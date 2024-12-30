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В рамках сегодняшнего обмена вернулся украинский журналист Роман Борщ: он пробыл в плену РФ 33 месяца. ВИДЕО

Во время обмена пленных 30 декабря домой вернулся бывший журналист телеканала "Эспресо" и защитник Мариуполя Роман Борщ.

Возвращение журналиста подтвердила его жена Оксана Борщ, передает Цензор.НЕТ.

Журналіст Роман Борщ повернувся з російського полону

Роман служил в 503 отдельном батальоне морской пехоты.

Глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что Роман Борщ провел в российском плену 33 месяца.

По его словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подавал его на обмен много раз и каждый раз Россия отказывала в обмене.

Журналіст Роман Борщ повернувся з російського полону

В организации "Пласт в мире" сообщили, что Роман оборонял Украину с 2018 года, в плен попал в 2022-м, обороняя Мариуполь.

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Журналіст Роман Борщ повернувся з російського полону

Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.

Это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения.

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Вітаю і його та інших хлопців з ПОВЕРНЕННЯМ. Чекаємо крутих репортажів від нього у майбутньому.
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30.12.2024 20:33 Ответить
 
 