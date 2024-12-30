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война (389) ранение (3357) эвакуация (1998) 47 отдельная механизированная бригада (242)

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" спасают своего раненого побратима: "Держись до вечера, брат. Вечером заберем". ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" спасли своего раненого побратима и вывезли его в безопасное место.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с историей спасения бойца с позывным Малый и фрагментами спасательной операции опубликована в соцсетях.

"Держись до вечера, брат. Вечером заберем", - сверток с такими словами, флагом Украины, теплой водой, грелками и таблетками сбросили наши пилоты "Малому", раненому бойцу 47 бригады "Магура". Эта история могла бы стать основой боевика, но сейчас это часть нашей реальности. Сбрасывание врага. Ранение в ногу. Пришел в себя. Два бушлата и термоодеяло. Мороз. Укутавшись, раненый "Малый" поддерживал искру своей жизни целые сутки. Воина заметили пилоты 47-й бригады с ББС (батальона беспилотных систем), и попросили 3 мб выделить Bradley для эвакуации. Но проходило все тяжело. Было 5 вражеских FPV. Это унесло жизнь командира экипажа. Не хватает слов, насколько больно, что эта операция не обошлась без потери. Но. Будут ли и в дальнейшем такие операции? Будут. Потому что это и есть одно из принципиальных различий между нами и врагом. Для нас каждая жизнь - ценность. Потому что мы - Люди. Дань уважения павшему побратиму!", - говорится в комментарии к видео.

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Боже мій! Боже мій! Та жодна армія світу не варта берців наших Воїнів!!!
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30.12.2024 13:21 Ответить
"сам помирай а товариша виручай"...
Вічна память воїну Кононенко Володимиру!
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30.12.2024 13:26 Ответить
Хай Господь Бог Всемогутній береже кожного і кожну в СОУ!
Амінь
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30.12.2024 13:37 Ответить
дивитись не буду, по коментарях розумію.
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30.12.2024 13:41 Ответить
повиздихайте усі, ви - кацапи-людожери, з вашим обмилком, сцарьом ******.. навіки..
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30.12.2024 13:43 Ответить
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30.12.2024 15:06 Ответить
 
 