Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка

Росія використовувала колишнього регіонала, а нині позафракційного народного депутата Андрія Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві голови Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни, опублікованому на його сайті.

В цілому заява присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у країні, які відбудуться восени цього року.

За його словами, нинішні дії Росії "узгоджуються з публічною критикою Москви" на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віцепрезидентом США, "за його роль в політиці адміністрації Барака Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії".

Як приклад Еваніна назвав скандал навколо "плівок Деркача". На його думку, Деркач, який опублікував ці записи, є "проросійським українським парламентарем". Мета Деркача - "підірвати кандидатуру Байдена і позицію Демократичної партії", зазначив Еваніна.

Водночас позицію Трампа, за його словами, російська влада, навпаки, намагається поліпшити.

"Деякі пов'язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні", - заявив глава американської контррозвідки.

