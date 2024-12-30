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11 военнослужащих бригады "Азов" вернулись из плена РФ, бойцы прошли почти 3 года тяжелых испытаний, - Прокопенко

Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, в Украину из российского ада вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины полковник Денис Прокопенко (Редис), информирует Цензор.НЕТ.

Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - отметил он.

Он поздравил с возвращением каждого военного, который сегодня смогут увидеть и обнять своих родных, провести зимние праздники в кругу близких, "а не под наблюдением вертухаев".

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30 грудня з російського полону повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Прокопенко поблагодарил освобожденных бойцов за мужество и силу духа.

Отдельную благодарность командир "Азова" выразил бойцам бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении, и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.

"Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу. Хочу поблагодарить президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников "Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину", - добавил Прокопенко.

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Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.
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Топ комментарии
+23
Хлопцям низький уклін! Дяка Богу, що вже на рідній землі. Тепер треба реабілітація та відновлення після катівень ординської москалоти. І головне треба не забувати завдяки кому був розмінований Чонгар (декілька мостів) та зрештою був зданий південь, разом із Маріуполем, Мелітополем, Залізним Портом, Бердянськом, Скадовськом, Гєнічєськом... щоб якслід "віддячити" всім до цього причетним.
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30.12.2024 20:13
+19
Бубона судити треба за те що з вересня 21 року ігнорував попередження та не готувався до війни
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30.12.2024 20:09
+15
АЗОВ - СТАЛЬ!
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30.12.2024 19:58
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АЗОВ - СТАЛЬ!
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30.12.2024 19:58 Ответить
🤔🤔🤔
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30.12.2024 20:04 Ответить
Хочу подякувати Президенту України та його команді.....😡😡😡
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30.12.2024 20:06 Ответить
Бубона судити треба за те що з вересня 21 року ігнорував попередження та не готувався до війни
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30.12.2024 20:09 Ответить
Хлопцям низький уклін! Дяка Богу, що вже на рідній землі. Тепер треба реабілітація та відновлення після катівень ординської москалоти. І головне треба не забувати завдяки кому був розмінований Чонгар (декілька мостів) та зрештою був зданий південь, разом із Маріуполем, Мелітополем, Залізним Портом, Бердянськом, Скадовськом, Гєнічєськом... щоб якслід "віддячити" всім до цього причетним.
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30.12.2024 20:13 Ответить
Маю надію, що всім - хто повернувся з полону, роблять повну діагностику та експертний висновок про стан здоров'я. Щоб потім парасія пожиттєво сплачувала репарації їм, за завдану шкоду.

Добре, що вдається виривати з кігтів пуйла хоч іноді, наших полонених.
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30.12.2024 20:28 Ответить
Серед них дівчина, чи 11 не попав в кадр ?
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30.12.2024 20:35 Ответить
Лишилось ще 2000...
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30.12.2024 20:51 Ответить
ЗЄля цілу бригаду "екстрагував" на муки
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31.12.2024 04:22 Ответить
Особливо «президенту» є, за що подякувати…
Він завжди перший в списку на подяки військових.
Не мені судити, але питаю себе: що це?
Політкоректність, субординація?
Страх перед наказанням за «невдячність»?
Чи короткозора готовність «панять і прастіть»?
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30.12.2024 21:05 Ответить
У перемоги багато батьків, а поразка - завжди сирота
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31.12.2024 03:32 Ответить
,,Хочу подякувати Президенту України та його команді," Не знаю як кого , а мене від таких слів просто коробить..... Ми ж пам'ятаємо, хто саме наказав розмінувати Чонгар- що призвело до повного оточення Маріуполя вже через три дні після початку повномасштабного вторгнення.Хто наказав розмінувати акваторію Маріуполя, - і це дало змогу російським військовим кораблям підійти до берега і впритул розстрілювати місто і завод Азовсталь. Хто залишив Маріуполь без оборонних укріплень, хто наказав вивести із Маріуполя особовий склад Служби безпеки та Національної поліції України. Так було залишено оборонців гарнізону сам на сам із ворогом.За це не забули подякувати президента? Ми також пам'ятаємо як Зеленський гарантував та обіцяв воінам швидкий обмін і повернення додому , і комý потім він дякував за «вдало» проведену здачу захисників «Азовсталі» у полон. А дякував він своїм найліпшим слугам друзям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу так і не вийшли до людей які виходять на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі'' про звільнення Азовців. От тільки раз Буданов як офіційний представник влади до них виходив .......А інші їто здавав Азовців та давав порожні обіцянки і запевнення-ні гу-гу...... Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже...... Инфа для тих кому не байдужа доля ціх хлопців: На вересень 24-го з російського полону за час великої війни вдалося повернути усього лише близько 200 азовців. (І це майже після двух х половиною років полону, і солодких обіцянок і запевнень зеленського що це не здача в полон а євакуація!!!) І на сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" все ще залишаються в полоні!!! Такими темпами ми решту будемо звільняти ще десять років. Якщо ще буде кого.....
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30.12.2024 22:40 Ответить
Завдяки Зелі Азов опинився в полоні, а йому ще дякують
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30.12.2024 23:48 Ответить
за свої муки ?

мда, сумнівна подяка....
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31.12.2024 04:23 Ответить
зрада була, є і буде
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31.12.2024 04:25 Ответить
 
 