Бойцы 47-й ОМБр "Магура" спасают своего раненого побратима: "Держись до вечера, брат. Вечером заберем". ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" спасли своего раненого побратима и вывезли его в безопасное место.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с историей спасения бойца с позывным Малый и фрагментами спасательной операции опубликована в соцсетях.

"Держись до вечера, брат. Вечером заберем", - сверток с такими словами, флагом Украины, теплой водой, грелками и таблетками сбросили наши пилоты "Малому", раненому бойцу 47 бригады "Магура". Эта история могла бы стать основой боевика, но сейчас это часть нашей реальности. Сбрасывание врага. Ранение в ногу. Пришел в себя. Два бушлата и термоодеяло. Мороз. Укутавшись, раненый "Малый" поддерживал искру своей жизни целые сутки. Воина заметили пилоты 47-й бригады с ББС (батальона беспилотных систем), и попросили 3 мб выделить Bradley для эвакуации. Но проходило все тяжело. Было 5 вражеских FPV. Это унесло жизнь командира экипажа. Не хватает слов, насколько больно, что эта операция не обошлась без потери. Но. Будут ли и в дальнейшем такие операции? Будут. Потому что это и есть одно из принципиальных различий между нами и врагом. Для нас каждая жизнь - ценность. Потому что мы - Люди. Дань уважения павшему побратиму!", - говорится в комментарии к видео.

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