтернативи!! І сьогодні йде жорстка боротьба,Порох майже два роки не керує,але і досі в усьому винен,а Зе--ну ВОНО і є ЗЕ!!! Тож любі УКРАЇНЦІ,або з Порохом в Європу,або з Медведчуком в СССР!!!! І тут буде все як на лодоні,кацапня і НАШІ ГНИДИ проголосують за Рабіновича і К.,а проукраїнські сили за Пороха,ну можливо злетить якась ЗІРКА-СПАСИТЕЛЬ,але я не вірю. Тож пора вже всім силам проукраїнським обєднуватись і йти одною шеренгою і ЗРОЗУМІТИ,ЩО ГОЛОСУЄШ НЕ ЗА ПОРОХА,А ЗА МАЙБУТЬНЕ ОНУКІВ,діти мабуть не доживуть.
показати весь коментар
08.08.2020 21:24 Відповісти
Што значит использовала? Это его работа прямая! Так сказать, должностные обязанности генерала ФСБ! Он за это заплаты и премии нехилые получает уже лет 35!
показати весь коментар
08.08.2020 23:13 Відповісти
Где расследование бакановым путей попадания пленок в руки фсбшного ублюдка деркача?Уже прошло несколько месяцев после первого вброса.

Или это ОПа выдала врагу секретные пленки для монтажа, поэтому результатов расследования при зебилах мы не дождемся??
показати весь коментар
09.08.2020 01:21 Відповісти
Деркач мог бы получить 10 миллионов и участие в программе по защите свидетелей.
показати весь коментар
09.08.2020 22:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 