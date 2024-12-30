76 военнослужащих системы МВД вернулись из плена в рамках сегодняшнего обмена, - Клименко

Во время обмена пленными сегодня, 30 декабря, между РФ и Украиной домой вернулись 76 военнослужащих системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня радостные новости. Вернулись домой 76 военнослужащих системы МВД: 43 гвардейца и 33 пограничника. Это наши защитники Мариуполя, Змеиного и Чернобыльской АЭС. Мы позаботимся, чтобы наши люди получили всю необходимую помощь и поддержку.



Впереди у них длительная реабилитация, но сначала - такие долгожданные объятия родных. Искренние, нескрываемые эмоции", - отметил он.

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Также Клименко поблагодарил президента Украины, руководителя Офиса Президента и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.