Два десантника 79 ОДШБр взяли в плен 14 оккупантов. ВИДЕО
Двое бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 военных армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.
Как десантники зашли на вражескую позицию
"Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов - после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают нос из укрытия.
Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности - они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж", - рассказывают в бригаде.
Оккупанты выбрали жизнь
Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали.
На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа.
Напомним, в пятницу, 27 декабря, разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские войска захватили первого раненого северокорейского солдата на Курском направлении.
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Там дрон сверху пасёт.
Після валу негативн. інфи про біду з 155 бр. трохи гріє.
Дякуємо 79 ОДШБр !!