В рамках сегодняшнего обмена вернулся украинский журналист Роман Борщ: он пробыл в плену РФ 33 месяца. ВИДЕО
Во время обмена пленных 30 декабря домой вернулся бывший журналист телеканала "Эспресо" и защитник Мариуполя Роман Борщ.
Возвращение журналиста подтвердила его жена Оксана Борщ, передает Цензор.НЕТ.
Роман служил в 503 отдельном батальоне морской пехоты.
Глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что Роман Борщ провел в российском плену 33 месяца.
По его словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подавал его на обмен много раз и каждый раз Россия отказывала в обмене.
В организации "Пласт в мире" сообщили, что Роман оборонял Украину с 2018 года, в плен попал в 2022-м, обороняя Мариуполь.
Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.
Это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения.
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