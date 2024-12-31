Российские танкисты вплотную расстреливают здание, в котором прятались российские пехотинцы. ВИДЕО

Российские танкисты в упор расстреляли из орудия дом, в котором укрылись российские пехотинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен "дружественный" огонь, опубликована в соцсетях. На записи видно, что позже украинские дроны-камикадзе уничтожили вражескую бронемашину.

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