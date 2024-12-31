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Российские танкисты вплотную расстреливают здание, в котором прятались российские пехотинцы. ВИДЕО

Российские танкисты в упор расстреляли из орудия дом, в котором укрылись российские пехотинцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен "дружественный" огонь, опубликована в соцсетях. На записи видно, что позже украинские дроны-камикадзе уничтожили вражескую бронемашину.

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Топ комментарии
+9
гойда, не промажьте
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31.12.2024 14:07
+8
Дерусіфікація і двіжуха !
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31.12.2024 14:16
+3
Новорічний залп!
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31.12.2024 14:18
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гойда, не промажьте
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31.12.2024 14:07 Ответить
Дерусіфікація і двіжуха !
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31.12.2024 14:16 Ответить
Новорічний залп!
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31.12.2024 14:18 Ответить
мы под колпином скотом скопом стоим лежим
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31.12.2024 14:19 Ответить
не заважайте їм
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31.12.2024 14:23 Ответить
довбоьоби 🤣🤣👌👍
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31.12.2024 14:28 Ответить
Даже и не знаю, надо ли было этот танк спалить, все ж таки у козломордого хорошо так получается, он бы мог еще много пользы дать.
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31.12.2024 14:30 Ответить
Тут, або бий своїх, що б чужі боялися, або ху...лята самі попросили, щоб на Новий рік рідним подарувати білі лади
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31.12.2024 14:34 Ответить
чеченский танкист застукал любимого ваню с другим ваней - ето класіческій любовній треугольнік
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31.12.2024 14:34 Ответить
Как однажды в Совке сказал один командир танковой дивизии-опасно не НАТО а наш советский танковый экипаж который может ехать и стрелять хрен знает куда.
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31.12.2024 14:54 Ответить
...якщо це відбувається десь на курщині-брянщині-ростовщині-московщині... - то це би взагалі було би офігенно...
інакше, нажаль, руйнується українська власність, звісно, по-любому вже оце усе на війні - витратний матеріал, через ригоанальних та зеленських какаразніц-посєрєдінє-хотьпаржом..., яким "по-приколу" довелося тікати... лише наївно сподіваймося, що притомні-таки зробили висновки...
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31.12.2024 15:05 Ответить
Поторопил, задерживаются однако.
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31.12.2024 15:13 Ответить
работайтє, "братья"!
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31.12.2024 15:44 Ответить
Хорошо сидеть в консерве,
С карамелькой за щекою...

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31.12.2024 16:15 Ответить
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31.12.2024 19:23 Ответить
Не ******* бур'яти тувінців...
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01.01.2025 13:27 Ответить
 
 