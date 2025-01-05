Российские военные страдают от нехватки питьевой воды и набирают ее из лужи: "Так от и выживаем нах#й". ВИДЕО
Российские военнослужащие жалуются на серьезный дефицит питьевой воды. Оккупанты распространили видео, на котором они вынуждены пить воду прямо из луж из-за отсутствия надлежащего обеспечения. Это в очередной раз свидетельствует о низком уровне логистики и обеспечения в армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Враг продвинулся в Курахово, Шевченко и Торецке, - DeepState. КАРТА Источник: https://censor.net/ru/n3528552
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Висновок: Москалям нестача води і їжі не заважає проводити наступ на Покровськ.
Отаке.
Тільки дегенерати питимуть воду з калюжі у чужій країні щоб їх хазяїн ***** жер ікру з баликом у бункері.