11 военнослужащих бригады "Азов" вернулись из плена РФ, бойцы прошли почти 3 года тяжелых испытаний, - Прокопенко
Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, в Украину из российского ада вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".
Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины полковник Денис Прокопенко (Редис), информирует Цензор.НЕТ.
Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - отметил он.
Он поздравил с возвращением каждого военного, который сегодня смогут увидеть и обнять своих родных, провести зимние праздники в кругу близких, "а не под наблюдением вертухаев".
Прокопенко поблагодарил освобожденных бойцов за мужество и силу духа.
Отдельную благодарность командир "Азова" выразил бойцам бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении, и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.
"Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу. Хочу поблагодарить президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников "Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину", - добавил Прокопенко.
Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников.
Пожалуйста, подождите...
Добре, що вдається виривати з кігтів пуйла хоч іноді, наших полонених.
Він завжди перший в списку на подяки військових.
Не мені судити, але питаю себе: що це?
Політкоректність, субординація?
Страх перед наказанням за «невдячність»?
Чи короткозора готовність «панять і прастіть»?
слугамдрузям: Андрієві Єрмаку та Давидові Арахамії . Зеленський та всі його, прости Господи, «ефективні менеджери», які здавали у полон захисників «Азовсталі», живі й спокійнісінько собі мешкають у Києві. Проте жодного разу так і не вийшли до людей які виходять на вулиці Києва, щоби нагадати про полонених оборонців Маріуполя, хлопців і дівчат з «Азову», не поговорили з ними і не розповіли ім у вічі про якісь там ,,складнощі'' про звільнення Азовців. От тільки раз Буданов як офіційний представник влади до них виходив .......А інші їто здавав Азовців та давав порожні обіцянки і запевнення-ні гу-гу...... Не думайте, що їм соромно за те, що вони кинули «азовців» напризволяще, віддавши на поталу путіну, чи вони дійсно переймаються родинами військових..... Їм просто пофіг, їм байдуже...... Инфа для тих кому не байдужа доля ціх хлопців: На вересень 24-го з російського полону за час великої війни вдалося повернути усього лише близько 200 азовців. (І це майже після двух х половиною років полону, і солодких обіцянок і запевнень зеленського що це не здача в полон а євакуація!!!) І на сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" все ще залишаються в полоні!!! Такими темпами ми решту будемо звільняти ще десять років. Якщо ще буде кого.....
мда, сумнівна подяка....