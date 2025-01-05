Российскому захватчику, притворявшемуся мертвым, оторвало голову от меткой атаки наших бойцов. ВИДЕО

Бойцы сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции бригады "Хищник" ликвидировали российского захватчика, который притворялся мертвым. В частности оператор дрона сбросил боеприпас на оккупанта и через мгновение солдату оторвало голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети.

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