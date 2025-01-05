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Новости Видео Война
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Российские военные страдают от нехватки питьевой воды и набирают ее из лужи: "Так от и выживаем нах#й". ВИДЕО

Российские военнослужащие жалуются на серьезный дефицит питьевой воды. Оккупанты распространили видео, на котором они вынуждены пить воду прямо из луж из-за отсутствия надлежащего обеспечения. Это в очередной раз свидетельствует о низком уровне логистики и обеспечения в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: От удара дрона-камикадзе по вражеской машине столб огня охватил поле на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) война (1379) продукты (1532)


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Топ комментарии
+27
Щоб ви скоріше всі поздихали нах#й.
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05.01.2025 12:03
+16
То це вони на Курахове Торецьк Покровськ пруть шоб водички попити?
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05.01.2025 12:05
+15
Для чого виживаєте? Щоб стати м'ясом для Путлера? Ідіоти нелякані...
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05.01.2025 12:08
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Щоб ви скоріше всі поздихали нах#й.
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05.01.2025 12:03 Ответить
То це вони на Курахове Торецьк Покровськ пруть шоб водички попити?
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05.01.2025 12:05 Ответить
Понимаешь, Валик, у себя они дома весь снег выбрали, вот и поперли по водичку. Конечно, лучше бы "за водою", но то вопрос времени
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05.01.2025 17:51 Ответить
Для чого виживаєте? Щоб стати м'ясом для Путлера? Ідіоти нелякані...
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05.01.2025 12:08 Ответить
Урінотерапія - теж вихід.....
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05.01.2025 12:11 Ответить
rusish shwaine v privichnih abstanovah ... zhalka chto ninastupil na osenii lepestok , katorih sami i razbrasali 🤪
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05.01.2025 12:13 Ответить
Уважітєльно як - "російські військові"...ля. Не фашисти-нацисти укрАінскіє боєвікі...
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05.01.2025 12:17 Ответить
Високі стандарти журналістики, блд.
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05.01.2025 14:04 Ответить
Не виживайте нах*уй - здихайте нах*уй! Потвори...
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05.01.2025 12:18 Ответить
а знають куди йти
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05.01.2025 12:27 Ответить
Навіщо українська мова, коли є російські матюки???
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05.01.2025 12:27 Ответить
це він указує путь
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05.01.2025 12:29 Ответить
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05.01.2025 12:28 Ответить
https://t.me/novostiniko/59464 Гарні новини з Курської області: керівник Офісу Президента та керівник ЦПД підтвердили наступ наших військових на КуНР Окупанти вже повідомляють про втрату н.п Бердин та роблять прогнози щодо цілей наступу, а саме «захоплення» АЕС
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05.01.2025 12:32 Ответить
Як повідомляє опальний DeepState:
=============
Враг продвинулся в Курахово, Шевченко и Торецке, - DeepState. КАРТА Источник: https://censor.net/ru/n3528552
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05.01.2025 12:55 Ответить
Поки ЗСУ пішли в наступ на Курщині,
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05.01.2025 13:00 Ответить
Хутір-було 16 мешканців,круто.
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05.01.2025 13:31 Ответить
А подзюрити в рот слабо?
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05.01.2025 12:46 Ответить
То вже мінеральна вода буде. Із присмаком росії.
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05.01.2025 12:56 Ответить
Российские военные страдают от нехватки питьевой воды и набирают ее из лужи: "Так от и выживаем нах#й" Источник: https://censor.net/ru/v3528580
==========
Висновок: Москалям нестача води і їжі не заважає проводити наступ на Покровськ.
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05.01.2025 12:52 Ответить
а толку ,Наступ наших на Курщині важливіше
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05.01.2025 13:02 Ответить
Да ти що? А чим? Може розкриєш цю таємницю, яку не розуміють військові з академічною військовою освітою? Яка мета?
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05.01.2025 13:12 Ответить
Щоб розтягнути війну на десятки років!
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05.01.2025 13:48 Ответить
та ні. Піар Найшашличнішого Боневтіка і зустріч десь посередині - на березі Дніпра.
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05.01.2025 14:20 Ответить
Це вигідно зеленим і пуйлу: війна блокує вступ України в НАТО і поки війна - зелені при владі.
Отаке.
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05.01.2025 14:52 Ответить
Але їм не заважае наступати.
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05.01.2025 12:53 Ответить
Нація дегенератів та нелюдей - кацапи.
Тільки дегенерати питимуть воду з калюжі у чужій країні щоб їх хазяїн ***** жер ікру з баликом у бункері.
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05.01.2025 14:48 Ответить
Пургенчика бы в эти лужи насыпать дронами. Химическое оружие, фуле!!! Зато какой эффкт для козленков-братьев Аленушки будет.... Глаза точно вот такие:
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05.01.2025 15:14 Ответить
там і без пургена все нормально. Навіть ще краще.
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05.01.2025 16:47 Ответить
Рашисты из страны болот, у них в водопроводных трубах и колодцах и так вода как в лужах. Им необходим катализатор.
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05.01.2025 17:25 Ответить
На своїх за пелюстки зліться москалики ,бо наш "разводіла" бєз кардонов за рік-півтора до повномасштабки, дуже товарними кількостями(дуже,дуже товарними)їх "утилізував" і ті що без самоліквідатора(небезпечніші)і саме паскудне ,що і ті ,що з самоліквідатором,ті що працюють виключно по атакуючому ворогу.Ось Так Малята,любі хлопці та дівчата...ну боневтік,і не Чонгар...і шахеди над головами знову не стали літати,по центру столиці!Все чудово,все ловенно.
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05.01.2025 15:20 Ответить
Тю-ю-ю.... Так им ее не пить - они ее на *** собирают!
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05.01.2025 16:35 Ответить
ещё говно жрите-вам кацапским свиньям не привыкать!
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05.01.2025 17:46 Ответить
Думаю, якби рівень їхнього життя був би вищий, вони би кинули це все і пішли додому( не факт, звичайно ). Але схоже рівень вдома і рівень поточний майже однакові. Невідомо що їм наобіцяли і що в їхніх макітрах. Як то кажуть, "В сраці був і гівно бачив..." А в Україні здох...
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05.01.2025 18:13 Ответить
Вот это подъем с колен! Или на колени?
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05.01.2025 20:17 Ответить
 
 