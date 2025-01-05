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Новости Видео Война
15 510 41

Российскому захватчику, притворявшемуся мертвым, оторвало голову от меткой атаки наших бойцов. ВИДЕО

Бойцы сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции бригады "Хищник" ликвидировали российского захватчика, который притворялся мертвым. В частности оператор дрона сбросил боеприпас на оккупанта и через мгновение солдату оторвало голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) ликвидация (3563) Нацполиция (16480)


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Топ комментарии
+17
Грати труп теж треба вміти "ваня"
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05.01.2025 12:46
+16
Мені він так набогато більше подобаеться
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05.01.2025 12:54
+13
та там трохи ізолєнти намотати - і буде "як живий"
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05.01.2025 12:58
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Грати труп теж треба вміти "ваня"
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05.01.2025 12:46 Ответить
так, перше, що надумалося - хрІІІІново прикидався... как там у станіславськог їхнього було - НЄ ПАВЄРІЛ український пілот
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05.01.2025 13:35 Ответить
Мало того, що народився дурноголовим, то ще й зумів подохнути зовсім безголовим 🤔🧐😁🇷🇺💩🐐🐷👉🖕🚢
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05.01.2025 13:52 Ответить
Зеленкою помазати і норм.
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05.01.2025 12:50 Ответить
Ага, а їсти кудой?)))
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05.01.2025 22:05 Ответить
Мені він так набогато більше подобаеться
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05.01.2025 12:54 Ответить
вірно, така паскд не стрілятиме, а за відсутністю макітри ще й самиця може залишитися без харчів
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05.01.2025 13:36 Ответить
Тепер кацапи иого можуть на коня посадити
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05.01.2025 12:55 Ответить
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05.01.2025 13:16 Ответить
лавров піде за коняку
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05.01.2025 13:42 Ответить
та там трохи ізолєнти намотати - і буде "як живий"
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05.01.2025 12:58 Ответить
Голова то в русні атавізм. Там еволюція стала мертво
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05.01.2025 13:02 Ответить
як біолог випарвлю вас - не атавізм, рудимент, атавізм це те, що випливає з давніх організмів епізодично, а рудимент - саме те
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05.01.2025 13:44 Ответить
Угу..Дроновод одним махом освободил кацапа от кучи рудиментов,как то - третье веко,зубы мудрости,ушных мышц,волос.Операция оказалась несовместима с паскудной жизнью кацапа.
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05.01.2025 15:36 Ответить
Думаю в даному випадку це одне і те саме... Голова в них виростає випадково суцільно для того щоб в неї жерти та вибльовувати якусь нісенітницю
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05.01.2025 16:13 Ответить
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05.01.2025 17:51 Ответить
Неловкий актеришко какой-то...
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05.01.2025 13:21 Ответить
Був...
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05.01.2025 13:29 Ответить
А прізвище пілота часом не Станіславський?
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05.01.2025 13:29 Ответить
і як же він тепер буде з калюжі в неї пити?
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05.01.2025 13:34 Ответить
Тю, не велика проблема для кацапа - пришиють вистругану з дерева довбешку і піде в поліцію служити.
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05.01.2025 13:39 Ответить
Майн Рід: "Вершник без голови", але і без коня.
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05.01.2025 13:49 Ответить
Так от з кого Майн Рід образи малював, з кацапчиків... 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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05.01.2025 13:55 Ответить
добре у роль війшов
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05.01.2025 14:03 Ответить
Це ж надо так нажертися, летючу гранату за благодатний вогонь прийняв і поліз до нього .
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05.01.2025 14:10 Ответить
Po ustavu OON kogda boec vyveden iz stroya i on bezorujen dobivanie ego est' prestuplenie.
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05.01.2025 14:22 Ответить
Обращайся в суд© 😂
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05.01.2025 14:33 Ответить
Це не стосується свинособак,шурік..
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05.01.2025 14:36 Ответить
русскіе не е людьми ,кацап.
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05.01.2025 14:47 Ответить
A vy ne mne eto vse' govorite - skazhite OON. Povedenie sajta mne ne ponyatno. Kogda vsyo nakonec zakonchitsya budet mnogo razbiratel'stv i siyo mozhet stat' dokazatel'stvom.
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05.01.2025 16:21 Ответить
И підеш ти на йух разом з оон
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05.01.2025 22:06 Ответить
Ono i ponyantno. Shto mojno eshe' ot https://international-iq-test.com/en/test/IQ_by_country neobrazovannoy gopoti uslisat'.
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06.01.2025 18:45 Ответить
коли твоє обісране оон поверне нам окуповані території згідно його ж статуту і купі його власних резолюцій - тоді і поговоримо про "разбіратєльства".
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06.01.2025 17:19 Ответить
Вдало перегруппувався...)
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05.01.2025 14:42 Ответить
...челюсть рядом - притворяюсь...
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05.01.2025 15:48 Ответить
для кабзона бєспалєзєн.
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05.01.2025 16:39 Ответить
Как в песне поется «не плачь»)))
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05.01.2025 17:35 Ответить
Смерть кацапської гниди!
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05.01.2025 18:43 Ответить
Лежу з відріваной макитрой приворяюсь мов би ранєн....
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06.01.2025 03:45 Ответить
Зайшов щоб почитати коменти. Респект Українцям!!!
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06.01.2025 09:02 Ответить
І то вірно: нащо дурню голова, як він нею користуватися не вміє?!
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06.01.2025 10:21 Ответить
 
 