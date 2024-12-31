Российские танкисты вплотную расстреливают здание, в котором прятались российские пехотинцы. ВИДЕО
Российские танкисты в упор расстреляли из орудия дом, в котором укрылись российские пехотинцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен "дружественный" огонь, опубликована в соцсетях. На записи видно, что позже украинские дроны-камикадзе уничтожили вражескую бронемашину.
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інакше, нажаль, руйнується українська власність, звісно, по-любому вже оце усе на війні - витратний матеріал, через ригоанальних та зеленських какаразніц-посєрєдінє-хотьпаржом..., яким "по-приколу" довелося тікати... лише наївно сподіваймося, що притомні-таки зробили висновки...
С карамелькой за щекою...