Два десантника 79 ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов. ВИДЕО

Двое бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 военных армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

Как десантники зашли на вражескую позицию

"Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов - после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают нос из укрытия.

Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности - они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж", - рассказывают в бригаде.

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Оккупанты выбрали жизнь

Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали.

На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа.

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