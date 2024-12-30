11 военнослужащих бригады "Азов" вернулись из плена РФ, бойцы прошли почти 3 года тяжелых испытаний, - Прокопенко

Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, в Украину из российского ада вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины полковник Денис Прокопенко (Редис), информирует Цензор.НЕТ.

Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - отметил он.

Он поздравил с возвращением каждого военного, который сегодня смогут увидеть и обнять своих родных, провести зимние праздники в кругу близких, "а не под наблюдением вертухаев".

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Прокопенко поблагодарил освобожденных бойцов за мужество и силу духа.

Отдельную благодарность командир "Азова" выразил бойцам бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении, и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.

"Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу. Хочу поблагодарить президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников "Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину", - добавил Прокопенко.

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Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.