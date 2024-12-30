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военнопленные (990) МВД (9151) обмен (1343) Клименко Игорь (385)

76 военнослужащих системы МВД вернулись из плена в рамках сегодняшнего обмена, - Клименко

189 українців повернулись з полону напередодні Нового року

Во время обмена пленными сегодня, 30 декабря, между РФ и Украиной домой вернулись 76 военнослужащих системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня радостные новости. Вернулись домой 76 военнослужащих системы МВД: 43 гвардейца и 33 пограничника. Это наши защитники Мариуполя, Змеиного и Чернобыльской АЭС. Мы позаботимся, чтобы наши люди получили всю необходимую помощь и поддержку.

Впереди у них длительная реабилитация, но сначала - такие долгожданные объятия родных. Искренние, нескрываемые эмоции", - отметил он.

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Также Клименко поблагодарил президента Украины, руководителя Офиса Президента и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.
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Вітаю на рідній землі.Слава Героям!
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30.12.2024 19:51 Ответить
Герої в землі лежать, в окопах сидять, а не без бою в полон здаються
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30.12.2024 22:49 Ответить
В основному, ментів наміняли
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30.12.2024 19:59 Ответить
Не мусорів, а більше всього що мова про нацгвардійців...
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30.12.2024 20:08 Ответить
Ті, що без бою під чорнобилем здалися?
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30.12.2024 22:48 Ответить
76-мвс і всього 11-азовці...
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30.12.2024 20:03 Ответить
"Захисники" ЧАЕС мали б мінятися в останню чергу..
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30.12.2024 20:53 Ответить
А кого ж ми натомість відпустили? Мабуть, Пригожина екстрадиювали.
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30.12.2024 21:01 Ответить
 
 