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Два десантника 79 ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов. ВИДЕО

Двое бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 военных армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

Как десантники зашли на вражескую позицию

"Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов - после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают нос из укрытия.

Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности - они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж", - рассказывают в бригаде.

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Оккупанты выбрали жизнь

Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали.

На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа.

Также смотрите: В рамках сегодняшнего обмена вернулся украинский журналист Роман Борщ: он пробыл в плену РФ 33 месяца. ВИДЕО

Напомним, в пятницу, 27 декабря, разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские войска захватили первого раненого северокорейского солдата на Курском направлении.

плен (2613) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


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Топ комментарии
+34
Справжні Козаки. Слава героям.
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04.01.2025 20:31
+29
Велетні!!!! Слава ЗСУ!!!!!
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04.01.2025 20:32
+24
Які ж Вправні Герої наші Воїни!!!
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04.01.2025 20:33
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Справжні Козаки. Слава героям.
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04.01.2025 20:31 Ответить
Велетні!!!! Слава ЗСУ!!!!!
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04.01.2025 20:32 Ответить
Які ж Вправні Герої наші Воїни!!!
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04.01.2025 20:33 Ответить
Самые тяжёлые болезни Тиф, Чума и русский мир
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04.01.2025 20:38 Ответить
Не в тому порядку...
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04.01.2025 22:17 Ответить
Слава воїнам ЗСУ!!! Ви Сила!
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04.01.2025 20:42 Ответить
..в таких випадках- самим приймати р1шення..)
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04.01.2025 21:23 Ответить
Вы на шо это намекаете?
Там дрон сверху пасёт.
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04.01.2025 22:06 Ответить
тітани
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04.01.2025 20:52 Ответить
вдача… та грамотна взаємодія….
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04.01.2025 21:00 Ответить
Ну от ! У наших ЗСУ є не тільки поразки.
Після валу негативн. інфи про біду з 155 бр. трохи гріє.

Дякуємо 79 ОДШБр !!
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04.01.2025 21:23 Ответить
Цім москалям пощастило…
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04.01.2025 21:24 Ответить
Сколько их там было изначально, если после двух гранат 14 в живых осталось. То то же
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04.01.2025 22:07 Ответить
Черговим українським супергероям-респектище...
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04.01.2025 21:47 Ответить
Як два козаки 14 орків у полон брали
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04.01.2025 22:11 Ответить
Це наша головна проблема зараз - таке співвідношення у піхоті 1 до 7 !!!
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04.01.2025 22:30 Ответить
Хлопці супер! Хоч би натякнули на якому напрямку це сталось...
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04.01.2025 22:19 Ответить
Зайдіть за посиланням на "тєлєгу" 79 ОДШБр, там інколи згадується "географія".
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05.01.2025 01:45 Ответить
Дорофеев Сергей отмазкі не канают, щоби вони не зробили ,вони це зробили. А по мокшанські пиши на болотах.
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04.01.2025 22:23 Ответить
Молодці хлопці! Але чому в бліндажі їх було тільки двоє?
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04.01.2025 23:29 Ответить
будуть дрова рубать та окопи копать півні
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04.01.2025 23:39 Ответить
Не будуть. "Женевська конвекція" не дозволяє.
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05.01.2025 01:34 Ответить
Для своїх потреб - можна)
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05.01.2025 02:30 Ответить
Не треба їх брати в полон. Вони добровільно йдуть на війну.
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05.01.2025 06:44 Ответить
 
 